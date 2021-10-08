殘荷秋枯蘊生機 順應因緣釀臻美 林智斌

【文‧盧沛妤】

海風習習，吹得荷花隨風擺盪，順應著生命的安排，「新生、盛開、枯萎」荷花演示著命運的循環；海風陣陣，吹拂著藝術家林智斌，跟隨因緣的推波助瀾，他用陶藝雕塑作品，訴說生命中的種種體悟。

雕其所好 自然而然

大甲出生，老家在大安的林智斌，國中即進入美術班就讀，豐原高中美術班畢業後，考進國立臺灣藝術大學雕塑系，「我就是大家所說的正科班」林智斌歷經完整嚴謹的美術教育訓練，因此對於金工、玉雕等技法都有所接觸，成為創作養分，孕育了豐厚的美學涵養及扎實基礎。

選擇踏入雕塑領域，是成長環境所造就，「鄉下長大就是海邊玩沙，田間玩土，因此雕塑是很自然而然的選擇。」林智斌回憶當時的想法很純粹，就是希望學自己有興趣的。畢業後出社會，林智斌大方接觸各種工作層面，舉凡從事雕塑工廠技術人員、佛像設計與監造，甚至在工作室擔任助理期間，參與和台北101建築師李祖原的合作案，以不同角色面對各行各業的人事物和形形色色的社會樣貌，累積學習經驗。林智斌認為這些歷程都是因緣使然，自然的推動運行，而他只是順應安排，這樣的想法也反映在創作上。

林智斌所創作的茶具拉遠視角，以場景思考。（2020 年臺灣工藝競賽一等獎〈禪荷．漱泉〉） 【圖‧林智斌】

大小自如 傳遞精神

從超過10層樓高的巨大佛像，到把玩於掌間的茶壺、茶具，關於作品尺寸有著極為懸殊的差距，林智斌說明，只要將物質與精神區分，作品的大小就只是外在表象，要如何在小作品中表現出宏觀的大視野，怎麼從巨大的作品裡呈現精妙的細節，才是真正的挑戰。將作品做為媒介，傳遞出內在精神，就是林智斌所追求的創作理念。

會投入茶壺製作，其實是因為林智斌太太家中，是製作陶土原料的老字號工廠，當初起心動念為了測試工廠製作的土，在出貨前試作茶具，卻讓林智斌一頭栽入陶藝世界。林智斌憑藉著現代資訊的便利，從網路上自學手捏及宜興拍身筒製壺法，接著受中國宜興紫砂製壺家高英姿教授提點，並到陶淵手捏壺研究中心學習手捏技法，奠定了傳統製壺的基本技巧及概念。林智斌補充，宜興壺在從前都是傳子不傳人的，如今資訊流通，這些技巧不再是祕密，連工具都可很方便的在網路上購得，也可說是工藝學習方式的與時俱進。

盡情揮灑 東方文化

擁有美術科班底子，又從事雕塑工作多年，林智斌融會貫通傳統製壺法後，將宜興拍身筒與手捏融合，在2016年時，以作品〈石泉．獨白〉奪得臺灣國際金壺獎銀牌獎，成為創作生涯的重要里程碑。當時的評審國立臺南藝術大學張清淵教授給予「脫離過去影響臺灣茶壺很久的宜興壺製作方法和美學概念。」的高度評價，大大鼓舞了林智斌，讓他順著陶藝的文化脈絡，尋找屬於自己的根，「不同於雕塑，陶藝很東方」因此不須一味學習別人的東西，可以恣意徜徉在東方文化中揮灑創作。

看似平步青雲，林智斌在2013年奪得全國美術展雕塑類銀牌獎後，曾沉寂一段時間，擁有科班背景的他很明白比賽只是過程，得獎後，因為尚未有起明確的創作脈絡，而產生低潮。因此林智斌耐著性子，花了許多時間建立創作的系統，「藝術家的創作脈絡和系統很重要」林智斌認為，藝術家架構「系統」才能讓他人了解創作者，絕非暫時性的狀態或單一作品，否則終將淪為曇花一現。

〈石泉．獨白〉奪得臺灣國際金壺獎銀牌獎，是林智斌確立茶壺創作的重要作品。 【圖‧林智斌】

因緣俱足 水到渠成

2020年可說是林智斌豐收的一年，從臺南南瀛獎工藝類優選、臺中大墩美展工藝類首獎，到國內工藝界殿堂：臺灣工藝競賽中獲得一等獎，他謙虛的說，這些都是因緣俱足獲得的成果，「創作上用善念結好緣，很多事情都是冥冥中註定的。」獲獎是長時間的醞釀，也是對於創作路線的肯定，由不同評審的眼光，驗證創作理念是否正確的傳遞，同時可以聽到不同工藝類別前輩們的看法，進而產生更多信心與路線修正，堅定往自己設定的方向前進。

林智斌的作品目前有兩大主題，一是以岩石為題，像是獲得金壺獎的〈石泉．獨白〉就是重要的開端，二是以荷為題，如臺灣工藝競賽一等獎的〈禪荷．漱泉〉，兩大主題作品都跳脫一般茶具創作針對單一壺的描寫，而是打造一個景緻，將點擴充到面，如同泡茶過程也是在場域中進行，茶具跳脫原有的壺把、壺身、壺嘴，用自然的形式呈現，將佛法哲理「諸法空相」的思索注入茶器內涵，開展出當代茶器的新面向。

「生命覺知，回歸本質。」是林智斌茶壺創作的核心概念，他期許自己的作品能夠紀錄當下的時空背景，在數百年後，甚至不同種族，都能夠看懂作品內在的意涵，達到物我兩忘的美感境界。隨順因緣，萬法歸真，在茶事中嚐盡生命甘苦，在工作中見過人生百態，林智斌掬起杯，邀天地和他獨白，在殘荷中探索蘊藏的生機，在作品裡尋找出生命的真諦。