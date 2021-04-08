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第九屆臺中文學獎頒獎典禮 文學推展綻放光芒

聯合新聞網 / 文化臺中
市長盧秀燕親自頒發文學貢獻獎給原住民作家瓦歷斯．諾幹 【圖‧張晉豪】
市長盧秀燕親自頒發文學貢獻獎給原住民作家瓦歷斯．諾幹 【圖‧張晉豪】

【文‧臺中市政府文化局】

　　由臺中市政府文化局主辦的「第九屆臺中文學獎」創下多項新紀錄！2020年總計收到海內外共1,909件投稿作品，成長幅度達73%，文化局也提高總獎金額度達180萬元，選出1位文學貢獻獎得主瓦歷斯．諾幹，以及73件文學創作獎作品，顯示臺中市政府在文學推廣上的豐碩成果。

收件創新高　扎根文學推廣

　　3月13日在臺中文學館舉辦頒獎典禮，市長盧秀燕親自出席並表示，臺中文學獎是臺中市政府非常重要的獎項，第九屆的參選作品數量創新高，也增加古典詩的類別，感謝評審老師的辛勞付出，加深文學的推廣和扎根。市長也感謝瓦歷斯．諾幹老師在文學創作及原住民文化教育所做的貢獻，並頒發文學貢獻獎。瓦歷斯．諾幹表示，臺中市擁有偉大的文學傳統和文學精神。

　　小說類第一名由林楷倫〈北疆沒有大紅色的魚〉獲得，以賣魚為職業的作者，寫出打漁人的生命困境與孤寂。散文類第一名為董秉哲〈口〉，細膩書寫兒子與生病的父親間那份不輕易顯露卻真摯的情感。新詩類第一名為來自馬來西亞的李寧介〈無事〉，不直寫疫情，而以襯托對照的方式，讓自然環境與人類的疫情建立關係。童話類第一名王麗娟〈牆壁壞壞〉，以具有詩意的文字，從「牆壁」的角度傳達生命有限、萬物有情的觀點。

市長盧秀燕及文化局長張大春一同與各組別首獎合影 【圖‧張晉豪】
市長盧秀燕及文化局長張大春一同與各組別首獎合影 【圖‧張晉豪】

增設古典詩　再現歷史底蘊

　　本屆臺中文學獎增設古典詩類別，乃因臺中為全臺三大詩社「櫟社」起源地，具有重要歷史意義。第一名得主為何維剛〈懷父四章〉，以動人的文字，懷念因病逝世的父親。散文類國中組第一名為雲林縣斗六國中黃宥茹〈花〉，描寫作者自我的成長與認知，流露出深刻的觀察和不凡的企圖。散文類高中組第一名為大里高中林政宇〈面師〉，細緻地描寫「面師」畫臉譜的過程和細節，文字清簡卻情真意誠。

　　閱讀心得類國中組第一名為中科實驗高級中學國中部黃子彧〈看見內在的光──《特別女生薩哈拉》讀後感〉，透過閱讀而懂得轉換角度的思考，並返回對自己的肯定。閱讀心得類高中職組第一名為宜蘭縣慈心華德福高中陳晉〈感知的長河：《王陽明帶你打土匪》讀書心得〉，在文中創作了屬於自己的詩歌、呼應情境。

瓦歷斯．諾幹　綻放原住民文學風采

　　而本屆文學貢獻獎得主為臺中原住民作家瓦歷斯．諾幹，出生於和平區泰雅族Mihu部落的他，擅長以寫實手法書寫臺中地區的自然與風土，更以強烈的原住民自覺，思考原住民身份認同及文化處境。瓦歷斯．諾幹創作文類有詩、散文、小說及報導文學等，創作質量兼具，獲獎無數，深具臺灣文學代表性地位，實至名歸。

第九屆臺中文學獎頒獎典禮在臺中文學館盛大舉辦 【圖‧張晉豪】
第九屆臺中文學獎頒獎典禮在臺中文學館盛大舉辦 【圖‧張晉豪】

　　臺中市政府文化局歷年舉辦臺中文學獎徵文活動，提供一個文學創作發表平臺，邀集國內外優秀創作者參與，激發文學寫作動能，並呈現臺中文學的深厚底蘊。

【完整內容請見《文化臺中》第43期】

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