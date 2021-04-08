嚐百草喝出智慧與堅持 中區青草街、豐原青草巷

【文‧張晉豪】

「松下問童子，言師採藥去。」早期醫療資源匱乏，有許多流傳在民間，針對不同症狀的草藥配方，人們就地取材調配烹煮，因此便有了青草行的需求。如今醫療發達，民眾對於青草的需求不若往昔，但仍有一群人堅持傳統，擔下傳承的重擔，繼續發揚這項先民的智慧。

從青草街窺見第一市場

在臺中說到青草，首先聯想到的絕對是中區的青草街。青草街並非真實路名，而是成功路90巷鄰近區域有多間青草行群聚，民眾因此稱之。日治時期這裡曾是埤圳宿舍，後來臺灣人進入居住，被稱作「二等厝」，而一等厝則是中山路、繼光街一帶，多為日本人住家與商店，接著成功路90巷被命名為市場巷，此處算是第一市場的延伸，有許多攤商進駐，當時巷口有間惠生西藥房，因此部分在地人也叫它「惠生巷」，在中區最興盛的日子裡，伴著市民成長。

1908年第一市場開幕，1918年改建為三翼放射狀的建物，身為臺中第一座現代化公有市場，根據1939年出版的《臺中市市場要覽》記載：「一日平均入場人員約8,500人」，繁盛程度可見一斑。1978年一把燒了3天3夜的大火，燒盡了曾經的繁榮，隨後改建為第一廣場，成為紅極一時的娛樂型百貨商場，再隨著商圈轉移，變為移工朋友們的聚會休閒場所，由臺中市政府更名為東協廣場。

好口碑傳遞的特殊行業

如今東協廣場已難以看出市場的痕跡，僅能從青草街窺見過去第一市場的風華，草藥商從早期的攤車，漸漸開設了店面，並形成聚落，成為目前臺中市藥草種類販賣最多的區域。阿蘭青草店就是青草街內的老店之一，「阿蘭」是老闆陳輝南母親蕭年的乳名，位在青草街的中央路口，陳輝南坐鎮在店內，兒子則在前頭冷藏櫃忙碌著。 20 年前進駐青草街的芳泉青草行，青草牆非常醒目。 【圖‧張晉豪】

「我們不是夕陽產業，是特殊行業。」陳輝南堅定地說，醫食同源是自古便知的觀念，即使是現代，各式青草與藥草還是讓人解渴又保健的飲料，因此依然深受許多人喜愛。「老闆，我看書看得好累，有沒有提神醒腦的茶呢？」訪談時陸續有年輕人到店內詢問，這也才讓人驚覺，原來青草茶並不是刻板印象中只有長者購買。

原本在電信局工作的陳輝南是家中老二，28年前接下老店，兩個弟弟也在青草街展店，各自傳承家中的青草事業。因為父親的關係接觸國術，陳輝南顧店之餘，還在國術協會的研習課程中擔任講師，或參加義診活動，「愈做愈如魚得水，每天都很快樂！」在青草與國術間，陳輝南樂於透過自己的專業幫助他人，「我們是醫療的後盾，是許多人的希望。」抱著這份使命感，阿蘭青草行將繼續在青草街為民眾服務。 購買青草茶時另外倒一杯給顧客現場喝是陳輝南的習慣 【圖‧張晉豪】

青草街的光復路這側也有青草店，芳泉青草行20年前在這落腳，算是青草街的「新店」，林老闆原本在美商做批發，有感於青草行越來越少，不希望這項傳統就此消失，便決定放下穩定的工作，從零開始學習。青草的秘方通常不隨意外傳，林老闆花了許多心力蒐集資料，認真研發，發展出數種口碑不錯的青草茶。「常有靜宜、東海和逢甲的大學生，騎著車來尋找青草茶。」學生時常有口乾舌燥、長青春痘等困擾，芳泉販賣的苦茶與青草茶就是在同學間口耳相傳，打響了名號。還曾有日本人喝了青草茶覺得效果很好，特別來請益配方，但這屬商業機密當然不能透露，他們竟把青草茶帶回日本分析，可見青草茶的魔力不分國界。

葫蘆墩墩腳百年老攤

除了中區的青草街，臺中各地也都還存在青草店，其中豐原的葫蘆墩墩腳所在地中正路277巷，是老豐原人口中的青草巷，這邊主要有兩間老店，分別是墩腳青草行與原昌青草行。墩腳青草行目前由第三代的林老闆經營，外婆林涼在1909年左右，與「唐山仙」（對中國渡海來臺、擁有專業技術知識者之尊稱）學習青草藥配方，便開始擺攤。母親張阿瑞也從13歲就跟在外婆身邊學習，再傳給林老闆接棒，招牌上寫著「歐巴桑一隻手」，是因為張阿瑞的右手曾受傷，因為她總是用左手替人抓草藥，久而久之成為自己的正字標記。如今林老闆的弟弟也在巷口開設「草上飛青草飲品」，讓青草茶跟上手搖飲風潮，拉近與年輕一輩的距離。 墩腳青草行林老闆的弟弟在巷口另開草上飛青草飲品，跟上手搖飲料潮流。 【圖‧張晉豪】

墩腳土地公廟旁原本還有一間原昌青草店，5年前因木造房屋過於老舊，搬到對街的忠孝街上。第4代經營者賴老闆說，原昌已有百年歷史，早期長輩直接用扁擔挑著整塊的藥材來到墩腳，顧客要多少量就現場切，後來才有了店面，向供應商進草藥或是自己栽種販賣。賴老闆表示，草藥多為「經驗方」，主要以家族傳承方式，因此每間青草行配方都不太一樣，草藥也不會隨意收購，保護消費者，也維護商譽。

充滿生命的青草樣貌

賴老闆解釋，青草不只食用，生產後坐月子，也會以草藥入浴，或是宗教活動中拿來淨身擋煞，臺灣民眾很喜歡的九尾雞湯等青草入菜的料理，也有餐廳跟他們配合，功用其實比想像中還多。且與大多來自中國的中藥不同，青草具有更在地化的特性，青草的使用其實也與時俱進，賴老闆回憶小時候店裡只有約200種青草，如今已高達500種，加上各地對於青草的使用方式皆有所不同，反而讓青草藥充滿生命力。

在時代的洪流下，青草依然與我們相伴，成為健康養生的絕佳後盾，喝入口的青草茶不只是先人的智慧，更是繼承者們守護健康的堅定決心。