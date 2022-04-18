一杯冷飲茶撼動全世界 春水堂創辦人劉漢介

【文‧葉志雲】

40年前，一位愛喝茶的年輕人，好奇地把冰塊加進紅茶裡，沒想到這個無心插柳的喝法，竟然改變了全世界的飲茶生態，成就出21世紀最耀眼的冷飲茶行業；當時隱身臺中市政府（今臺中州廳）後方的一個小小茶攤，意外翻紅，一躍成為從臺灣推向美、加、港、日及中國大陸的國際冷飲茶品牌，並將攻進飲料文化重鎮的歐洲市場！這位改變世界飲茶生態的冷飲茶奇人，就是「春水堂」的創辦人劉漢介。

泡出一壺令人心悅的茶

劉漢介出生在雲林縣虎尾鎮的醫生家庭。他的父親想要栽培劉漢介從醫，但他看到父親執醫並不快樂，只有喝茶時才會露出笑容；影響所及，劉漢介小時候就沒有想要繼承衣缽，而是想要賣茶。劉漢介的父親喜愛喝茶，曾到日本學習煎茶道，被稱為「茶博士」，他從小耳濡目染，父親也教他泡茶，並送他一把壺，他感念至深，到現在還珍藏在身邊；公司同仁升職主管，劉漢介也會送壺當贈禮，鼓勵好好泡茶，迄今成為春水堂的一項文化傳承。 父親贈與的茶壺，劉漢介至今仍珍藏在身邊。 【圖‧陳俊宏】

退伍後考上公賣局，劉漢介分發到臺中市。工作之餘他撰寫茶書卻碰到了瓶頸，1979年夏天，他和友人到日本大阪的紅茶一條街，朋友喝咖啡，他點了杯紅茶，要求加冰塊，但店家告訴他紅茶沒有人在喝冰的，他很不以為然；回到臺灣後，自己把紅茶加入冰塊放在從日本帶回的雪克杯中搖來喝，發現起了泡沫的冰紅茶非常解渴好喝。「泡沫紅茶」就因為劉漢介的好奇心，而意外竄紅。

臺中市四維街泡沫紅茶的發源地

劉漢介開臺灣風氣之先所撰寫的《中國茶藝》一書，與出版社合作出版後，他拿到一筆錢，辭去工作，1983年在臺中州廳後面的四維街上開了一家陽羨茶行販賣茶具，另在旁邊加了一個小茶攤，專賣冷飲茶；劉漢介研發加了冰塊和蜂蜜的手搖泡沫紅茶，動作有趣，引起好奇，老少咸宜喝出了好味道，經由媒體報導後，小茶攤每天門庭若市。

隔了一年，劉漢介又在隔壁開了第二家茶行，生意依然非常好；他意識到冷飲茶的商機無限大，於是第3年貸款在四維街24之1號買下店面，成立陽羨春水堂擴大經營冷飲茶，第一家「春水堂」於焉誕生，四維街因此成為冷飲茶的發源地。

1986年劉漢介創立的春水堂，與傳統茶行不同，它結合插花、音樂與字畫，營造出仿宋代文人優雅喝茶的空間，除了招牌泡沫紅茶之外，他在冷飲茶加入更多樣化的材料，從粉圓、仙草、愛玉到咸豐草，連草藥都入了茶；出乎劉漢介意料之外的是，感覺最平凡的粉圓，竟然大受歡迎，而且以「珍珠」的外號風靡一時。這款伴隨春水堂走紅的「珍珠奶茶」，從此引領風潮，甚至成為冷飲茶的代名詞。 春水堂的珍珠奶茶可說是臺灣冷飲茶的代名詞 【圖‧春水堂】

春水堂品牌名揚四海

劉漢介表示，「春水堂」注重喝茶的環境，設立門檻較高，展店自然成長緩慢，到現在全臺也才58家店；海外部分，日本有17家、香港13家，一直在跟春水堂招手的歐洲，則是今年的行銷重點，預計年底在義大利的米蘭及比利時的布魯塞爾等地設店。至於2005年設立的春水堂子品牌「茶湯會」，除了臺灣已有210家外，海外市場如美、加、東南亞等地亦都佔有一席之地，美國就超過30家以上。劉漢介表示，「茶湯會」目前在國內手搖飲茶的紅海市場，排行第四，為了與其他競爭對手作區隔，今年開始會朝「小春水堂」的經營模式更新體質，希望在店內增加座位及人員服務，以增強競爭力。

喝了一輩子的茶，從熱飲到冷飲，充分感受到茶飲市場的冷熱懸殊差異。他認為關鍵在於，傳統的泡茶，只適合一種青茶類，而且用的是小杯；反觀冷飲茶，六大茶類都適宜，什麼顏色的茶都可以運用到極致，即使香片加上蜂蜜和檸檬，都足以讓人神魂顛倒，從3歲到80歲都能喝出樂趣。

旭日初升致力推茶文化

冷飲茶的發展方興未艾，有人懷疑這股旋風到底還能夠持續多久？劉漢介則深具信心，直言太陽才剛剛升起。他指出，唐宋時期，喝茶就都加了很多料，一直到泡烏龍茶，品茗才沒有再加料。他研判冷飲茶流行風氣，可以再延續個幾百年，甚至上千年。

除了知名的春水堂和茶湯會之外，劉漢介在南投國姓鄉還有一家結合民宿的秋山農場，另在國美館也有家傳承飲茶文化的秋山堂。他不諱言，只有秋山堂不賺錢，但文化面的經營，不能純以盈虧作考量。劉漢介雖然當了阿公，一對兒女也早已進入公司接任重要主管，並積極培養接班，但他交棒很謹慎，認為管理的學問與實務需要時間的累積，目前他仍擔任公司董事長，實際負責主導整個事業體的重要決策。 春水堂店內提供多樣化的經典美食，深獲老饕喜愛。 【圖‧春水堂】

劉漢介經營茶飲事業有成，閒暇愛好的攝影和書法藝術，持續了幾十年，也很有成就。他曾在大墩文化中心舉辦攝影個展，擔任過臺中市攝影學會理事長，任內並捐款協助購置會館，獲頒永久榮譽理事長榮銜；以筆名「甘侯」落款的書法作品，更成為春水堂店內最吸睛的藝術佈置。