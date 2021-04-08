烈焰撫過的美學 吳水沂的柴燒之路

【文‧張晉豪】

火，是推進人類文明的重要關鍵，所有孩子都愛玩火，我們出於本能地著迷於這個產生光和熱的自然反應。燒陶則是人對於火進一步的應用，土在經過燃燒後，成了堅固美觀的工具或飾品，並衍伸出各種不同燒陶方式，「柴燒」便是其一。

藝術天分自幼展現

「這是極度勞力、辛苦的創作過程。」站在窯邊的吳水沂揮汗如雨，雙頰被窯內高達1,100度的高溫烘得紅潤。吳水沂被譽為臺灣柴燒的先行者，早在1999年就發表了〈台灣現代柴燒陶藝的探討與柴燒創作的要素〉一文，受到國內外陶藝界矚目。從小吳水沂便展現了藝術上的天份，擔任警察的父親雖然支持，但更希望成績不錯的他從醫濟世，父親因積勞成疾肝病早逝，吳水沂選擇依照自己的興趣，進入五權國中美術班，在班上表現傑出、屢屢獲獎。

考上國立藝專（今國立臺灣藝術大學）後，吳水沂在課程中接觸到陶藝，並就此深深著迷。不過這個選擇並沒有獲得母親的認同，有一天回到家，看到吳水沂在地上捏著黏土，竟哭了出來：「辛辛苦苦把你拉拔到大專，結果卻坐在地上玩土！」其實吳水沂也知道母親的擔憂，因此原本想讀美術科的他，折衷選擇工作機會較多的美工科，在自己志向與母親的期望中，努力取得一個平衡點。

一頭栽入柴燒世界

畢業後進入羽田機械擔任設計師，參與汽車設計，但藝術創作的念頭蠢蠢欲動，內心被綑綁的感覺令吳水沂相當不好受，因此他辭去設計師工作，恰巧大明高中釋出陶藝老師的職缺，讓他又可與陶藝再續前緣，母親也高興地向別人介紹他的兒子擔任高中老師。吳水沂是喜愛老師這份工作的，不僅為同學爭取新的陶藝工廠，還常常陪學生燒窯到半夜，妻子會和孩子到學校與他一同晚餐，若需要過夜還會帶棉被給他，有了家人的支持，讓他無後顧之憂地全心投入教育工作。

雖然充滿教育熱忱，但吳水沂內心深知，教職將成為追求陶藝更高境界的羈絆，因此他在30歲時離開學校，成為「臺灣省陶藝學會」的草創成員，潛心在陶藝的研究及創作上。而立之年的他拚命衝刺，活躍在藝術界，並發表相關學術文章，還由當時的臺中縣立文化中心出版臺灣第一本柴燒作品專輯，在臺灣陶藝史留下舉足輕重的地位。名氣漸大後，國內外學校競相邀請，吳水沂更前往美國，參與國際柴燒陶藝研討會、發表論文等，也到各地分享柴燒創作者的心情與經驗。

地牛震碎美滿生活

1999年921大地震，地牛震倒了吳水沂在潭子的家園，吳水沂回憶起這段悲痛的往事，似乎還帶著自責。從美國趕回來，收拾廢墟再次寄託在柴燒的孤獨中，沉痛的心令他創作風格丕變，「渴望一個安全的家」這想法，完全反映在作品中，〈城堡〉系列吳水沂築起厚重的高牆，讓人完全無法窺見他的內心，城堡上小小的窗，如同告訴大家：我只需要一個能呼吸的窗，外頭的美景皆與我無關了。直到10年後他發現，這些沉重的情緒已壓得他喘不過氣，才決定走出「城堡」，並由信仰領著他前行。

驅車開進苗栗縣銅鑼鄉的深山裡，山頭上大冠鷲在天際盤旋，穿越重重竹林，映入眼簾是間靜謐的小木屋，一旁是吳水沂一手設計打造的窯，這裡是他的工作室。10年前從潭子搬到這處秘境，讓吳水沂的創作環境更接近柴燒追求的「順應自然」，也不用擔心燒窯時，煙囪竄出的火舌嚇壞鄰居。這個地方並不適合居住，氣候極端，土地貧瘠，吳水沂在這裡創作時，深刻的體悟到人身為這片天地的「過客」，尊重且順應自然，是柴燒的必修課程。 吳水沂柴燒作品上的火痕和落灰，記錄著燒窯過程的點滴。 【圖‧蘇大衛、張晉豪】

在搏鬥與順從之間

「柴燒是一個紀錄，作品是被記錄的載體。」雖然是一個被動的結果，但一開始的排窯規劃與溫度控制等，皆由創作者主導，因此吳水沂認為雖然尊重自然給予的結果，但柴燒創作者還是需要掌握大多數的局面，不該將一切交付給自然，或是宣稱因失敗率極高，來哄抬作品的珍貴性。

燒窯如同一場戰鬥，維持數天反覆的投柴，打開窯門瞬間千度火焰張牙舞爪奪門而出，站在幾公尺外都能感受到那股熾熱，投柴後創作者必須迅速觀察煙囪冒出的煙霧，判斷燃燒情形。風大時可能隨時讓窯溫驟降200度，此時也不可心慌，冷靜的休息片刻，等待風勢過去再提溫，若強風持續，做出棄窯的決定也只是遵循自然的律。

「創作時我不斷對生命檢討、反思，我面對的是上帝。」以前的吳水沂創作是與自己對話，但自從搬到山上且信仰相伴，跟神的對話漸多，對於失敗與不滿意的部分，也不再過於躁動。燒窯時吳水沂總把自己的肌肉與呼吸，調整到可以熬夜守窯的狀態，當面臨挑戰時，以前會不斷往自己尋求，自責才能有限，以及過於懶惰，但現在則會認為這些都是上帝給的條件，不足時便禱告，仍做不到就明白是時候未到，繼續努力即可，不再往內心糾結，這是信仰帶給吳水沂創作上的心境變化。

學生為友藏家相惜

50歲這年，吳水沂再度回歸教學，目前在國立臺中教育大學與亞洲大學任教，除了追求自我價值外，傳承也是一大原因。陶藝難以口傳或書本說明，從揉土、拉坯開始就需要老師親身示範，故以師徒制為主。陶藝的創作過程是艱苦、勞力的，因此師徒之間往往培養出革命情感，總是一起惋惜燒壞的作品，或一同喜悅作品的美，不只教學相長，更如同朋友一般。不過教學過程中，吳水沂也特別避免「共同創作」，陶藝的風格手法很容易受老師影響，因此他從釉藥就要求學生自行調配，也不做太多風格上的引導，盡量在基礎功上著墨，希望保有學生的思辨力與創造力。 吳水沂與學生如同朋友一般，細心傳授陶藝基礎功。 【圖‧蘇大衛、張晉豪】

吳水沂從事柴燒多年，獨具一格的創作，當然也吸引一批死忠的收藏家跟隨。他不故弄玄虛神秘化自己的作品，反而與藏家像朋友般一起成長，藏家想要知道作品背後的故事，吳水沂也想知道創作的哪些點觸及到藏家的內心，進而激發更多創作靈感，也因此每次的個展都獲得滿堂采。

突破自我與時俱進

今年滿60歲吳水沂，對於創作仍然充滿熱情，絲毫看不見任何疲態。「我要創作更多感動自己和別人的作品。」吳水沂不願用既有的創作模式與風格度日，他期許自己要不停突破，尤其年紀漸長，有感於時間與體力都有其急迫性，更要刻不容緩地創作，也因此他每次的展覽都是新作品的「發表展」，不重複展覽內容，可見驚人的創造力與產能。

作為臺灣柴燒的開路先鋒，吳水沂語重心長地說：「陶藝要付出的太多，條件也複雜，若決定投入就必須下定決心，將目標訂得明確，做出自己滿意的作品。」因為深刻體會過程的艱辛，他希望想要進入陶藝創作領域的後輩，沒足夠的熱情就別貿然投入，玩火是人的天性，但與火搏鬥的過程，身心靈受到的折騰，非一般人可以承受，不過若領會到陶藝的絕妙之處，心靈上的滿足更是無價之寶。

離開這片竹林，回頭望向山裡，裊裊雲煙從半山腰飄出，吳水沂仍奮力地燒著窯。一週後，收到順利出窯的訊息與照片，窯裡作品上的火痕與落灰，是大自然留下的痕跡，更是吳水沂生命淬鍊的點滴，經歷風風雨雨，他不曾放棄陶藝，更努力將摯愛的柴燒藝術發揚光大。如同日本傳統美學「寂」的觀念，柴燒並不追求完美，卻接受無常之美，人生的無常非但沒有擊倒吳水沂，反而使他在柴燒中，燃燒出對藝術追尋的不滅之火。