701路公車 葫蘆墩與舊城區間的文化慢旅

【文‧張晉豪】

大眾運輸中，公車具備了低成本、中運量、高靈活性與相對簡單的營運模式，無論在都會區或偏鄉地區，都能夠看到公車的身影，可說是探索城市文化的絕佳選擇。臺中市公車目前營運路線近240條，有17家業者投入營運，臺中市政府於2020年底，實施全國最優惠的「雙十公車」政策，透過10公里免費里程及長程10元上限，鼓勵臺中市民多多搭乘公車。臺中有許多豐富的文化景點，都可以透過公車抵達，許多站牌更直接設在景點門口，加上費用便宜，不用煩惱停車位，省去不少腳程、時間及金錢。

攝影師張連宏曾在日本從事商務數十年，多年的世界各地旅遊經驗，用快門留下許多美好的畫面，作品亦屢獲肯定，除了多次攝影個展、聯展經驗，更曾獲日本攝影金獎殊榮。退休後的他，經常搭乘公車等大眾運輸工具，四處造訪探索，他也希望讓更多人知道，搭公車不只可以欣賞風景或通勤，還能利用公車，在城市中探索各處文化景點。

張連宏分享指出，701路線公車貫穿臺中南北，由豐原區的翁子國小出發，經崇德路，一路來到東區的新建國市場，將舊城區與葫蘆墩兩個開發甚早的區域串聯起來，因此行經路線中，有多個充滿歷史內涵的景點，現在就隨著張連宏的腳步，搭上701路公車一同蹓躂吧！

豐原東站 頂街派出所

701路公車行經豐原的交通樞紐豐原火車站，在東站下車步行至西站出口就可看到1936年建造的歷史建築頂街派出所，派出所經過整修，2020年以藝文沙龍與咖啡店的樣貌，再次與世人見面。二層式呈現表現主義風格的警察官吏派出所，與一旁的火車站新建築互相輝映，見證豐原的過去與未來。

頂街派出所 【圖‧張連宏】

潭雅神綠園道（承德路）筱雲山莊

潭雅神綠園道（承德路）站下車，可享受風光明媚的自行車道，騎著車徜徉在「綠樹村邊合，青山郭外斜」景緻中。需預約參訪的市定古蹟筱雲山莊也在站牌附近，建於1866年的筱雲山莊，橫跨臺灣多個時期，能在建築中感受到歷史演進，可說是臺灣民宅發展的縮影。

筱雲山莊 【圖‧張連宏】

崇德豐樂路口_臺中市立圖書館總館

崇德國中（民俗公園）臺灣民俗文物館

公車沿崇德路進入北屯區後，崇德豐樂路口站步行到臺中市立圖書館總館只需不到10分鐘的路程，館內藏書豐富多元。臺灣民俗文物館就在崇德國中（民俗公園）站牌旁，1990年開館至今，典藏上千件民俗類文化資產，全館參觀皆不須門票，館方安排豐富的活動與課程，相當值得一遊。崇德與文心路口下車，可以轉乘捷運綠線，開啟另一段新旅程。

臺中市立圖書館總館 【圖‧張連宏】

第二市場（三民路）第二市場

臺中州廳_臺中市役所

臺中車站（民族路口）臺中車站

帝國製糖廠_帝國製糖廠

第二市場（三民路）下車，來到臺中美食天堂，無論是蘿蔔糕、爌肉飯、意麵或臺中特產麻薏，各種傳統美食都能在這座百年歷史的市場中找到。路線尾聲的歷史建築帝國製糖廠建於1935年，曾是日本帝國製糖株式會社的工廠及辦公室，如今與星泉湖相依偎，成為東區民眾休閒散步的好所在。

是否感到驚訝？一條公車路線，沿線竟然有如此多值得一遊的文化景點，等待你我探索。待疫情趨緩後，歡迎坐上公車，用最舒適便利的方式，細細品味臺中的美。

帝國製糖廠臺中營業所 【圖‧張連宏】