像家一樣自在的咖啡店 程安。滾滾咖啡

【文‧邱建順】

如果不是拿著手機導航按圖索驥，一不留心很容易就和這間藏身靜巷老宅的咖啡店擦肩而過。它是「程安。滾滾咖啡」，坐落在離大甲車站不遠的龍潭路。若坐在它鋪滿翠綠人工草皮的庭院啜飲，三不五時，還能聽見火車行走而過發出的「匡噹匡噹」聲。

在大甲咖啡店不若今日普遍的彼時，程安。滾滾咖啡經營者林志洽和謝宜玲夫妻檔，就已在順天路上賣起單價相對較高的單品咖啡，透過精準地掌控水的流量、溫度、比例，以及咖啡粉粗細等參數，沖煮出一杯杯風味各擅勝場的完美萃取。讓人感到意外的，如今令來訪饕客都意猶未盡的舌尖旅行，它的起點竟源自一間機車部品配備店。

無心插柳的意外收穫

談及程安。滾滾咖啡品牌的誕生，謝宜玲說是提早到來的人生夢想。最初，她的先生林志洽開了間機車部品配備店，取名「程安」隱喻「旅程平安」的祝福意涵。僅將手沖咖啡視為興趣的她，把單品咖啡作為額外免費服務。沒想到，無心插柳的附加產品大受歡迎。甚至，不少客人反映，應把咖啡作為正式商品。 農村武裝青年樂團在程安。滾滾為大甲居民帶來難忘的演出 【圖‧程安。滾滾咖啡】

「當時，國小2年級的兒子剛好對咖啡產生興趣。於是就想，不如以孩子小名『滾滾』，為新發展的咖啡品牌命名吧！」謝宜玲補充解釋，關於程安。滾滾咖啡一名的由來。

成立於2014年的程安。滾滾，一開始在順天路上經營。直到2017年，家中原先租給別人的老宅租約到期，便順勢遷回位在龍潭路的現址。謝宜玲接著說，自老屋而生的咖啡廳，是一家人共同的興趣，有著回家的概念，更期望有朝一日成為傳承的事業。為了讓每位來訪老屋喝咖啡的饕客，都能品嘗到一口回家的感覺，夫妻倆拆除所有隔間，在不大的空間保留一塊屬於客廳的場域，「有客廳才能讓人真正放鬆，家的感覺從這開始。」是夫妻倆一路以來不變的堅持。

串聯在地品牌 參與共好團隊

除了想把咖啡店空間營造如同回家般放鬆的氛圍外，謝宜玲想做的不只如此。「決定放下原本工作投入咖啡品牌，還有另一個重要原因，是想做咖啡友好店家串聯。」她說，2018年程安。滾滾咖啡與外埔、大甲、清水海線其他青創者，共同組織了一個以推廣在地品牌為出發點的團隊「過溪」。團隊成員們不只彼此交流經營心得，也分享資源、共同策劃活動（如：過溪音樂會、大甲小鎮文青市集、外埔稻田音樂會等），為海線城市帶來不一樣的日常風景。

2021年，「過溪」團隊與臺中知名獨立音樂廠牌「浮現音樂」合作，在「浮現祭」音樂節正式到來前，先舉辦了「厝邊講古．海線講唱巡迴」活動。「那時，安排在程安。滾滾演出的是『BIKE機踏車樂團』，當天到場聽眾超過30位，把本就不寬敞的1樓空間給擠滿了。」謝宜玲一邊用手轉動擺放在2樓的藝術裝置〈體操男爵 轉轉蟲洞〉，一邊介紹：「收藏這件作品就是『BIKE機踏車樂團』主唱張育嘉的創作，除了覺得它的調性與我們合拍外，也用來紀念留下深刻回憶的第一場音樂會」。

在「浮現祭」之後，程安。滾滾迎來獨立樂團農村武裝青年「2021_Puh-gê 茁芽 | 交陪巡演」的演出。謝宜玲說，在幾乎零宣傳的情況下，當天活動湧入超過50名樂迷，讓她和樂團都大吃一驚。她也期許，未來大甲藝文類活動，都能不斷穩定成長茁壯。

與地方緊密結合 不斷加入新元素

程安。滾滾咖啡開業至今，不只在海線地區累積不少死忠粉絲，他們也與地方藝文活動緊密結合。謝宜玲說，2樓會議室空間除了做為會議、講座、聚會用途外，也常舉辦各式藝文類課程，像是美術、永生花手作、精油知識，以及英、韓語等外文教學。當然，開業過程也少不了令她銘記在心的客戶，其中一位常客，甚至在他們搬回龍潭路時，自告奮勇利用空閒時間，油漆粉刷需要翻修的空間。

關於未來，謝宜玲指出，原本她想改變些什麼，但現在則是思考著能把哪些新的元素和想法加進來，無論是咖啡店經營還是擾動地方引進活水。目前，她已積極規劃籌備以「配方豆」為主軸的新咖啡品牌「榮絨」，必為舌尖上的海線小旅行增添一抹風景。