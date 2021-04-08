水岸鄉土行 探訪筏子溪兩岸之美

我出生於臺中市西屯區協和里，古地名「下七張犁庄」。小時候常聽阿爸跟鄰居說下七張犁如何如何，還以為在說隔壁村之事。長大後自己查了古地圖，恍然大悟原來協和里就是下七張犁。曩昔耕田，1隻牛配1張犁，1季可耕5甲地。此地早期拓墾面積35甲，又因北屯早就有七張犁之名，故此地稱為下七張犁。

我住的三合院外有條小溪，溪畔小徑到了某處就無路。小時候父母管得嚴，不准離開三合院周圍，唯一能遠行的地方就是溪畔小徑。走至無路處，總感覺自己抵達世界的盡頭，心頭揚起壯闊之情。但同時也不斷猜想，小溪繼續流下去，會流到哪裡？

生態筏仔溪：鳥群嬉戲的遊樂園

國中時，搬家至南屯區文山里，我的腳程擴大了，這時總算知曉，當初那條小溪會流至一條大溪「筏仔溪」。筏仔溪大致上由北向南流，恰巧將大肚臺地與臺中市區分隔開來。途經筏仔溪岸，總會看到鳥兒四處飛舞，倩影滑過水中央。鷺科鳥類尤其喜愛築巢溪邊竹林，每當成群結隊的白鷺鷥翱翔空中，壯觀場面真令人驚嘆。

我居住的文山里位於筏仔溪西岸，有一次學校作業，需要調查家附近的地名，於是我去書店買了地圖，赫然看見我家旁邊有個區域名叫「番社腳」。我詫異萬分，原住民不是大都住在山中？難道我家附近以前是原住民部落？

心中疑問，直到進入清華大學臺文所，開始認真探索臺灣人文歷史，總算豁然開朗、眼界漸寬。因為很慚愧以前目光短淺，這幾年來若有空閒，總在筏仔溪兩岸走走逛逛，想更瞭解自己生活的土地有何故事，一步一腳印欣賞鄉土之美。

筏仔溪右岸：尋訪番社腳故事

當初讓我疑惑的「番社腳」，現今名為春社里、春安里，這裡有座舉世聞名的觀光景點，名為「彩虹村」。每逢假日，一輛又一輛的遊覽車會來到此處，觀光客絡繹不絕。作為在地人，我經常走訪彩虹村，很喜愛老屋牆面、地面上的童趣繪畫。

彩虹村原本只是位於成功嶺營區與嶺東科技大學之間的舊眷村，十幾年前，眷村面臨改建命運，住民黃永阜為了紓解心情，就在快被拆除的牆面作畫。老屋七彩繪圖讓人眼睛一亮，因而有了「彩虹村」之名，並且引發搶救老屋行動。最後，政府將此地規劃為藝術公園，保留彩虹眷村美景。 彩虹村的牆面彩繪保留了眷村老屋 【圖‧何敬堯】

不過，春社、春安的眷村聚落，是戰後歷史。那麼更早之前呢？這裡住著什麼人？此地曾有什麼風景？為了解答這些問題，我不只翻書尋找資料，也參加在地文史社團的導覽，總算慢慢得知番社腳的謎題。

原來，番社腳原是漢人舊聚落，名稱由來，是因西側坡地上方有一座「番社」，也就是「拍瀑拉族」（Papora）的「猫霧捒社」（Babusaga）。後來，因漢人開墾土地，壓迫人的生存空間，於是到了清道光年間，他們便陸續遷徙至南投縣埔里鎮。如今嶺東科技大學附近巷弄的「番仔井」，相傳就是人使用過的古井。

雖然已消失於大肚坡地，仍有文史工作者努力調查研究，地方上也會舉辦踏查之旅，期望能讓的歷史文化繼續流傳下去。 番仔井據說是霧社人使用過的古井 【圖‧何敬堯】

筏仔溪左岸：犁頭店與地底靈獸

因外婆家位於南屯老街，所以我經常藉由永春路之橋，跨越筏子溪，前往另一邊古稱「犁頭店」的老街。犁頭店是臺中盆地最早開發的街市之一，為了應付漢民墾殖需求，當地聚集眾多打鐵舖，鑄造犁頭等農具，故稱為犁頭店街。犁頭店著名景點，莫過於有著300多年歷史的媽祖廟「萬和宮」，是我每回來此必會參拜的廟宇。萬和宮香火鼎盛，是當地民眾重要的信仰中心。

除此之外，犁頭店還有一項知名文化活動，名為「穿木屐、躦鯪鯉」。這項民俗慶典，舉辦於端午節，期望能藉由踩木屐的聲音，將地下的穿山甲（鯪鯉）吵醒。當地人認為，地底有1隻千年穿山甲，若靈獸每年端午能按時醒來，翻身出土，此地就能豐收，並且出現優秀人才。

筏仔溪今景：迎賓水岸廊道

近年來，臺中市政府整修筏仔溪永春路至高鐵站河段左岸灘地，打造河濱公園，提供民眾休閒之用途。設置於水岸廊道的「TAICHUNG」字體地標，也成為十分醒目之裝置藝術。

實際走踏這座濱水公園，確實是散步、野餐的好地方。許多來往於大肚臺地與市區之間的民眾，必須藉由橫跨筏仔溪之橋前往對岸，雖然人們頻繁越過溪水，卻對筏仔溪的生態自然很陌生。因此我認為這座水岸公園，也能成為親水生態教育的重要場所。 綠意盎然的筏仔溪生態豐富，常吸引釣客垂釣與水鳥覓食。 【圖‧何敬堯】

漫步於筏仔溪岸邊，溪水潺潺流向南方，之後在烏日區與烏溪匯流。欣賞溪水波光粼粼之美景，不禁想像起曩昔人們使用竹筏划過溪水上的風景。雖然時過境遷，竹筏不在，只留下筏仔溪之名，但這條溪水與人們生活緊密相連的關係，依然不曾改變。