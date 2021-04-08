聽新聞
test
0:00 / 0:00

當林懋陽故居遇上和服 跨越時空的春之饗宴

聯合新聞網 / 文化臺中
除了和服，活動還提供旗袍等中式傳統服飾體驗。 【圖‧臺中市政府文化局】
除了和服，活動還提供旗袍等中式傳統服飾體驗。 【圖‧臺中市政府文化局】

【文‧賴慕芬】

　　臺中市北屯區的歷史建築「林懋陽故居」(原一德洋樓)，為日治時期富商豪宅代表，包括主體建築合院、洋樓及「一德新村」眷舍等建築，結合了閩南合院、和風洋樓及眷村房舍等豐富的建築形式，在歷史文化、建築營造技術上均具價值，並見證了臺灣發展史。

再現經典　百年建物的文化嘉年華

　　傳統與現代兼容並蓄的林懋陽故居已走過100個年頭，與城市景觀相互輝映，建立出具獨特文化特色的藝文空間，2月5日起至4月11日止，文化資產處特別邀請「西川淑敏舞踊知家」，以林懋陽故居獨特的混搭風格為設計靈感，規劃結合東方與西方文化的經典和服展覽、互動體驗課程、主題表演、文化服飾體驗等「文化嘉年華」盛宴，串起不同世代文化風格的情感連結。

　　西川淑敏舞踊知家為臺中知名的藝術推廣者，西川淑敏因熱愛舞蹈，特地前往日本，學習日本舞踊五大流派中最古老的西川流派。活動中除了西川淑敏舞踊知家團隊精湛的舞蹈演出，並規劃有《賞花幕》經典和服收藏展，展出多件珍貴的國寶級日本和服，也持續展示各類別的頂級和服收藏，不同時段有精緻的導覽，來一趟林懋陽故居就能享受有如博物館級的精緻人文旅行。

　

文化體驗　穿越時空的踩街嘉年華

　　舞踊知家延續展演場域的多元性，讓民眾透過各項動靜態的人文展演及藝術講座，演釋古典與創作舞踊，不僅推廣現代東方美學，也為林懋陽故居創造非凡風貌，讓歷史建築多了份眷戀的溫度。文化嘉年華以世界輕旅行為概念，邀請民眾走入林懋陽故居，展開豐富多元的文化體驗。二月舉行的新春慶典與元宵派對，將閩南合院化為劇場，透過歌仔戲、舞龍體驗、親子彩繪燈籠及中式傳統服飾體驗，聚集民眾一同感受熱鬧的節慶氛圍。三月份踏上環遊世界的旅程，從日式美學和服體驗、古典的西川流日本舞踊演出、美式復古爵士派對到歐式宮廷舞會，如同穿梭時光長廊，逐漸勾勒出世界風景的輪廓。

小朋友也開心地穿上可愛的兒童和服 【圖‧臺中市政府文化局】
小朋友也開心地穿上可愛的兒童和服 【圖‧臺中市政府文化局】

　　而展覽尾聲的重頭戲，是4月10日下午2點舉辦的踩街嘉年華，邀請您穿著華麗典雅又正式的和服，或是穿上優雅端莊的傳統旗袍鳳仙裝，化身成自己喜愛的角色，搭上繽紛多變的創意面具，從林懋陽故居出發，讓我們與親友們盡情享受歡樂的踩街遊行體驗，留下專屬個人難忘的美好文化印記，伴隨林懋陽故居千變風貌的時空隧道，穿梭走入前世今生的夢幻。

現場展示古董級和服並由專人導覽，深入了解和服之美。 【圖‧臺中市政府文化局】
現場展示古董級和服並由專人導覽，深入了解和服之美。 【圖‧臺中市政府文化局】

【完整內容請見《文化臺中》第43期】

相關新聞

水岸鄉土行 探訪筏子溪兩岸之美

【文‧何敬堯】 我出生於臺中市西屯區協和里，古地名「下七張犁庄」。小時候常聽阿爸跟鄰居說下七張犁如何如何，還以為在說隔壁村之事。長大後自己查了古地圖，恍然大悟原來協和里就是下七張犁。曩昔耕田，1隻牛配1張犁，1季可耕5甲地。此地早期拓墾面積35甲，又因北屯早就有七張犁之名，故此地稱為下七張犁。 我住的三合院外有條小溪，溪畔小徑到了某處就無路。小時候父母管得嚴，不准離開三合院周圍，唯一能遠行的地方就是溪畔小徑。走至無路處，總感覺自己抵達世界的盡頭，心頭揚起壯闊之情。但同時也不斷猜想，小溪繼續流下去，會流到哪裡？

烈焰撫過的美學 吳水沂的柴燒之路

火，是推進人類文明的重要關鍵，所有孩子都愛玩火，我們出於本能地著迷於這個產生光和熱的自然反應。燒陶則是人對於火進一步的應用，土在經過燃燒後，成了堅固美觀的工具或飾品，並衍伸出各種不同燒陶方式，「柴燒」便是其一。

第九屆臺中文學獎頒獎典禮 文學推展綻放光芒

由臺中市政府文化局主辦的「第九屆臺中文學獎」創下多項新紀錄！2020年總計收到海內外共1,909件投稿作品，成長幅度達73%，文化局也提高總獎金額度達180萬元，選出1位文學貢獻獎得主瓦歷斯．諾幹，以及73件文學創作獎作品，顯示臺中市政府在文學推廣上的豐碩成果。

當林懋陽故居遇上和服 跨越時空的春之饗宴

臺中市北屯區的歷史建築「林懋陽故居」(原一德洋樓)，為日治時期富商豪宅代表，包括主體建築合院、洋樓及「一德新村」眷舍等建築，結合了閩南合院、和風洋樓及眷村房舍等豐富的建築形式，在歷史文化、建築營造技術上均具價值，並見證了臺灣發展史。

樂舞裡的部落故事 尋回泰雅傳唱音符

成立於2008年的泰雅原舞工坊，是臺中市和平區立案的演藝團隊，在創辦人暨團長黃雅玲（Tapas Rakis）帶領下，以「樂、舞、劇」形式重新詮釋取材自泰雅傳統文化的故事。每一次站上舞臺演出，除了向觀眾傳遞泰雅文化的豐美和力量外，也是凝聚部落族人意識的傳承之行。事實上，他們的演出足跡不只已踏遍臺灣這座島嶼，更將原民藝術文化發揚至海外各地，包括英國、加拿大、保加利亞、日本、紐西蘭等國家。並於2017、2018兩年獲選為臺中市傑出演藝團隊。

閱讀即日常 書香四溢新好生活

書香日常從多元閱讀開始。臺灣社會裡的多元文化，皆是值得細細品味的閱讀題材，生活每一處都是美麗的故事篇章。臺中市立圖書館舉辦多元閱讀繽紛季以及世界閱讀日相關活動，讓我們看見閱讀帶來的無限可能性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。