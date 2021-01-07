轟隆隆！鐵橋記憶 大甲溪鐵橋、大安溪鐵橋

【文‧蔡金鼎】

「火車快飛！火車快飛！穿過高山，渡過小溪，不知穿過幾百里……」這首輕快的兒歌應該是苗栗三義到臺中后里間，俗稱舊山線鐵路最好的寫照。

火車快飛 時光暫停的舊山線

1998年9月23日晚上9點，1輛莒光號列車由三義站駛出，10分鐘後，這輛南下167號列車停靠在三義勝興車站，新、舊山線完成切換儀式後，舊山線正式走入歷史，勝興、泰安車站熄燈停止營運。隔天，臺灣鐵道新紀元開始，歷經近30年漫長計畫與施工的「西部山線鐵路雙軌計畫」完工，「新線」正式啟用切換路線，從此，三義到后里鐵道路線平緩，普通車只要10分鐘即可抵達，中間多了1座西移1.8公里高架化的「新」泰安火車站。

舊山線廢線，跨越臺中市兩條寬廣河流、年逾九旬的大安溪鐵橋、大甲溪鐵橋也「全面廢止」，臺鐵在民眾的要求下，在往後幾年，以特定日期開行懷舊郵輪式列車的方式，由國寶級的蒸汽老火車頭CK124載民眾重新體驗舊山線美景，只是在營運成本與路線安全的種種考量下，這一條路線一直是許多民眾夢寐以求而不可得的鐵道行程。

這次我們將帶著民眾回到1908年縱貫鐵路通車以前，這兩座鐵橋施工的場景，一窺當年鐵道施工的歷史回憶。

鐵橋記憶 血汗交織的老鐵橋

日本治臺首重交通建設，初時由陸軍搭建輕便鐵道便利運送人員與物資，1899年7月中旬，苗栗到葫蘆墩（豐原）間的輕便鐵路全線通車，只是每遇豪雨即路斷不通，往來極其不便。總督府鐵道部決定興建縱貫鐵路三叉河（三義）到後里（后里）新線鐵道工程，包括大安溪、大甲溪的兩座「鐵繩橋」，所謂「臺灣縱貫鐵道諸線路困難工事也」。其中又以大安溪鐵橋最是困難，報紙形容：「大安溪為本島著名之急流，溪底大石小石縱橫錯落。雨期一屆，溪流汎濫，石隨波轉，為最難之工事。」

1903年10月，日本大倉組著手大安溪鐵橋新建工程，由臺北汽車會社召募60名工人，不過月餘僅餘20名工人在現場，其餘不是病倒，就是離職。除了瘧疾流行，還包括消化器疾病、呼吸器疾病、神經系疾病、外襲之病等，曾經有1個月支出千圓藥價的紀錄，也有多名工人因病死亡；再加上每年6月間驟降的大雨，以及緊接而來的颱風、豪雨都造成施工的困難。直至1905年上半年，總算完成5座橋墩，大甲溪鐵橋也於5月正式開工，這兩座鐵橋一直是縱貫鐵路的指標工程。

1907年9月20日，總督府民政長官祝辰巳親抵施工現場，徒步走過第7隧道到大安溪北岸，望著8月完工的大安溪鐵橋「橋腳工事」，乘轎登上鐵橋視察，一行約20人像雁序行列抵達后里高臺，稍做休息再乘轎視察全線最長第9隧道工事，停轎親臨豎坑，再向大甲溪鐵橋前行，此時的大甲溪鐵橋橋腳工程也全部完成了，只剩下上橋鐵桁工程。

1908年2月17日，臺灣縱貫鐵路「新線」完工試車，由2輛大機關車、載磚貨車9輛，以及總督佐久間左馬太一行所乘特別列車1輛，在中午11時20分由三叉河驛（今三義站）發車，12時30分抵達後里庄驛（今后里站），所需時間是70分鐘。同年4月20日臺灣縱貫鐵路全線通車。

只是大安溪鐵橋命運多舛，1911年9月初，因颱風災害導致鐵橋兩連流失，造成南北縱貫線無法順利通行，南行列車只能行駛至第7橋墩處，北行列車行駛到七塊厝列車脫線處（約今七塊厝2號堤防處），兩邊再以竹筏連絡，往來要花費1個半小時，十分不便，這項復工逾2年才修復完成，由原本的8孔橋延長為10孔橋。1935年6月，先前的「新竹－臺中地震」再加上中部豪雨造成溪水高漲，大甲溪鐵橋腳傾斜，再度造成南北交通阻絕，這次的修復工程敲除部分橋墩與基礎外圍的紅磚、石材，改以鋼筋與舊軌條環繞原橋墩並澆灌混凝土加固，為今日橋墩基座貌。 1911年9月大安溪鐵橋遭風災沖毀，北上列大甲溪鐵橋於2004年由臺中市政府列為歷史建築車需在七塊厝2號堤防處轉搭竹筏換車。 【圖‧臺中市政府文化局】

泰安風情 文化豐厚的小農村

臺灣現存3座日治時期興建之鐵路橋梁（如下表），這些鐵橋應稱為「鋼桁架橋」，採曲弦下承式桁梁，因其造型而稱為「花樑鋼橋」。這3座橋樑都面臨廢線改道的拆除危機，所幸在各方的努力下都保存下來了，其中又以大安溪鐵橋由臺中市政府與苗栗縣政府共同指定為古蹟最為特殊。 大安溪鐵橋目前由臺中市與苗栗縣政府共同指定為古蹟 【圖‧陳俊宏】

位於大安溪南岸的泰安鐵道文化園區，包括泰安舊站、意象廣場、震災復興紀念碑、花樑鋼橋（大安鐵橋）、隘勇古道等景點。泰安舊站興建於1910年，站房為木構造建築，於1935年因大地震毀損改為鋼筋混凝土造，站房外牆為「拉毛（ラモ）水泥」處理，呈現外牆凹凸不平的特色，廊柱與上托式木窗極具歷史氛圍，現已列為市定古蹟。

車站旁的老街別有風味，不同於勝興車站的人聲鼎沸、遊客喧囂，老街上的高梁酒香腸老店已傳承一甲子。泰安社區以追火車公園榮獲2014年農村再生窳陋空間改善全國特優獎，而位於大安溪南岸的泰安情人樹、落羽松林都值得大家到此一遊。