【文‧劉馬利（國立臺灣師範大學音樂學博士）】

藝術，是一種群體的記憶與表象，展演現場所累積出的感染力，來自眾人由衷的即時互動，是一股無與倫比的強大能量。因此藝術可被視為文化社會的觀察指標，是一個民族與世代的品牌與品味。撫今追昔，每當國泰民安、百業興旺，人人富而好禮，則藝文興，反之，則藝文衰。綜觀歐洲令人欽慕的文化向度與精神高度，就足以證實；在3000年前的中國，周公能在「成康之治」時推行「制禮作樂」，就更可知悉。

冰河期等級的衝擊

然而藝文產業與民生經濟之間，似乎總有著遙遠的距離，藝術就像是一座孤島，常常給人曲高和寡的印象，難以一窺堂奧，因此在一般社會形態裡，總是被歸類於小眾文化。一旦遇上不可逆的天災人禍，藝文活動往往首當其衝，但每逢政府推出藝文產業的紓困或振興方案，卻又總是引起高度討論，質疑補助與紓困的金額多寡，是否應該要比照其他行業的標準給付？國家和社會要如何定位藝術工作者？該如何讓自由工作者享有職場的安全與保障？面對藝文界特殊的體質，要如何才能安身立命？

正當全球藝文界陷入了一段「疫情冰河期」，去年6月，英國古典音樂界最有影響力的兩位人物拉圖 (Sir Simon Rattle)、埃爾德（Sir Mark Elder）聯合發表了一篇公開信，揭櫫出新冠疫情的肆虐，是古典音樂界「毀滅性景況」，音樂家們猶如身處荒野，盼政府能伸出援手。之後所收到的紓困補助，宛如一場及時雨，暫時解決了樂團眼前沒有票房收入的乾涸狀況。

文化局各場館透過確實的實聯制等防疫措施，讓民眾安心觀賞演出。 【圖‧臺中市政府文化局】

各國伸援手救藝文

在美國各州的政府機關也提供了紓困方案，像芝加哥交響樂團、費城管絃樂團等等著名的大型樂團，都在州政府的支持與協助下，在睽違1年多的冰河期之後，終於在今年9月得以重振旗鼓，開始新的樂季，一切即將回歸正軌。

而瑞士音樂家協會（the Swiss Association of Musicians，簡稱SONART），也在去年琉森音樂節發起 #SolidarityForMusic 慈善活動，幫助居住在瑞士的自由音樂工作者，希望將人才留在音樂界，並在網路上廣邀眾人上傳貝多芬《歡樂頌》的個人演出片段，也邀請聲樂家芭托莉（Cecilia Bartoli）、流行音樂家克里默（Crimer）、大提琴家嘉碧妲（Sol Gabetta）等名人為活動大使，引起相當大的共鳴，最後收到374支影片以及來自世界各地的捐款與贊助，總共募集到275,616瑞士法郎，成功的為自由音樂工作者提供了緊急紓困援助。

量身打造藝文紓困

在國內，文化部從去年就推出藝文紓困方案，如今已是4.0方案，各地政府也因地制宜，紛紛提供紓困與振興的方案，讓表演團體、自雇者都有機會受惠。同時，從中央部會到地方政府就業職訓服務處，也陸續啟動「安心即時上工計畫」，由公部門釋出臨時工作機會提供符合公共利益的計時工作，並核給工作津貼給民眾，讓暫時失業及停業勞工，享有穩定的經濟生活。

但，是否也有可能為藝文領域量身訂做一套方案呢?畢竟藝文界的特殊生態，一般的「安心即時上工計畫」恐怕並不適合，藝文界在療癒與康復的過程，需要的可能是「特效藥」，而非一般的「支持性療法」，應該還是需要交由專業人士來執行。

譬如「故事工廠」劇團執行長林佳鋒，在今年6月發起「劇場人安心上工計畫」，號召千人連署，開設屬於劇場人的專業線上課程，並且跟文化部爭取補助。課程項目囊括音樂、舞蹈、戲劇、傳統4個類別，由不同的專業團隊負責承辦課程。希望能比照勞動部所指導的失（待）業職前訓練課程，學費全額補助，並給予生活津貼，特別針對演員、技術人員、藝文從業人員等自由工作者，重點是要把人才留在劇場，希望複製去年「觀光產業轉型培訓補助計畫」的成功模式，目前還在努力籌劃中。 故事工廠執行長林佳鋒認為線上課程是可行的，一年來已習慣這樣上課及對談模式。 【圖‧林佳鋒】

相挺PLUS度過黑暗

臺中市政府文化局也在今年3月推出了「2021表演藝術相挺PLUS」，是針對在地藝文團體提供紓困徵件，還有場館免費、放寬期程、諮詢平臺等措施，陪伴藝文團隊一起度過黑暗期。

當然，紓困不等於布施，而是倍增藝術價值的開端，因此臺中市政府文化局所推出的第一波是演出計畫，但因應疫情，得將展演活動調整為線上播出或是戶外形式。然而第二波提案內容則以強化創作量能為主，包括樂譜創作、劇本編寫、舞碼創作、技藝傳承、教案研發、講座課程、研習課程、出版或攝錄影等，主要是為了鼓勵創作與開發，已有94組團隊受惠，並由臺中市政府文化局安排，從8月8日至11月25日舉辦「藝同綻放2021表演藝術相挺PLUS」系列活動，除了提供演藝團體展演機會，也藉以鼓勵民眾走進藝術，讓藝術發揮「推已及人」的功效。

紓困、振興，並非只限於金錢上的支援，而是在非常時期的一種實際投資，幫助藝文界擁有更強健的體質，足以面對未來的各種挑戰，讓藝術創造出更多的價值。而紓困的效益也應該更為全面，不僅僅是財務上的支援，精神的幫助、士氣的提振亦為刻不容緩之事。但這一切也絕非單純的以小搏大，而是在一定的時程範圍裡，經由縝密的規劃，重新開啟藝術另一番多元視野。