文壇典範百世流芳 百年陳千武紀念特展

【文‧臺中市政府文化局】

作家陳千武，是這一代許多人共同的文學導師。1922年5月1日生於南投縣名間鄉弓鞋，2012年4月30日逝世，一生著作多元而豐富、中日語言靈活運用。臺中市政府文化局特地於2021年陳千武百歲冥誕之際，與台灣兒童文學學會合辦、南投縣政府文化局協辦，舉行「百年陳千武紀念特展」。

紀念特展懷念大師風範

5月2日舉行開幕式，多位重量級文壇作家均蒞臨現場，此外陳千武晚幾十年的學弟臺中一中學生志願協助活動進行，象徵傳承的意義、活動氣氛熱絡，堪稱是本年度文學界的重要盛事。

臺中市政府文化局陳佳君局長提及與陳千武的三個淵緣：一是局長本人曾於精武圖書館服務、二是憶起當年，與陳千武、吳櫻校長共同推廣文學、三是有同鄉之誼，接續並代表盧秀燕市長致贈感謝狀予陳千武次子陳明尹，感謝家屬捐贈1,591件文物充實館藏，更期望借此展覽傳承陳千武的文學精神。

國立臺灣文學館蘇碩斌館長推崇陳千武是「跨越語言的一代」具代表性的臺灣作家、更是臺灣文壇的瑰寶，將其跨越兩個政權時代的複雜而糾結情感，藉由自傳體的回憶小說《獵女犯》傳遞予大眾，在這個尊重多元文化發展的時代更顯得珍貴。 文化界人士齊聚開幕活動，共同緬懷文學瑰寶陳千武。 【圖‧臺中市政府文化局】

六大主題看見百年風華

展區共規劃為6大主題：一是與夫人許玉蘭女士的愛情傳奇；二是分述其在詩、散文小說、兒童文學、及亞洲詩人交流的經歷，值得一提的是，其長子陳明台曾於2003年協助臺中市政府文化局編著《陳千武詩全集》12冊，父子同為臺中市之典藏作家，傳為文壇佳話；三是依少年、青年、中壯年、及晚年分期的文學大事紀及手稿、書籍、剪報、照片展示；四是文學年表，呈現陳千武一生在文壇的成就，如：笠詩社翻譯獎、吳濁流文學獎、洪醒夫小說獎、榮後文化基金會臺灣詩人獎、國家文藝翻譯成就獎、日本翻譯協會翻譯特別功勞獎、國家文學獎、及總統褒揚令等殊榮；五是結合書法與陳千武先生詩作的詩牆，以「信鴿」呈現磅礡的文學氛圍；六是以小說《獵女犯》改編的音樂劇〈熱帶天使〉為例，說明文學的當代轉譯。 展場羅列陳千武各時期的作品 【圖‧張晉豪】

展期至8月22日止，於精武圖書館4樓之臺中作家典藏館展出。因應疫情嚴峻，臺中市政府文化局建置「線上導覽系統」，讓民眾在家也能欣賞展覽，請掃描如下的QR Code。