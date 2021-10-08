生活出發 看見原創 TCOD台中原創城市品牌計畫

首屆TCOD 原創選品活動共計358件投稿，由專業評委選出27 件優秀作品。 【圖‧臺中市政府文化局】

【文‧張晉豪】

在全球化的浪潮下，將在地文化透過創意設計形塑城市品牌已成為國際趨勢，「越在地越國際」的概念，成為許多文創業者轉型的思考方向，因此臺中市政府文化局特別於今年推動首屆TCOD(Taichung Original Design)台中原創城市品牌計畫，精選在地優質商品，打造城市選品平臺，將深具在地文化創意的產品推向國際，呈現臺中文化城的深厚底蘊、宜居生活與新穎創意。

今年27組獲選產品各有動人的故事值得深入了解，本文從工藝品、視覺及包裝設計、創意生活三大類別中，專訪三位不同領域的業者，一同分享產品的創作理念與過程。

視覺及包裝設計－喜豐香1985－四季茶韵八入禮盒

愛吃糕餅的臺中人，對於來自沙鹿的老字號餅店「喜豐香」並不陌生，香嫩料多的大餅，是許多在地人的喜餅首選。如今第二代以顛覆傳統的創新小餅，翻新傳統家業，更大膽選擇在國立臺灣美術館附近，開設「喜豐香1985」，除了承襲在日本學習到的和子職人手藝，也積極開發新口味，用更符合現代人喜好的配方調製，在包裝上也是煞費苦心，每個細節皆投注許多心思。

想讓糕餅成為日常

「我們賣的不只是餅、與客人之間不只是買賣，漢餅也不只是大日子才能吃到的高貴食品。」喜豐香1985希望讓糕餅融入日常生活，成為你我都曾經注意過的微小風景，進而傳遞漢餅的精神給更多人體會。喜豐香1985認為臺灣糕餅具有在地文化特色，因此透過新穎的包裝設計、口味改良，並參與2021 TCOD台中原創選品活動，希望觸及到更多族群，讓年輕人願意嘗試，使糕餅文化能夠歷久彌新。

喜豐香1985今年入選台中原創的「四季茶」禮盒，使用4款不同的茶葉搭配土鳳梨、桂圓內餡，如同一年四季的味蕾感受，外觀則以平安龜為造型，帶有平安歸來、長壽的祝福語意。研發過程裡，中西結合的創新元素激盪出各種可能，因此在口味上必須不斷的調整，創辦人對這組產品十分投入，幾乎每個禮拜都在試吃，才能呈現出香而不膩的口味。烏龜造型的外觀使用手敲模，有別於機器模具，需要特別找老師傅手工雕刻出深刻的紋路，令整個產品無論外觀與內涵，都深富匠意。

除了令人眼睛一亮的糕餅與包裝，喜豐香1985的品牌主旨是希望以全新的設計，讓大家重新認識傳統糕點文化，因此在美村路上的概念店，空間設計上也結合2樓開放式展演空間，來到喜豐香1985，不僅滿足送禮需求，更提升享用糕點的「儀式感」，展現精心別緻又極具生活感的中式下午茶文化。未來喜豐香1985期望結合國內外設計，激發出更多創意火花，讓臺灣糕點走向國際。

創意生活－自行車文化探索館－單車夥伴計畫

單車夥伴計畫藉由夥伴廠商提供鍊條零件，創造出山脈、氣流、閃電造型的鑰匙圈。 【圖‧蘇大衛】

臺中是自行車產業的故鄉，但你參觀過自行車文化探索館嗎？館方除精心策畫展覽場域，在周邊產品開發上也相當重視，「紀念品不一定是騎車所需的工具，我們希望將自行車文化帶進每個人的生活中。」營運總監汪家灝堅定的說。

零組件也能生活化

巨大機械成立至今近50年，站穩全球自行車市場市佔率第一的龍頭寶座，做為首屈一指的組車廠，每臺車都需要整合上百個零件，也要和多間合作廠商配合，因此開發部門在思考自行車文化探索館的周邊產品時，也希望帶著各個零件生產廠商，一同打造充滿自行車元素的創意生活。

一般人對於自行車鍊條的印象總是充滿黑色油泥，因此設計師發揮巧思，將夥伴廠商KMC的鍊條，以山脈、氣流、閃電等造型，包裹在溫潤的木頭材質中做成鑰匙圈，細心觀察即可發現，每款鑰匙圈裡的鍊條的樣式都有所不同，從配色到鍊條間的接軸，有空心和實心的差異，平常不會察覺到的細節，都是在自行車重量上，錙銖必較的專業設計考量。

夥伴廠商驚人工藝

帶入自然山脈意象的書籤看似平常，竟是由自行車輪上的輻條製成，設計師說明，輻條特別將原始的端點、螺紋保留，採用手工彎折，原本設計師擔心製作過程黑色電鍍層會有掉漆狀況，但完全沒有發生，加上精細的雷雕刻字，讓設計師相當佩服夥伴廠商CNspoke精良的製造技術。

客主創意設計團隊與自行車文化探索館商品開發人員把握機會，為這次全新開發的單車夥伴計畫報名2021 TCOD台中原創選品徵選，順利從358件作品裡脫穎而出。汪家灝表示，巨大集團不只做車，提供的YouBike服務降低了人們騎自行車的門檻，不需要購車便能隨時上車騎乘，還有基金會、旅行社等單位推廣騎車活動，自行車文化探索館則以文化場館的方式呈現，開發「單車夥伴計畫」文創商品，將騎自行車的美好回憶帶回家，融入日常生活。

工藝品－光山行－本色漆器

本色漆器系列不只入選TCOD臺中原創選品肯定，也獲得文化部文創精品獎。 【圖‧蘇大衛】

臺中是臺灣漆藝的重要發源地，也是足以代表臺中的工藝品。出生在漆器世家的賴信佑，扛起祖父賴高山創立的「光山行」招牌，勇於突破傳統框架，在2021TCOD台中原創選品活動中，以「本色漆器」系列入選，更在2021東京奧運中，提供選手開幕式入場西裝上的堆漆鈕扣，讓臺灣漆藝站上世界舞臺。

傾聽後的自我省思

一般人總認為漆器難以保養，但賴信佑認為，只要正常沖洗，並擦乾放置，其實並不太會有掉漆的狀況，且漆器重量輕、使用起來順手，木頭材質具有彈性，非常適合日常使用。傳統漆器通常以黑色、紅色為主要配色，製成碗筷、糖果盒等日常用品，製程中以砂紙一張張磨亮表面，成為常見到的亮面漆器，一般民眾很容易把漆器誤認為塑膠製品。

有次光山行參加市集活動，一位客人竟當場批評作品亮面沒質感，賴信佑當下其實非常憤怒，因為從小他就被教導漆器必須反覆的打磨，才能呈現出亮麗無瑕的表面。然而賴信佑返家後，卻不斷思考市集上顧客的反應，突然發現自己陷入了工藝師的本位主義思考中，投入太多複雜的技巧雕琢，卻忽略了器皿作為日常使用的實用性。未打磨的漆器雖不光亮，但保留了木頭溫潤質地，帶給消費者材質天然的安心感，省去打磨工序後，更可壓低價格，對於以往未接觸過漆器的消費者而言，成為更好入手的漆器選擇，「本色漆器」系列就在工藝師拋開執著、換位思考下重新誕生了。

金繼修復中說故事

追蹤光山行Facebook上的動態，會發現開了不少「修復」課程，這一切可從賴信佑打破女友的杯子追溯起。修復技術在漆藝中算是基礎功，在修復女友破掉的杯子時，賴信佑意外發現，修復是一件很有畫面感的事情，從杯子的來源、日常使用、破掉的過程，到修復後的使用，一幕幕畫面就在修復的過程中浮現，讓他感到相當有意思。透過修復課程，讓參與學員逐步了解漆藝工序，進而產生興趣。因此光山行開設的金繼修復課程，不僅召喚出有修復需求的客人，也吸引包含餐廳業者、陶藝家甚至收藏家，都來學習這項功夫。

從「關鍵字」進行思考是賴信佑行銷漆器的重要手法，他發現消費者通常不是以「漆」做為搜尋關鍵字，而會從實用目的下手，因此賴信佑調整品名、強調其功能性，且勇敢跳脫框架，「漆的包容性很強」賴信佑在東京奧運中與品牌JUST IN XX設計師周裕穎合作的金銀漆扣，引起很高的討論度，未來光山行也希望繼續跨界合作，結合如同TCOD台中原創選品這樣的文創平臺爭取產品曝光，將漆器推廣至日常生活，強化工藝品的實用性。漆藝之路如攀高山，賴信佑將創新突破化作指引方向的朝陽，走過漫漫長路，山頂必能看見光。