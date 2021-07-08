用正氣教化人間的飛天鍾馗 臺中鴻興館

【文‧蘇大衛】

跳鍾馗，是項既神秘又令人心生畏懼的傳統表演藝術，看著鬼王鍾馗降世降妖伏魔，為人間除去煞氣，威風凜凜，但老一輩總是耳提面命，煞氣重生人勿近，充滿了無形的禁忌。但對臺中鴻興館來說，跳鍾馗不僅是充滿正氣與祝福，更是給地方孩子們一個不一樣的人生舞臺。

降妖伏魔 生人勿近

擁有超過1200年歷史的跳鍾馗，可分為真人與傀儡演出，特別是真人扮演鍾馗，更是一個神聖又充滿危險性的任務，透過儀式所得到的法力和扮演者的演藝，將在人間作亂的鬼魅趕回地府。傳統觀念上都會要求觀者配戴平安符，甚至孕婦、孩童、體弱、生肖對沖的人都必須盡量迴避，以免被煞氣波及。

不過也有人認為，跳鍾馗時旁邊人越多才能聚集人氣，儀式會越順利，而在儀式最後鍾馗會向觀眾拋灑糖果，許多臺下的孩子們開心地圍繞著，更是象徵一種祝福與平安，讓跳鍾馗不再令人有所避諱，與觀眾充滿距離。

嚴守禁忌 傳承不易

位於清水區的臺中鴻興館，是國內少數能表演鍾馗五鬼陣的專業團隊。一手創立鴻興館的館主吳桂宗，年少時期就對於藝陣有極大的興趣，從跟著參與庄頭內陣頭開始，學習紮實的拳腳功夫。後來接觸舞龍舞獅並擔任教練，但當兵後偶然接觸到較為少見的跳鍾馗，吳桂宗便著迷這項技藝，花了4年深入研究了解跳鍾馗的各項知識。吳桂宗學成後，開始將自己成立的鴻興館，走向跳鍾馗的專業教學團隊。

吳桂宗說，戲班、陣頭如果要扮演神明時，都必須遵守嚴格的規範，與許多代代流傳不可觸犯的禁忌，例如演出前必須齋戒淨身，象徵洗去塵世間的污穢，前一晚的子時（凌晨11點到1點）還需拜館請神，向神明祈求平安並賜予法力。 鍾馗五鬼鎮精采的演出總是吸引許多民眾圍觀 【圖‧臺中鴻興館】

隨著扮演者逐步著裝、畫臉之後成神，直到儀式結束、抹去臉譜前，所有的工作人員絕對不得呼喊扮演者的本名、扮演者本人也完全不可開口說話，若別人叫喚時應聲，傳言會讓魑魅魍魎報復，甚至喪命。吳桂宗說，也因為這無形的危險性，讓願意學習跳鍾馗的人並不多。

用心管教 教化青年

吳桂宗希望能改變社會長期以來，對於廟會陣頭的刻板印象，特別是跳鍾馗。有別於押煞除煞的跳鍾馗，後續演變出來屬於表演性質的鍾馗五鬼陣，不僅具有表演性質與可看性，更是少見珍貴的民俗藝陣，如果沒有破除大眾錯誤的刻板印象，好好傳承下去，實在是臺灣文化的一大損失。

因此吳桂宗開始招收地方上對於藝陣文化有興趣的青年學生，加入臺中鴻興館一起學習跳鍾馗。吳桂宗說，參加廟會陣頭的孩子，常給人不愛念書的中輟生、甚至吸毒打架的不好印象，但他始終相信其實孩子們的內心並不壞，可能在學習或交友的路上走偏了，只要好好教育與規範，一定可以走回正途。

臺中鴻興館對於團員管理是出了名的嚴格，每3個月替團員驗尿，若發現有接觸毒品立刻退團，另會定期與團員家人、學校聯繫了解團員學習狀況，因此團員可以專心學藝，家長和老師也對鴻興館的專業教學與認真管理感到放心。

登上舞臺 飛天逐夢

在吳桂宗多年來的努力之下，臺中鴻興館成為國內少數表演鍾馗五鬼陣的專業團隊，某次應邀到南投縣鹿谷鄉演出時，意外獲得來自新加坡的觀眾青睞，2007年就受邀至新加坡表演鍾馗五鬼陣，吳桂宗回憶道，演出的場合是國家級的重要慶典，現場超過30萬名觀眾的盛況，對於能夠成為受邀至新加坡演出的臺灣藝陣團隊，讓鍾馗五鬼陣躍上國際舞臺，所有團員都感到無比的光榮。

在新加坡演出廣受好評後，臺中鴻興館自此名揚國際，多次受邀出國表演，也獲得許多媒體報導，成功讓更多人認識這項珍貴的傳統藝術。也因為經常搭著飛機飛往各國演出，更是贏得了「飛天鍾馗爺」這樣響亮的美名。 吳桂宗表示跳鍾馗連眼神都經過練習才有懾人的氣勢 【圖‧臺中鴻興館】

同樣在清水地區致力於藝術推廣的台灣美術文化交流協會，看見臺中鴻興館對於跳鍾馗文化多年來的努力，以及吳桂宗為了教導團員的付出，因此開始與臺中鴻興館合作，積極協助他們推展跳鍾馗文化。2021年於港區藝術中心舉辦的台美國際美術文化交流展開幕式，楊志文理事長就特別邀請臺中鴻興館現場演出，祈福展出順利，也讓傳統藝陣與現代美術跨界交流，獲得滿堂彩。

未來臺中鴻興館希望能將跳鍾馗文化，進一步推廣到校園課程或社團，結合強身健體的傳統武術，讓更多人能夠重新認識藝陣，懂得欣賞珍貴的跳鍾馗文化，將舞臺持續傳承發揚。