山景伴讀 閱讀好風景

【文‧臺中市立圖書館】

歷經3年擴建工程的外埔圖書館在今年7月29日正式開館啟用，外觀是以白色為主體的建築，採垂直分割錯落設計，近觀立面整排窗景，就像書架中擺放的叢書，有「閱讀小白宮」美譽。

小白宮裡的閱讀風景

外埔圖書館有其獨特的建築空間亮點及服務特色，進入明亮寬敞的門廳即可將整層閱覽空間納入眼底，樂齡區大閱覽桌上金屬吊燈成為空間的焦點，用傳統的手工燈飾及全新寬敞的閱讀環境呈現出舊館舍新生命的氛圍，也給人舒適溫馨的感覺。走進兒童閱覽區，即可體驗到截然不同的感受，折板狀的天花板以及山洞狀的書牆，搭配懸吊於空中如小鳥飛翔的吊燈，大面積的落地窗讓樹的綠、天的藍通通映照到這專屬小朋友的閱讀天地裡。 館內的大落地窗讓自然伴您閱讀 【圖‧臺中市立圖書館】

2、3樓大面積的玻璃帷幕，納入遠方山峰綿延的鐵砧山及火炎山，室內閱覽空間通透明亮，採分層分眾設計，2樓開架閱覽區，民眾可坐窗邊，享受自然陽光及山景伴讀的樂趣；3樓青少年閱覽區，設有大量文學作品、經典漫畫、休閒小品、視聽影音等，還有討論室及多功能活動室，提供民眾集會或辦理活動的多重選擇。窗邊一整排的閱覽座位，抬頭即可俯瞰窗外外埔國小運動場及山景，是在市區無法感受的閱讀景色。

愛書人的書本天堂

以農牧文創為主題特色的外埔圖書館，結合在地小農文創品，與館藏圖書一起佈展，到館的民眾不僅可以感受優質閱讀環境，也可以在書展中看到外埔的生命力及在地文化。考量在地孩童語言學習資源，除視聽設備外，更增加英語小書，吸引小朋友的目光，也適合親子共學，讓學習語言從小就開始，快樂的學習英文。 外埔圖書館內明亮溫馨的閱讀空間，民眾讚譽有加。 【圖‧臺中市立圖書館】

新啟用的外埔圖書館，增設RFID自動圖書系統、VRV變頻多聯式空調節能設備、自助借書機等，還可以使用手機APP自行掃描條碼自助借書，防疫期間減少人與人之間的接觸，便捷又防疫。