【文‧陳憲仁】

從烏日高鐵站至北屯的臺中第一條捷運，今年4月正式通車了，這對烏日來說，無疑又是一次城區發展的大躍進。

從不被記得到交通樞紐

回想我與「烏日」這個地方結緣，已半個世紀了。當年大學畢業、服完預官役後，前來明道中學教書。那時，烏日真是個鄉下地方，雖然是臺中和彰化兩個熱鬧城市來往必經的點，但過往行旅來去匆匆，似乎沒有人會多瞧一眼；即使曾在成功嶺受訓的大專青年，對他生命裡留有深刻記憶的烏日，似乎也只是個地圖上的一個地名而已，且這個地名還暗含著「鄙夷」意味，因為烏日真的「烏煙障日」嘛！沒錯，以前這裡的確有些大工廠、砂石場，好像來到這裡，天就黑了，空氣也不好。烏日早期交通要道路面狹小，大家都開玩笑，從臺中往彰化，只要發覺路變小了，就表示烏日到了。

而今天，不僅進入街區的馬路或外圍的環道是寬闊的道路，臺灣重要的兩條高速公路：國道1號及3號都經過烏日，南北縱貫的臺鐵和高鐵更都在此設站，再加上環繞中彰投的多條省道、縣市道及最新的臺中捷運綠線，均在這裡連成一氣。不止中部人北上南下十分方便；南北各地的人，來到烏日，要到中部任何地方，也都四通八達。烏日已成中部的重要交通樞紐，不只洗刷了「鳥不生蛋」的污名，更成為眾人看好、發展潛力無窮的新市區。

水運時代的重要轉運站

我長期居住烏日，看著這個地方由「窮鄉僻壤」發展成「魅力城區」的過程，一則以喜，一則以嘆。喜的是：烏日終於被重視到了；嘆的是：烏日仍是個不被瞭解的地方。

其實，烏日今天會成為交通重鎮，其來有自。烏日的地理位置，正好就是臺灣西部的南北交通中心，不論公路或鐵路，烏日都是海、山線的連接點。2001年7月號《天下雜誌》就提到：「烏日，中部交通中心。」、「烏日，最好的就是交通方便。」當時，國道3號與高鐵都還未完成，但重要性已被點出。

若攤開地圖，烏日確實位居南北交通的中點。不過，若從歷史來看，在橋樑建設缺乏、南北陸上交通還不方便時，河川才是運輸要道。那時位在大肚溪旁的烏日，已掌握了重要的交通地位。當時的帆船從海口進到烏日，要往大墩（臺中）、葫蘆墩（豐原）的貨物，就從這裡上岸轉送；或再以小船或竹筏將貨物送往大里溪的五張犁碼頭（今烏日五光里）或大里杙（大里）。至於從大肚溪南岸的彰化要到臺中的人與貨，渡大肚溪後停靠的「湖日港」即是烏日，故那時的烏日也有「半路店」之稱。可見烏日在水運時代已是中部重要的轉運中心。 烏溪在河運興盛的年代，扮演著將物資送入臺中的重要角色。 【圖‧張晉豪】

直到1912年大肚溪洪水暴發，出海口的塗葛堀（今龍井區麗水里，當地人稱「水裡港」）淹沒，河運喪失，五張犁碼頭與湖日港廢棄，烏日才沒落沉寂，逐漸變成無聲無息的小地方。這段繁華煙雲，或許只留存於文字記載和地方長者的口傳中。70年代臺灣經濟起飛、房地產業進入烏日後才搬遷來此的現今居民，對於早期的地方演變，當然無所知悉。

從地名尋烏日的「根」

但我們現在所知悉的烏日，也僅是交通便利而已，並不知道烏日也是有歷史、有文化的地方。首先，「烏日」地名何來？眾說紛紜，最主要的兩種說法是：

一、望文生義：認為空氣不好、烏雲蔽日，故名「烏日」。稍有常識的人，很容易就破解這種說法，因為烏日之名早已有之，以前農業社會何來工廠「烏」日？

二、官方及部分學者說法：認為此地因是筏子溪、麻園頭溪、旱溪、大里溪、烏溪、貓羅溪6條溪流會合成日形湖泊，而名「湖日」，卻被日本人音誤寫成「烏日」，認同此說者不少。

其實，只要翻閱一下清朝時候的典籍、地圖，第二種說法，也不攻自破。如乾隆六年《重修臺灣府志》、道光年間出版的《彰化縣志》以及記載乾隆末年林爽文之亂的《平臺紀事本末》、寫同治年間戴潮春之亂的《東瀛紀事》或是乾隆、光緒時期的臺灣輿圖，上面即有「烏日莊」，可證「烏日」地名早在日本殖民臺灣之前已經存在。

這證明了烏日開發甚早，在漢人到此之前，就已經有村落、居民原住民平埔族。沒錯，現在烏日區裡還有不少非漢人聚落的地名，如喀哩、阿密哩、番仔園等，故烏日地名當是平埔族語音譯為漢文而來。

撥雲見晴看見欣欣向榮

據歷史記載，烏日的開發，始於康熙末年、雍正初年，而大量的開墾則在乾隆時期。乾隆年間，距烏日很近的大里杙，曾被列為臺灣第六大城，可以想見，比大里杙更有河運之便的烏日，必也是人煙匯聚之地；烏日在乾隆至同治年間已創建不少宮廟，足見人口不斷增長。從現今諸多漢人開墾時留下的村落名稱，如五張犁、九張犁、頭前厝、同安厝等，更印證了清朝時期，烏日已是開發地區了。

在烏日高鐵站附近，還有個地名為「學田」，此乃雍正年間，為附近義學師生束脩、膏火之用而規劃設立的。可知烏日與中部地區的文化發展關係密切。 在新烏日車站可看到臺鐵與臺中捷運同框的特殊畫面 【圖‧張晉豪】

現在，烏日因陸上交通的便捷，火車、汽車、高鐵、捷運匯聚於此，文教區、商業區及新社區不斷增加，榮景逐漸顯現，有如烏日放晴了。衷心希望：不管早來或後到的人，對烏日這個地名不要再有錯誤的解讀，對「湖日」曾有的美麗湖景、對「半路店」曾有的繁榮、對舊巷弄裡的鄉紳大宅、對舊村莊裡的廟宇古剎以及對聚奎居、烏日警察官吏派出所這些古蹟、歷史建築、還有烏日國小、喀哩國小兩所百年學校多多回顧，從中感受烏日之歷史感與深厚內涵。請不要只作個過客，撥開烏日之雲，讓美好之日重現！則今後的烏日，必能如鄉徽所象徵的：「瑞鳥翱翔天空，欣欣向榮！」