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他的藝術追求和生活故事 鐘俊雄（1939－2021）

聯合新聞網 / 文化臺中
鐘俊雄師從現代藝術先驅李仲生，精通中西藝術史。 【圖‧鐘斌效】
鐘俊雄師從現代藝術先驅李仲生，精通中西藝術史。 【圖‧鐘斌效】

【文‧黃河（華人藝術市場學導師、ART TAIPEI共同創辦人）】

　　臺灣現代藝術的重要瑰寶鐘俊雄老師，於9月7日因病離世，享壽83歲。鐘老師1939年出生於臺中，為李仲生老師自1995年南下彰化後的第一批門生，於1961、1964年先後加入現代版畫會及東方畫會，推動戰後現代繪畫運動。1980年後，他與多位藝術家成立現代眼畫會，也是繼陳庭詩之後的第二任會長。他於1994年與夫人經營兒童畫室，希望透過藝術創作療癒自閉兒童，將創作的熱情延續給下一代。

　　英國藝術史家蘇立文（Michael Sulliven，1916-2013）是繼貢布里希（Sir Ernst Hans Josef Gombrich，1909-2001）及赫伯．里德（Herbert Read，1893-1968）之後，影響力最大的知名藝術史家，他在 1970 年所出版的《The Meeting of Eastern & Western Art》充份說明20世紀藝術史的核心價值，旅居巴黎的華人藝術家趙無極，是大家所熟悉而熱愛的代表人物，然而鐘俊雄絕對是臺灣20世紀藝術精神最完整的實踐者！

勇於突破前人　樂於成就他人

　　藝術家想在短暫的一生突破前人成就，而完成個人獨創，已經是Mission Impossible，如果他同時也想成就他人，如林風眠、李仲生，那就難上加難。鐘俊雄從拜師李仲生開始他的藝術生涯，卻也同時成為同時代或晚輩藝術家的大保姆。

　　以大家所熟悉的陳庭詩（1915-2002）為例，1995年鐘老師帶我來到太平鄉（今太平區）陳大師的三合一住宅（版畫、雕塑工作室及住家），當時貸款200萬及現金不足10萬元的陳大師，在鐘老師的安排及協助下，不僅迅速還完貸款，更多次三人行，在彰化的彰南路（當年許多古董民藝店）及高雄的拆船場搜尋靈感，每次陳大師所購得「現成物」都得用卡車來處理，1997年地平線的個展更是感恩謝金河及簡秀枝的大力支持，順利賺到第二棟工作室（目前為陳庭詩基金會所在地）。

　　2002年陳大師離世，鐘老師再度號召其他好友，為陳庭詩基金會出錢出力並出任第一任基金會董事長，我敢說如果沒有鐘俊雄，陳庭詩晚期的現成物雕塑至少會減少300件，也不會有財團法人陳庭詩現代基金會的成立。可貴的是鐘老師從不曾居功，但所有陳庭詩的好友都清楚明白，鐘俊雄是掌旗手，其實鐘老師對於每一位李仲生的學生及晚輩都是如此無私照顧！

1967 年鐘俊雄第一次舉辦個展時，已展現出他過人的才氣。 【圖‧鐘斌效】
1967 年鐘俊雄第一次舉辦個展時，已展現出他過人的才氣。 【圖‧鐘斌效】

現代藝術精神　貫通中西歷史

　　鐘俊雄於1957年仍就讀省立臺中第一高級中學（今臺中市立臺中第一高級中學）時進入李仲生（1912-1984）門下，同年代表臺灣現代藝術啟蒙的東方畫會推出首展，李仲生共有直系學生69人，其私人教學及影響，幾乎超越一所專業的美術學校；李仲生最早的學生中以蕭勤及霍剛最為出色，安東街亦有2位傑出學生朱為白及李錫奇，以及後經鐘俊雄介紹入門的黃志超，他們建立起半世紀的友誼，在藝壇各領風潮，畫風截然不同，在臺灣，其實應該說在華人藝壇上創造出有如巴黎1920年時的「美好年代」，我要在這裡提出「李仲生精神畫派」，他們正是英國藝術史家蘇立文所提出20世紀中西融合的見證人！

　　鐘老師對於中西藝術史的研究超過一甲子，每回和他一起看展，都是一場全方位的藝術史回顧。陳庭詩、趙無極、蕭勤、霍剛這些老友如此，國立臺灣美術館展出英國雕塑家東尼．克雷格（Tony Cragg，1949-），他的分析更是別出心裁無人能及，國立成功大學蕭瓊瑞老師形容他把同心圓不斷的擴大，沒錯！有如金庸武俠小說中張無忌的九陽神功，吸取海內外大師精髓，論構圖無邊無盡，猶如在高空走鋼索，杜象（Henri-Robert-Marcel Duchamp，1887-1968）的現成物早就來到極少主義，用色更是一絕，馬諦斯（Henri Émile Benoît Matisse，1869-1954）的野獸實驗30年前已經玩過，色域繪畫大師馬克．羅斯科（Mark Rothko，1903-1970）的神秘早已被老師窺破，中西合併、順手拈來，有如雲彩飄過，又如寒冬大雪，就算抽象表現大師波拉克（Jackson Pollock，1912-1956）也只能偶而出現在邊境、回眸一笑，老鐘輕騎已過萬重山，這真是揚州八怪見怪不怪，其怪自敗。

〈紅．藍．黑〉複合媒材2019 【圖‧鐘斌效】
〈紅．藍．黑〉複合媒材2019 【圖‧鐘斌效】

　　臺灣收藏家仍在拍賣場追逐著渡海三家，但對於鐘老師而言，典型在夙昔但畢竟只是過眼煙雲，彈指而過！每當我進入畫室，驚見畫布上不斷的被淹沒再發現，國父革命也就是10次，但鐘老師永遠不滿意，直到畫布豎出百旗，馬車已備，展場再見！

無私真誠待人　竭力推廣藝術

　　鐘老師為人處世哲學相信與他深交的老朋友都懷念不已，因為他幾乎出席所有大臺中地區藝術家的開幕活動，寫過的藝評應該不下百篇，就我記憶所及，拜訪過的藝術家真的是過江之鯽，如大雕塑家謝棟樑及其弟子李真、水彩大師陳明善，膠彩畫宗師林之助及其傳人郭羲，目前已成公共藝術首選的廖迎晰及其女畫家聯盟，做藝術精工的蔣玉郎、詩書畫三傑的紀向、陳來興、侯俊明。

　　臺中東海藝術街的理想國社區曾是藝術家聚落，有如美國的蘇荷區，老師載我去過無數次，引薦提拔眾多優秀後進，國立臺灣師範大學才子張永村，雕塑家兼服裝設計家小雨，油畫家兼生活玩家曾銘祥，都從這裡發跡，遠至大溪的陳炳臣……，而抽象女豪傑如曾任國立臺灣美術館館長的薛保瑕、近期大受矚目的黃秋月，晚輩如此，就連同輩的劉國松、朱為白、梁奕焚、李錫奇、顧重光、黃志超……，他也是大力推薦，鐘老師總帶著欣賞、推動的心情，甚至未曾考慮他本身也是一個藝術家，也需要收藏家的支持，如此至情至性，在臺灣粥少（收藏家）僧多（藝術家）的現實世界，我確實未曾見過第二人！

2019 年於大墩文化中心舉辦的回顧展貴賓雲集，可見鐘俊雄的好人緣。 【圖‧臺中市政府文化局】
2019 年於大墩文化中心舉辦的回顧展貴賓雲集，可見鐘俊雄的好人緣。 【圖‧臺中市政府文化局】

　　紙短情長，寸筆豈能盡述鐘老師窮其一生對藝術無盡無悔的追求，將來的藝術史家對他所遺留下來的藝術資產應詳加探索，因為他就像梵谷劃破寂靜的天空，為大地帶來永恆的光芒！

【完整內容請見《文化臺中》第45期】

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