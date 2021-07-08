一生懸命的漆彩人生 漆藝大師賴作明（1948－2021）

【文‧黃慧鳳】

漆世情緣

賴作明為臺灣漆藝大師賴高山之子，一生承襲著父親對漆藝的熱愛，致力於尋找臺灣漆藝自成一格的特色與定位，終其一生投入研究、創作與教學，將世界漆藝帶進臺灣，也把臺灣推上世界舞臺，建立了臺灣漆工藝術的國際地位。

臺灣漆藝史裡，「蓬萊塗」漆器曾大量產銷日本，是臺中產業與觀光的宣傳品。賴高山、王清霜與陳火慶3位漆藝巨擘，都是來自日本漆藝家山中公先生在臺中培育的人才。

臺灣的漆工事業在賴高山等人手中傳承，1946年賴高山創立「光山行」，數百位員工賴以為生且為傲，賴高山的堆朱雕刻更是享譽臺日漆藝界，其漆畫以水果、原住民豐年祭、蘭嶼等臺灣意象為題，展現雕刻技法、在地特色與土地情懷，這份真切的用心，成為賴作明一生承襲的理念。

「漆」凌之苦

賴作明年少時便跟隨父親學習漆藝技法，1984年更遠赴日本金澤美術工藝大學研究傳統古漆器製作的技巧，返臺後一心想提昇臺灣的漆藝文化，除了到明道中學教授學程，培育何榮亮、馮柏瑋、黃金梅等學生，更滿腔熱血的投入費工耗時的研究，累月經年的每日埋首工作10小時、僅睡4小時，力為臺灣漆文化立心立命，卻也一度忽略了家中妻小。 日治時期， 日人返國時必到店內採買蓬萊漆器當紀念品。 【圖‧史嘉祥提供】

漆器的原料來自樹漆，生漆汁液具毒性，徒手接觸或吸入漆氣都可能讓身體飽受「漆咬」之苦，防護措施沒做好，過敏者或生漆瘡、漆膿，奇癢難耐，大約要一、兩個月才會好。但這是學漆必須修煉的首道關卡，跨不過這個檻，就無法進入「漆」彩繽紛的世界。有一回賴作明半實驗性的吸入高溫揮發的漆氣，漆酸反應使他在過年團圓期間得睡在冰水中渡過，家人的不諒解，與世界的急遽改變，曾一度擊潰賴作明的信心，甚至有改行的念頭。

1989年後，漆器大量代工製造的繁榮盛景，因工資上漲、木材保護禁伐，產業外移中國、越南而逐漸沒落。臺灣市場裡人們對「油漆」、「樹漆」常常混淆，不明白何以漆器有帝王御用的價值，甚至誤以為食用漆器有毒，這些對漆的錯誤認知，是臺灣漆市行情無法提振的一大原因，也是賴作明推廣以「樹漆」正名之用意。

漆藝傳承

從「器以為用」到「藝術欣賞」，漆的迷人仍讓賴作明深陷，意外發現漆與陶等媒材結合的可能，可謂皇天不負苦心人。一生愛漆之情，讓賴作明擔憂漆藝文化的失傳與斷層，1996年賴作明一對一教導李幸龍，1997至1998年受到國立傳統藝術中心的邀請，辦理「賴高山」漆藝傳習計畫，當時的學生包括陳振芳、陳永興、陳文寬、史嘉祥、楊美玲、林宣宏、李幸龍、陳鏡、陳文濱、簡慶文、陳培澤、李本育、徐明豐、鐘盛樟、吳偉丞、楊國賓、李俊蘭等人。為了持續深度推廣漆文化，2000年賴作明與父親將自宅結合工作室，改建成「臺灣漆文化博物館」，免費讓民眾參觀漆器與漆藝。2005年賴高山逝世，為了紀念他一生的貢獻，遂更名為「賴高山藝術紀念館」。 賴作明（右二）年輕時曾到日本學習漆藝，活躍於臺日漆壇。 【圖‧李幸龍】

楊美玲指出：「賴老師讓漆藝走入民間、邁向國際，使世界漆藝文化得以交流，彼此壯大。」曾一郎也一直記得賴作明說過的話：「我的夢想與目標是原住民漆畫原住民，能以原住民身分漆畫原住民是最好的。」由此可見賴作明對臺灣漆藝文化主體性與獨特性的重視與期待。提及恩師，李幸龍說：「只要尊師重道，老師的教學相當無私。」一幀幀留下的照片，記錄著賴作明帶學生參加展覽、參與學術發表，與日、韓、中、越等國進行交流的種種，開拓學生的視野與格局，學生們都非常感念賴作明的栽培。

李幸龍也從未忘記賴作明語重心長的話語：「期待有朝一日臺灣特色「漆陶」能稱為TAIWANWARE，與中國的CHINA(瓷器)、日本的JAPAN(漆器)，並立為代表國家的器物。」李幸龍感慨又感佩的說：「一個文化的形成至少要50年，臺灣漆藝文化的推展有七成可說是賴作明老師所推動成就，他以個人經濟能力與人脈，舉辦多次文化交流，將臺灣漆藝推向國際，在生前就應該受到大眾的重視與肯定。」回首過去，賴作明舉辦與媒合了數場國內外展覽，與弟子們成功將臺灣漆陶藝術推向國際，出版了《萬世絕學裡的臺灣漆藝》、《天工開物 樹漆造蘊》、《本土樹漆文化研究推動與發展》等書，已在漆藝文化史上刻下永垂不朽的印記。

「漆」劃新局

多年來賴作明陸續引薦李本育、陳永興、陳俊傑等學生去日本富士原文隆漆工房學習，李本育取得東京藝術大學工藝所漆工系博士，如今在臺中科技大學任教；陳永興回臺後研修有成，也在臺灣藝術大學及人才培訓班等教授漆藝。而史嘉祥、楊美玲夫妻則在臺中監獄擔任志工，以慢工出細活的漆藝教學，陶冶磨練更生人的心性，學員屢傳佳績，找回自信與尊嚴，這些都是漆藝傳承所創造的不凡人生。

生命總有陰晴圓缺，師徒間或有齟齬之時，父子間亦然，賴作明、賴信佑父子在漆藝路上曾有多次的裂痕，賴信佑出走後的回歸，看似宿命也是使命，2016年光山行重新開業，身為漆藝世家的第三代傳人，賴信佑讓漆器工藝重返日常實用與時尚之路，生產筷子、東京奧運鈕扣、項鍊、戒指等飾品，也愛物惜情地以日本金繼（Kintsugi）技法修補漆器與情感，彷彿同時為家傳的漆藝產業說了一個隱喻的故事，以溫暖的心呵護每個期待修補的裂痕、每道層層堆疊的用心，在漆的世界裡默默串起一則則動人故事，為漆藝文創之路開闢一條新世代的道路。

2021年3月31日賴作明與父親賴高山一樣，鞠躬盡瘁、一生懸命地走完「從漆而來，從漆而去」的漆彩人生。功成身退地走下人生的舞臺，第三代傳人與弟子們在臺灣漆藝界開枝散葉、各自成就，賴作明心心念念「省視自己的文化根源，又兼具國際視野」的漆藝理想，已深植在弟子的心中，漆藝的薪火相傳，在古典與現代設計的交織下百花齊放，不管是在漆陶或是生活美學的漆器改造上，都為臺灣漆藝展現了新的風景，也將持續地走向民間生活與國際舞臺，讓臺灣漆藝文化得以發揚光大。