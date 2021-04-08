閱讀即日常 書香四溢新好生活

【文‧盧沛妤】

書香日常從多元閱讀開始。臺灣社會裡的多元文化，皆是值得細細品味的閱讀題材，生活每一處都是美麗的故事篇章。臺中市立圖書館舉辦多元閱讀繽紛季以及世界閱讀日相關活動，讓我們看見閱讀帶來的無限可能性。

繽紛多元書香 想像更豐富

臺中市立圖書館以推廣多元文化為主軸，將「閱讀音樂、閱讀藝術、閱讀人」做為主題，由總館與各分館進行串聯，藉由豐富多樣的活動，如：讀書會、講座、書展等等，拉近民眾與文化的距離，讓閱讀不再只是單純的閱讀書本，而是以多元的形式去閱讀文化！

1月5日至3月31日各圖書分館舉辦「故事百寶箱」，從不同的語言、文化背景，以口說傳述的方式帶給大朋友、小朋友更多不一樣的故事體驗。1月23日在李科永紀念圖書分館所舉辦的青少年文學讀書會，邀請有多項知名著作，且曾榮獲全國社區大學優良課程獎的林美琴共讀《好小偷》，引起熱烈迴響；3月份，各圖書分館更舉辦百位人物誌書展，展示多位名人著作或文學作品，讓青少年從他人的成長經驗中，學習成功的秘訣，與面對挫折的態度，正面迎接各種挑戰。

藝文結合數位 閱讀更有趣

閱讀結合音樂、影像、數位科技等面向，能讓閱讀方式不再枯燥單調，配合專業人士的深入講解，讓民眾收穫更多，激起不同知識領域的求知慾。2月21日由節韻樂團藝術總監林依潔於精武圖書館主講「小閤唱會」，引領聽眾親近及欣賞音樂之美；3月27日由小米影像工作室負責人Sayun Simung導演在沙鹿深波分館主講「好久不見德拉奇－電影映後欣賞講座」，帶出原住民族部落當今面臨的議題。

3月起，臺中市立圖書館也在各圖書分館串聯進行「數位X藝術好好玩」，透過Google Arts & Culture APP各項功能，讓世界名畫與藝術作品在APP裡以活潑、生動的方式與民眾互動，甚至可為藝術品著色及拼圖，發揮無限想像力，以多元的方式閱讀繽紛的內容，讓文化活潑的躍然紙上。 「數位X 藝術好好玩」活動帶領讀者運用APP 與藝術作品互動 【圖‧臺中市政府文化局】

閱讀開啟視野 青春正啟航

世界閱讀日源於西班牙加泰隆尼亞地區一個「玫瑰與書籍」的浪漫傳說，1995年聯合國教科文組織（UNESCO）正式宣布4月23日為「世界書香及版權日」（或稱為世界閱讀日），希望藉由全世界對此節日的慶祝，關注於閱讀、出版及智慧權益的發展，也呼籲各成員國的學校、圖書館、出版社及其他非營利組織，努力提倡閱讀活動，藉以喚起世人重拾閱讀的興趣及對著作版權的重視。從此，4月23日也成為全球愛書人的重要節日。

臺中市立圖書館為推廣閱讀、響應世界閱讀日，也推出了一連串的系列活動，今年以「好文！青閱讀」為主題，4月到6月針對青少年設計了「在閱讀裡書寫青春」線上書展，6月各圖書分館舉辦「青春，現正啟航！」書展，提供網路與實體的精選主題書展。還有多場精采講座與工作坊，以及「小書迷的渴望－作家見面會」邀請王淑芬、陳景聰兩位知名作家與行動圖書車到校園與小書迷們相見歡。

家家有小書房 閱讀即生活

家，是大多數人閱讀的場域，有一個舒服的書房，才能更無憂無慮地徜徉書海。邁入第5屆的「家家有個小書房」活動，鼓勵民眾將借來的好書，在家中佈置出獨一無二的小書房，讓書香與藝文氛圍充斥在屋裡，描繪出自己的「文青」角落。活動從4月1日至5月31日止，民眾透過家庭借閱證一次可借60本書，來佈置小小書房，和家人一同享受書本的溫暖。今年特別新增「校園組」，讓老師、同學們也可以在教室打造校園閱讀角落，擴展對閱讀場所的想像。

「名人書房」今年也持續邀請各領域專家開箱自己的書房，霧峰區熊與貓咖啡書房的主人小熊老師認為：「在哪裡讀都好，能夠讀在當下便是一種幸福，進入閱讀，你可以把世界推開自成一個小宇宙，也可以把全世界都邀請進來。」隨處皆可享受閱讀帶來的幸福感，作家然靈則分享書房隨著她的人生到處流浪的那些日子，更多精采活動，趕緊翻到80頁探索吧！ 作家小熊老師在「家家有個小書房」活動中，分享自己的書房。 【圖‧臺中市政府文化局】

透過臺中市立圖書館精心安排的一系列活動，讓民眾深耕閱讀習慣，落實藝文風氣，讓閱讀成為日常，打造市民充滿書香氣息的新好生活！