老宅沏茶真心相待 吃茶三千臺灣概念店

【文‧張晉豪】

人手一杯的手搖飲可說是茶文化在臺灣的獨特樣貌，而發跡於臺中的喫茶小舖，是不少飲料愛好者的選擇之一，他們以特有的招呼服務，及通過擁有食品界米其林稱號的比利時iTi星級評鑑聞名。然而除了街邊店鋪提供方便的茶飲，他們更希望每杯茶背後的故事，可以被深入了解，「吃茶三千」應運而生。

您好 泡好每一杯茶

「弱水三千，只取一瓢飲。」這句《紅樓夢》中形容愛意的名句，和沏一壺好茶與至親摯友分享的喜悅，有著異曲同工之妙。喫茶小舖董事長王國良在這份愛茶的單純理念下，創立了吃茶三千，先在中國廈門初試啼聲後，回到故鄉臺中開設品牌旗艦店。低調的王國良一眼相中位在南屯區巷弄內鬧中取靜的40年老屋，保留牆面的紅磚元素，以大面積的玻璃結構組合而成，從路旁望進店內，如同澄澈透亮的茶湯般，景物一覽無遺。

「您好吃茶三千！」走進店裡傳來整齊劃一的招呼聲，相信曾在喫茶小舖買過飲品的朋友都不陌生，開放式的吧檯內，人員正忙碌地調製飲品，您很難不注意到吧檯上金色機身的機器設備。這是吃茶三千獨家開發的「LION萃茶機」，將高科技結合傳統茶文化，以精準的系統控制每杯茶品的沖泡比例，將人為因素降到最低，讓每位消費者都喝到品質一致的好茶。而店裡撲鼻的茶香，則是來自每日現烘的新鮮茶葉，吃茶三千還特別訂製竹製烘茶籠，讓茶葉蘊藏一道淡淡竹香。

五感 沉浸體驗茶香

鑑於許多人雖然愛喝手搖飲卻不一定懂茶，體驗活動是吃茶三千相當重視的一環。由通過進階評鑑的職人級茶師現場沖茶展演，是愛茶人絕不可錯過的活動，茶師依照國際茶葉評鑑比賽標準泡茶，讓現場的顧客親自品嚐5款從輕焙到重焙的茶葉，由淺至深的茶湯，宛如陽光從初曉到夜闌間的變化，可在過程中了解到烘焙程度對於茶色、茶香、口感與尾韻的影響。仔細看吃茶三千的漸層牆面，您會驚訝地發現，那竟是由不同焙度的茶葉黏貼而成，茶葉頓時成為藝術品般在牆上蔓延。 茶師沖茶展演可體驗到不同焙度的茶葉泡出的風味 【圖‧蘇大衛】

走上2樓如同藝廊的空間，展示了吃茶三千所提供的飲品，頂尖職人從種茶、製茶、研發、設計、行銷等各個步驟，傳達飲「茶」思源，每杯茶飲都是眾人努力的成果。3樓則是讓許多人驚呼的「空中茶園」，吃茶三千將茶園一隅帶進市區，以設備控制溫濕度，打造出茶樹的自然生長環境，民眾漫步其中，就如同走進產地一般，看見手上茶飲的根源。

交心 以茶交流情感

茶能跟藝術結合嗎？答案是肯定的，吃茶三千資深茶師製作「烏龍茶磚」，有別於常見的普洱茶磚，烏龍茶因葉片形狀較圓，因此並不容易製成茶磚，一整天往往只能製作一小塊，因此店內展示的茶磚是展現茶師深厚功力的藝術非賣品。不過另外一項深受歡迎的體驗活動就能把成果帶回家了，那就是「心願封茶」。近似於「女兒紅」的概念，消費者從5種焙度的梨山烏龍茶中找到最喜歡的一款，隨著當下的故事、心情或想說的話，放入與陶藝師夫妻劉納采、楊正成聯名製作的手工拉坏茶倉中，時間如同被打包般暫停於其中，待多年後開封品嚐，那必然不只有陳年的茶香，更多的是情感、記憶的湧現，連詩人鄭愁予都曾來製作過心願封茶呢！

吃茶三千吸引了各年齡層的愛茶人前來，他們也樂於與民眾交流切磋，許多建議都成為吃茶三千進步的動力之一。「以茶會友」讓品牌不流於商業氣息，擁有iTi評鑑14顆星的殊榮，加上令人津津樂道的服務品質，讓店內人情味十足，即使座位不多，平日也吸引不少民眾前來。目前，店內以這些高品質茶葉製作的產品，包含國王珍珠奶茶、又見檸檬塔、鮮果百匯、水仙桂花蜜等都是不容錯過的選擇。除了現場特調的飲品外，店內也販售三角茶包、掛耳包等產品，讓民眾回到家也能喝到現泡好茶。 開放式的空間，可看見每杯飲品的調製過程。 【圖‧蘇大衛】

走過20餘年的品牌經驗，吃茶三千秉持「臺灣茶 世界化」的理念，希望以最嚴謹的品質與貼心的服務，將引以為傲的茶文化帶入更多國家，讓世界各地的人們喝到來自臺灣的飲品。至於國內的展店，吃茶三千希望能夠穩扎穩打，因此近期內臺灣概念店將持續為「臺中限定」，無論是在地鄉親，或是來臺中旅遊，千萬別錯過這間藏身在巷弄中的老宅，品嚐茶湯入喉那份單純的美好。