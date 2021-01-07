歌頌豐原飛嚮曲 臺灣第一飛行家謝文達

【文‧黃信彰（資料提供）、張晉豪（整理）】

1920年10月17日臺中練兵場（今東區干城里區域），劃過天際，震耳欲聾的發動機聲響，人們將目光專注在這架「伊藤式惠美5型──新高號」，駕駛者正是臺灣第1位飛行家──謝文達，這趟「鄉土訪問飛行」，不只是首位臺灣人在本島飛行的紀錄，更是激起臺灣政治平權自主意識的重要事件。

臺中一中首屆畢業生 飛出臺灣之光

1901年，謝文達出生於今臺中市豐原區田心里一帶，是臺灣公立臺中中學校（即臺中一中）首屆畢業生。1917年第1位在臺灣飛行特技表演的外國人美國飛行家Art Smith在北中南各地巡演，其中臺中站便選在臺中一中旁的臺中練兵場，謝文達在觀賞這場震撼人心的演出後，默默在心中決定要以飛行作為他一生的志業。 謝文達選擇以故鄉臺中為「鄉土訪問飛行」第1站，飛行前特地與長期支持的家族親友合影。 【圖‧黃信彰提供 吳餘德收藏】

臺中一中畢業後，謝文達為實踐飛行夢，不跟隨謝家世代行醫執教的選擇，赴日本就讀「伊藤飛行機研究所」研習飛行技術，並以優異成績畢業，一路從飛行教官助理、飛行教官，最後成為正式的「飛行士」身分。接著購入他的第1架飛機新高號後，謝文達投入飛行比賽，用著比日本人低階的機型，獲得第3名的佳績，從皇室山階宮武彥親王手中接獲表揚，震撼了日本飛行界，也成為臺灣之光，證明臺灣人也可在空中與日本人一較高下。

鄉土訪問飛行首站臺中 團結臺灣民心

謝文達一時間成為臺日兩地的媒體寵兒，更獲得臺灣企業家辜顯榮等人大方捐贈，歸臺時受到熱烈迎接，多所學校幫他舉辦歡迎會，此時也漸漸激起青年們的民族凝聚力。1920年10月17日，謝文達選擇在他的故鄉臺中舉辦臺灣史上首次「鄉土訪問飛行」，現場5,000多人進場觀賞，翱翔在臺中的天空中，謝文達已完成了當年Art Smith帶給他的感動，這份感動也隨著空中的新高號，深深刻入臺灣人心中。鄉土訪問飛行讓原本意見相左的青年菁英們放下己見，也讓被殖民的臺灣人漸漸產生信心。

蔣渭水在鄉土訪問飛行的首航日1週年後，將10月17日訂為臺灣文化協會創立日，謝文達亦成為臺灣文化協會的創會會員；2001年，行政院文建會將10月17日訂為「臺灣文化日」，紀念這象徵臺灣民族意識萌芽的日子。為協助謝文達更創佳績，各界人士發起募款活動，甚至舉辦募款餐會，希望為謝文達購入新式飛機。最後募款成功達標，向伊藤飛行機研究所訂購了「伊藤式29型」，並命名為「臺北號」。這架臺北號不僅是謝文達的新飛機，更是臺灣民族心團結的結晶，那時大家還沒想到，謝文達將駕著臺北號，做出改變他一生的決定。 謝文達在其座機上留影並簽名致贈「粉絲」之珍貴照片 【圖‧黃信彰提供 吳餘德收藏】

臺北號東京上空灑傳單 勇敢為臺發聲

謝文達憑藉著高超的技術，3度在日本的飛行賽事中獲獎，還通過「操縱士免許狀」考試，獲得了日本史上第5張飛行證。謝文達理應可以憑藉這樣的身分享受財富與地位，但他在日本期間心繫臺灣的反殖民運動，諸多不合理的殖民政策讓臺灣民眾苦不堪言，民怨已接近沸騰狀態。1923年2月，謝文達駕駛著臺北號，飛上日本首都東京市上空，投放20萬張臺灣議會設置請願宣傳單，日本、臺灣各大報大篇幅報導，將議會請願活動推上高潮，雪花般飄落的傳單，讓累積許多不滿的臺灣人一吐怨氣，但也重創了謝文達的飛行生涯。

謝文達一返臺立刻遭總督田健治郎召見，向他質問：「我對你那麼好，為什麼要跟蔣渭水搞臺灣議會期成同盟會，是不是有撕裂國土的意圖？」謝文達則回應：「請總督府將對我個人的栽培與關心，分給全臺灣同胞吧！」可見，當他下定決心飛上東京上空灑下傳單，為臺灣爭取權益之時，就已經做好最壞的打算。果不其然，日本政府立刻要求謝文達必須離開飛行事業，他只好宣布引退，黯然前往中國投靠親人。

徘徊於穹蒼之間 一份單純與勇氣

值得欣慰的是，謝文達在南京，認識了影星張佩玉，最後更步入紅毯，結為夫妻。謝文達此後加入國民軍航空隊，繼續他的飛行事業，在那個動盪的年代，經歷多場戰役，還成為中華民國空軍獨立建軍後的首位臺籍軍官（曾任隊長與參謀），但也因為在任務中受重傷，無法再長時間領軍飛行。

徘徊在多個政權之間，謝文達深知自己身分複雜，戰後他選擇回臺定居，低調從事商業事務，還曾受邀擔任省議會專委等職，退休後便含飴弄孫，不再過問俗事，於1983年以82歲高齡辭世。謝文達的獨子謝東漢，多年來持續蒐集父親的事蹟與資料，並花了7年的時間，於2016年出版《徘徊在兩個祖國》傳記，為謝文達的一生留下珍貴的紀錄。

2020年正好是謝文達「鄉土訪問飛行」在臺中起飛的100週年，臺中市政府文化局特別策劃「首航百年──臺灣第一飛行家謝文達特展」，展期2020年10月17日至11月15日（展期後，該特展又於東勢客家文化園區輪展），由黃信彰博士（摘星山莊館長）策展，並在開展當日別具意義的選在謝文達出生地田心里舉辦「豐原飛嚮曲」紀念活動，地方人士更號召數百人「百機齊射」儀式，向臺灣飛行英雄謝文達致敬，田心公園內也特別設置的戶外模型機與說明牌，讓在地鄉親一起認識這位豐原之光。在這百年間，科技日新月異，政局變化萬千，然而謝文達成為臺灣第1位飛行家，以及赴日駕機灑下傳單，為臺灣民眾發聲的偉大事蹟，將流芳百世，讓後人為他的勇敢堅毅與單純真摯的愛國心歌頌。 謝東漢在特展精心製作的新高號模型前，分享父親謝文達的故事。（由左至右分別為謝東漢、王朝坤議員、陳清龍議員，文化局副局長曾能汀） 【圖‧臺中市政府文化局】