當林懋陽故居遇上和服 跨越時空的春之饗宴

【文‧賴慕芬】

臺中市北屯區的歷史建築「林懋陽故居」(原一德洋樓)，為日治時期富商豪宅代表，包括主體建築合院、洋樓及「一德新村」眷舍等建築，結合了閩南合院、和風洋樓及眷村房舍等豐富的建築形式，在歷史文化、建築營造技術上均具價值，並見證了臺灣發展史。

再現經典 百年建物的文化嘉年華

傳統與現代兼容並蓄的林懋陽故居已走過100個年頭，與城市景觀相互輝映，建立出具獨特文化特色的藝文空間，2月5日起至4月11日止，文化資產處特別邀請「西川淑敏舞踊知家」，以林懋陽故居獨特的混搭風格為設計靈感，規劃結合東方與西方文化的經典和服展覽、互動體驗課程、主題表演、文化服飾體驗等「文化嘉年華」盛宴，串起不同世代文化風格的情感連結。

西川淑敏舞踊知家為臺中知名的藝術推廣者，西川淑敏因熱愛舞蹈，特地前往日本，學習日本舞踊五大流派中最古老的西川流派。活動中除了西川淑敏舞踊知家團隊精湛的舞蹈演出，並規劃有《賞花幕》經典和服收藏展，展出多件珍貴的國寶級日本和服，也持續展示各類別的頂級和服收藏，不同時段有精緻的導覽，來一趟林懋陽故居就能享受有如博物館級的精緻人文旅行。

文化體驗 穿越時空的踩街嘉年華

舞踊知家延續展演場域的多元性，讓民眾透過各項動靜態的人文展演及藝術講座，演釋古典與創作舞踊，不僅推廣現代東方美學，也為林懋陽故居創造非凡風貌，讓歷史建築多了份眷戀的溫度。文化嘉年華以世界輕旅行為概念，邀請民眾走入林懋陽故居，展開豐富多元的文化體驗。二月舉行的新春慶典與元宵派對，將閩南合院化為劇場，透過歌仔戲、舞龍體驗、親子彩繪燈籠及中式傳統服飾體驗，聚集民眾一同感受熱鬧的節慶氛圍。三月份踏上環遊世界的旅程，從日式美學和服體驗、古典的西川流日本舞踊演出、美式復古爵士派對到歐式宮廷舞會，如同穿梭時光長廊，逐漸勾勒出世界風景的輪廓。 小朋友也開心地穿上可愛的兒童和服 【圖‧臺中市政府文化局】

而展覽尾聲的重頭戲，是4月10日下午2點舉辦的踩街嘉年華，邀請您穿著華麗典雅又正式的和服，或是穿上優雅端莊的傳統旗袍鳳仙裝，化身成自己喜愛的角色，搭上繽紛多變的創意面具，從林懋陽故居出發，讓我們與親友們盡情享受歡樂的踩街遊行體驗，留下專屬個人難忘的美好文化印記，伴隨林懋陽故居千變風貌的時空隧道，穿梭走入前世今生的夢幻。 現場展示古董級和服並由專人導覽，深入了解和服之美。 【圖‧臺中市政府文化局】