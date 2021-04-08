樂舞裡的部落故事 尋回泰雅傳唱音符

【文‧邱建順】

成立於2008年的泰雅原舞工坊，是臺中市和平區立案的演藝團隊，在創辦人暨團長黃雅玲（Tapas Rakis）帶領下，以「樂、舞、劇」形式重新詮釋取材自泰雅傳統文化的故事。每一次站上舞臺演出，除了向觀眾傳遞泰雅文化的豐美和力量外，也是凝聚部落族人意識的傳承之行。事實上，他們的演出足跡不只已踏遍臺灣這座島嶼，更將原民藝術文化發揚至海外各地，包括英國、加拿大、保加利亞、日本、紐西蘭等國家。並於2017、2018兩年獲選為臺中市傑出演藝團隊。

長年致力推動泰雅文化傳承的黃雅玲，在2019年時與臺中市政府文化局合作，展開採集和收錄面臨失傳危機泰雅古謠的計劃。透過田野調查和實地訪談方式，將收集到的10首古謠翻譯成中文，並釐清創作背景和歌詞意義，使成果不僅是保存文化記憶的載體，同時也作為有系統性的傳承教材。多年來，黃雅玲積極耕耘文化傳承領域，但最初契機，源自她對隔代教養問題的關注。

陽春舞蹈教室的功能不陽春

位於泰雅族部落和平區的和平國中及國小，長期以來以推動傳統樂舞為發展特色。出身於泰雅族發源地南投縣仁愛鄉瑞岩部落的黃雅玲表示，「從小我就看著外婆她們跳，所以泰雅族傳統舞蹈自然是很熟悉的。加上自己也喜歡跳，所以當學校舞蹈隊社團詢問是否有意願擔任指導老師時，便答應了。」也是在學校教舞過程中，她發現不少學生的家庭因隔代教養或弱勢家庭緣故，小朋友課後常在外遊蕩。 泰雅原舞工坊獲得臺中市政府文化局傑出演藝團隊肯定 【圖‧泰雅原舞工坊】

育有3個孩子的黃雅玲想著，希望能為部落孩子們做些什麼。於是便邀請這些學生們到家中，在督促他們的課業之餘，也練習傳統樂舞。雖然設備陽春的練舞室是以僅放了兩面鏡子的客廳充數，但對部落孩子們來說，卻是一個能讓他們投注熱情、培養興趣的才藝空間。後來，黃雅玲帶領孩子練舞一事傳開，邀約紛沓而至。為了讓傳承和推廣泰雅樂舞文化這條路走得更遠，她在2008年時成立泰雅原舞工坊，期望能以透過歌聲和舞蹈將自己的文化記錄下來。

不作嘉年華式的表演團體

「我希望舞團成立不是為了娛樂性質而生，也不想成為嘉年華式的表演團體，而是真正能為文化傳承而存在。」為了充實自身舞蹈的專業性，原本僅是高中學歷的黃雅玲，先是到國立臺灣體育運動大學體育系進修。於2015年時，她以《泰雅族生命禮俗與舞蹈之關係研究—以泰雅族口簧舞為例》作為論文題目，深入探討泰雅族口簧琴與舞蹈間的關聯性，順利取得舞蹈系研究所碩士學位。

此外，為了完整詮釋泰雅文化過往的故事與習俗，黃雅玲融合傳統樂舞和現代編劇手法，以歌舞劇形式呈現泰雅族人與自然萬物的關係。不僅如此，她與「臺灣部落尋奇」製作人兼主持人根誌優合作，由他來編寫劇本。黃雅玲說，根誌優導演過去製作節目時，曾採訪和收集無數關於泰雅族文化的種種，以此為基礎進行劇本編寫。像是創團10週年時，他們推出長達70分鐘的歌舞劇《祭‧GAGA搶婚》，正是描述現已不復存的「搶婚」習俗。藉由歌舞劇方式呈現，不只讓觀眾對泰雅文化有更深一層認識，也讓下一代泰雅族人延續記憶。 泰雅原舞工坊在臺中兒童藝術節中特別帶來專為小朋友設計的演出內容 【圖‧泰雅原舞工坊】

重新傳唱教導生活態度的古謠

談及「臺中學—文化部推動國家文化記憶庫計畫」，黃雅玲感嘆地表示，「在田野調查和深入訪談過程，發現記錄和保存進度，趕不上老人家的離開。」她接著補充道，這次計畫中所採集的10首泰雅古謠，具有旋律和歌詞好記且容易朗朗上口的特色。因此，過去在部落間有很高的傳唱度。只是隨著耆老們的凋零，這些古謠漸漸地被族人淡忘。臺中市政府文化局2020年12月26日特別選在歷史建築林懋陽故居舉辦「109年臺中學成果展覽暨泰雅古謠成果發表會」，邀請《傳唱泰雅古謠．田野文史傳承計畫》執行編輯黃雅玲、陳雅綺，與古謠提供者高清賢、林淑娥與芽檬文物工作坊，分享田野調查的精采成果，也讓日漸消失的泰雅古謠再次呈現在世人面前。

關於泰雅原舞工坊的下一步，黃雅玲指出，她們在和平區南勢里正規劃一塊區域搭建泰雅族的家屋、穀倉、瞭望臺等傳統建築，建立一個微型部落讓人們走入山區。她期許，山林和文化體驗不是走馬看花的觀光行程，而是引導人們以有誠意、尊重的態度來深入感受。正如泰雅古謠歌詞中所傳唱的，是先人留下教導生活的古訓、傳統習俗和祝福勉勵，而黃雅玲想做的，正是把泰雅族象徵人與自然和諧關係的「GAGA」精神，傳承下去並發揚光大。