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在鈕吧音樂餐廳 聽見音樂老玩童鈕大可的初心放送

聯合新聞網 / 文化臺中
鈕大可與太太一同經營鈕吧，提供音樂愛好者放鬆、交友的空間。 【圖‧蘇大衛】
鈕大可與太太一同經營鈕吧，提供音樂愛好者放鬆、交友的空間。 【圖‧蘇大衛】

【文‧邱建順】

　　你相信，音樂能讓時光倒流嗎？位於西屯路上的鈕吧音樂餐廳，就是這麼一處神奇的所在。外頭沒有炫目招牌，若不特別留心，很容易與它擦肩而過。然而17年來，每晚來自各地的樂迷前來朝聖、川流不息，只為重溫1970、80年代國語、西洋流行樂獨有的炙熱魅力。而施展時光魔法讓一切成真的，正是鈕吧音樂餐廳老闆、資深音樂人鈕大可。

音樂是他玩了一輩子的事業

　　對熟悉華語流行樂壇的人而言，鈕大可這個名字說是如雷貫耳一點也不浮誇。他不僅是圈內知名「製作人」，同時完美詮釋了「歌手」、「樂手」、「作曲人」、「經紀人」等多重角色，是貨真價實的全方位音樂人。鈕大可一共發行過6張個人演唱專輯，包括：《燃燒的夜晚》、《九月的陽光》；由他操刀製作的專輯在100張以上。此外，他也為其他歌手寫過無數膾炙人口的傳唱金曲，包括：林良樂〈冷井情深〉、邰正宵〈愛上我或是離開我〉、張雨生〈如果你冷〉、趙詠華〈無奈〉等，至今累積發表超過400首作品。

　　自孩提因廣播音樂節目啟發興趣，到靠翟黑山教授出版的空中教學吉他教本自學，再到學生時期組織第一個樂團「Strangers」，鈕大可憑藉一股對音樂的喜愛，踏上不曾回頭的音樂路。接下來，無論是於臺中CCK美軍俱樂部合唱團表演，還是在統一香檳廳、中視大樂隊擔任職業樂手，乃至進入國語唱片業開啟他豐沛多產的創作期，始終堅持在音樂領域持續耕耘開拓。不僅集演唱、作曲、製作和經紀於一身，鈕大可曾擔任第13屆金曲獎評審委員總召集人，也為幫音樂人爭取權益參與創立「中華音樂著作權協會（MÜST）」，透過不同角度與方式為華語流行音樂圈創造更美好的內容和環境。

鈕吧開業至今已有17 年歷史 【圖‧蘇大衛】
鈕吧開業至今已有17 年歷史 【圖‧蘇大衛】

為歌者和聽眾而生的音樂基地

　　回臺中創業前，鈕大可長年在臺北打拚音樂事業。直到56歲那年考量雙親年事已高，毅然決然回家鄉開設鈕吧音樂餐廳，以便就近照顧父母。他接著說，大半輩子都在音樂領域奮鬥，創業理所當然繼續從事音樂相關行業。「當初，對這個空間的定位很簡單，就是一個唱歌、喝酒、交朋友的地方。一開始，他是以酒吧模式經營。直到2011年，發生阿拉PUB火災事件，便轉型為音樂餐廳形式。從開業至今，餐廳空間經歷3次裝潢改造，不只變得更寬敞、增加餐點服務外，還多具備了展演功能。」

　　在鈕吧音樂餐廳，每晚除了有鈕大可的自彈自唱，他還特別邀請知名鋼琴老師進駐，讓更多旋律走入聽眾耳朵。「我們的客人不單聽我唱，也喜歡上臺唱，不少聽眾唱得比我還好咧。」鈕大可笑著說，這正是所謂的以「樂」會友。在日常演出之外，他還邀請其他藝人來此舉辦活動，像是華語樂壇指標性女歌手潘越雲、日本吉他大師門田英司等人，都曾站上鈕吧音樂餐廳舞臺獻聲，讓忠實歌迷們大飽耳福。

永不止步的創作之路

　　既然名為餐廳，自然少不了招牌美食。「來我們這裡必嚐的，除了下酒的滷味拼盤，家傳北京炸醬麵那更是一絕，不少客人專程為此而來。」開業已走過17個年頭，今年74歲的鈕大可字典裡沒有「退休」兩個字，拿起吉他登臺演唱與其說是例行公事，倒不如說是他終其一生所追求的理想。鈕大可源源不絕的能量不只在舞臺淋漓盡致，令人意外的，他還管理包括「鈕吧音樂餐廳」、「音樂老玩童鈕大可」、「Taichung Jam 臺中讚」在內等4個Facebook粉絲專頁。從文案撰寫、內容維護到粉絲回應不假他人之手，「小編」角色也得心應手。

鈕大可特別為「2020 臺中樂器節」譜曲〈臺中，我愛上了〉，更大方捐出版權。 【圖‧蘇大衛】
鈕大可特別為「2020 臺中樂器節」譜曲〈臺中，我愛上了〉，更大方捐出版權。 【圖‧蘇大衛】

　　這些年，鈕大可在自家餐廳高歌仍不過癮，於是開個人演唱會。在「Legacy Taichung」、「TADA方舟」、「綠葉方舟Green Ark」都留下精湛演出的身影，2017年時參加「青春旋律西洋流行音樂演唱會」還站上臺北小巨蛋舞臺。當然，盡情地唱，創作腳步也未曾停下，去年，鈕大可更特別為「2020臺中樂器節」的主題曲〈臺中，我愛上了〉譜曲，並將版權獻給了家鄉臺中市。「在餐廳受疫情影響停業期間，我還新發表了3首歌呢！」採訪尾聲，鈕大可拿起吉他唱起他為女兒所寫的〈永遠的寶貝〉，是向和他一同經營餐廳的老婆深情告白，也為其一生所愛的音樂事業下了註腳。

【完整內容請見《文化臺中》第45期】

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