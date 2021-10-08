東西之美在此相逢 文化景觀 東海大學早期校園

「由四片獨立而且彎曲的牆所構成」的路思義教堂，是臺灣指標性的建築物。 【圖‧蘇大衛】

【文‧蘇大衛】

東海大學座落於大肚山坡上，傍著山勢興建，是臺灣高等教育發展史上第二所大學，由著名建築師貝聿銘、陳其寬以及張肇康所規畫設計的校園及建築，於今年1月通過臺中市第2屆古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會，列入臺中市文化景觀，成為全國首處登錄的校園地景。

充滿巧思的校園規劃

一般人提到東海大學，第一個想到的肯定是外型特殊、突破當時建築工法的路思義教堂，或是畢律斯鐘樓、衛理會館及原藝術中心等充滿特色的校園建築，吸引國內外建築愛好者與遊客慕名而來，是臺中相當知名熱門的景點。然而綜觀整座校園規劃，運用現代主義建築的手法，大膽融合中式園林與合院的布局，可說是50年代臺灣建築現代主義的代表作品。

東海大學總務處保管組張志遠組長表示，東海校園建設時，全程依照創校理念規劃設計，且動線、分區明確。有人會認為東海校地廣闊，還有許多林間小徑，加上沒有高聳的建築，特別容易迷路。不過張組長認為，只要了解到校區分為知識、宗教信仰、生活三個區域，便能發現當初動線設計的巧思，每個區域都有各自的機能，造就舒適優美的東海校園。

環境造就的人文風情

70年代從馬來西亞來臺攻讀東海大學建築系的彭康健教授，回憶起初入校園那天：「我以為走進公園！」彭教授認為東海校園有三大特點，一、曾任東海大學建築系系主任，被譽為臺灣現代建築思想啟蒙者的漢寶德教授說過：「東海像是一座修道院」，師生遠離塵囂，在當時尚未大規模開發的大肚山坡上，追求知識與真理，猶如在修道院中生活。二、參與東海校園景觀設計的陳其寬建築師說：「東海的美是在虛空間」，留白而造就的美感，是中國園林可見的美學原則。三、民宅尺度的建築，讓人感到親切無壓力，消弭建築與人之間的距離感。

帶領英國走過第二次世界大戰的首相邱吉爾曾說：「人造環境，環境造人。」走入宛如綠色隧道的文理大道，這條路導入都市設計的概念，用道路帶起兩旁的教學區，使不同學院的學生們在大道上匯集交流。彭教授說明，東海屬於博雅教育系統的大學，因此採培養全才、全能的小型學校設計，創校初期，學生數僅800多人，因此同學間幾乎都互相認識。直到現在校內約有16,000位學生，這座充滿特色的校園與鼎盛的學風，依然造就了東海人強烈的認同感，培養出特有氣質。

「由四片獨立而且彎曲的牆所構成」的路思義教堂，是臺灣指標性的建築物。 【圖‧蘇大衛】

充滿理想的文化景觀

東海校園特有的「理想性」也可以從種種設計中發現，如文理大道軸線上，刻意將路思義教堂避開，就是為了讓師生往東望去時，能看到旭日從中央山脈東昇；校長室一樓的中央樓梯，猶如中國屏風，若隱若現遮擋後方廣大的草坪，以及無限延伸的文理大道，合院一進一退、園林柳暗花明又一村的文化意境，是東海師生每天上下課行走的空間經驗。而現在的總務處原為圖書館，建物前兩塊凹陷的空地原是景觀水池，希望師生們踏進圖書館前能藉此沉澱心情、洗滌思緒，用最澄澈的心走入書中知識的國度。

張組長28年前鑒於東海校園之美及認同，創立東海大學校園解說員社，至今已導覽過14萬人次，同為東海校友的他，目前主要工作，除校園文化資產外，尚有管理校內財產。張組長說，以往校舍都以「修繕」為主，經臺中市政府文化局文化資產處列冊追蹤後，便提升高度，從「修復」思維進行建物的維護，保管組也仔細研究文化資產法，遵循法規管理建物，維護經費則由校內編列預算，文化部、文化局也都有補助，加上海內外熱心校友的捐款。「文化景觀」修復原則是保持外觀完整性，據實提報，建物的使用上較有彈性，也適度的保留了學校對建物功能的調整空間。

原本聳立在文理大道的頂端鐘樓，是校友及遊客拍照留念的熱門景點。 【圖‧東海大學】

揉合東西的美感大成

規劃中的臺中捷運藍線建設，讓東海校園可能有3座捷運站行經，擁有這樣的地利之便，未來的東海大學計畫導入「環境博物館」的概念，並將資產活化，拓展學校資源的功能性，例如原藝術中心修復後，預計做為「願景館」，呈現東海的過去與展望。回顧東海早期校園的規劃，由三位旅美的頂尖建築師操刀，加上當時一群技術精良的營造工程團隊，將臺灣建築發展帶入一個新紀元。

來東海大學時，除了代表性的路思義教堂，更要欣賞校園景觀及建築工藝之美，在設計中發現理想，在留白間獲得喘息，感受東海的人文氣息，如同東海校歌中所詠：「東西此相逢」，東、西方文明在東海大學融合，迸出的特有美感，絕對是臺中珍貴的文化景觀。