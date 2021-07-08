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從公共藝術找到人生出口 為理想創作的心風景：郭國相

聯合新聞網 / 文化臺中
郭國相在國立自然科學博物館的作品〈與自然共舞〉，榮獲2020 義大利A' Design Award 設計大獎肯定。 【圖‧蘇大衛】
郭國相在國立自然科學博物館的作品〈與自然共舞〉，榮獲2020 義大利A' Design Award 設計大獎肯定。 【圖‧蘇大衛】

【文‧盧沛妤】

　　從「心」的風景出發，作品遍及臺灣、中國、日本、義大利、比利時、法國等國，今年二度獲得義大利A' Design Award設計大獎，且一舉拿下3個獎項的藝術家郭國相，正用他的公共藝術作品，將正能量傳遞到城市每個角落。

移居臺中的全新人生

　　「想住得離爸媽近一點。」認同妻子這個想法後，2007年就搬來臺中定居至今，郭國相回憶，當時孩子不到3歲，今年都已經上高中了！實踐大學工業產品設計系畢業的郭國相，來臺中後進入傳統產業公司，擔任開發設計部經理。與臺北設計公司相比，工作型態的不同，許多想法與熱情無處釋放，郭國相不希望工作淪為糊口的工具，便在下班時間經常與妻子思考從其他管道實踐理想，這份有志難伸的苦悶，成為投入公共藝術創作的契機。

從喜愛的臺中實現願景

　　偶然間，在妻子的建議下，選定公共藝術作為目標後，郭國相開始研究公共藝術所需具備的條件與方向，經過一段時間的摸索後，2009年首次參與公共藝術設置案競圖，郭國相以〈迎采〉獲得圓滿戶外劇場公共藝術首獎，從此開啟了全新的人生視野。後來因緣際會在擁有10多位設計師的公司擔任設計總監，但為了實現自我理想，在2011年底毅然決然辭職，堅定地往藝術創作之路邁進。

從不鏽鋼到各種變化

　　早期作品裡，郭國相多以不鏽鋼作為主要創作媒材，是因為其工法與技術領域與既有工業設計本職學能相通，創作時較不受工法製程的限制直接導入概念核心。隨著作品與經驗的累積，對創作媒材的掌控度愈加靈活，例如金屬、石頭、馬賽克鑲嵌藝術、窯燒玻璃等，都隨著工法、觀念、思維的成熟，而更加的得心應手，創作時能自在地運用媒材的特質與肌理來詮釋作品，賦予作品更豐富的個性與生命。

〈迴響〉獲得山口縣立美術館獎，與義大利A' Design國際設計大獎，是郭國相拓展舞臺的重要肯定。 【圖‧郭國相】
〈迴響〉獲得山口縣立美術館獎，與義大利A' Design國際設計大獎，是郭國相拓展舞臺的重要肯定。 【圖‧郭國相】

　　公共藝術不同於一般個人創作，不單單考量自我意念與對美的詮釋，公共性是首要考量，在地人文、場域特質、空間機能等因素，都是影響作品走向的關鍵。因此2012年郭國相攻讀東海大學景觀學系碩士學位，期望將公共藝術之於景觀，有更客觀、全面的詮釋。經過景觀系的訓練，強化了郭國相對於作品永續性的重視，「用更廣、更深的角度創作，是創作者對於景觀空間的使命。」郭國相不斷叮嚀著自己。

揚眉吐氣背後的努力

　　作品廣受公部門、私人藏家及建商肯定，看似光鮮亮麗的背後，其實是百折不撓、愈挫愈勇的努力。在臺灣，公共藝術需經過嚴謹的公共藝術設置辦法的競圖規則，才有機會獲得公共藝術設置權。一開始便相當認真投入的郭國相，過程也遇上許多挑戰，如何度過這些低潮而不影響熱情？郭國相找到的方法，就是將舞臺多方延伸，他透過參與地方、全國性以及國際性藝術大賽等不同的舞臺，不斷審視及強化自己的作品及創作能量，2013年起連續3屆入選「UBE ビエンナーレ（現代日本彫刻展）」國際公開大賽，其中〈迴響〉這件作品更獲得山口縣立美術館獎的殊榮，就是郭國相拓展舞臺的重要肯定，拾回懷抱對創作的熱情，更積極在有限的創作生涯中，奮力突圍。

　　2019年郭國相以作品〈Mr.T〉入圍法國秋季沙龍展，並於同一年參加A' Design Award設計大賽獲獎，藉由出席頒獎典禮的契機，遊歷義大利、法國等國。為了激發更多的創作能量，同時也能跟著作品去旅行以增廣自己的見聞，他於2020年再度以作品〈永恆之光〉入圍了法國秋季沙龍展，今年更一舉以2018年為世界花卉博覽會創作的〈花漾舞春風．蝶影躍森悠〉、國立自然科學博物館的〈與自然共舞〉，以及2020年設置於臺中市政府警察局，融合多元媒材的馬賽克鑲嵌壁畫〈睿警曜光〉3件作品，分別獲得A' Design Award設計大賽獎項。儘管自去年起即因全球日益嚴峻的COVID-19疫情，而無法親自出席頒獎典禮，但郭國相依然樂觀的說：「能得獎就很開心，疫情當前，大家一起防疫、顧好身體，以後還有很多的機會！」對於未來，郭國相不設限，無論是公共藝術或是其他創作舞臺，都將全力以赴，用熱情帶給世界更多的「心」風景。

花博中相當吸睛的〈花漾舞春風．蝶影躍森悠〉尺度寬達14 公尺，製作期就費時6 個月。 【圖‧郭國相】
花博中相當吸睛的〈花漾舞春風．蝶影躍森悠〉尺度寬達14 公尺，製作期就費時6 個月。 【圖‧郭國相】

【完整內容請見《文化臺中》第44期】

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