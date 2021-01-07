輕鬆在家「樂」享爵士 暖心樂聲過聖誕
【文‧臺中市政府文化局】
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2020年COVID-19（新冠肺炎）疫情，打亂了全球的腳步，但卻澆不熄大家對音樂與節奏的熱情，尤其是每年讓百萬樂迷引頸企盼，並齊聚市民廣場同樂的臺中爵士音樂節。音樂一直是撫慰人心的最佳良藥，為了替全球民眾加油打氣，並傳遞「爵士不打烊」的精神，臺中市政府文化局特別規劃「2020臺中線上爵士Ｘ現場音樂會」，以Jazz@Home為主題，讓所有爵士樂迷能安心在家享受優質的爵士音樂會，同時期望於歲末年終之時，散播療癒又振奮人心的正能量，揮別過去，充滿希望的迎向2021年。
線上爵士音樂會 Jazz @Home
為了讓所有樂迷朋友在家欣賞高品質的音樂，這次線上爵士音樂會邀請了頂尖的爵士歌手，包括華語樂壇獲獎無數之靈魂樂唱腔代表，並榮獲第28屆金曲獎最佳國語女歌手獎──艾怡良；以及被封為「臺灣拉丁爵士女王」，更榮獲亞太熱歌榜中榜最具影響力大獎殊榮──官靈芝，2位實力派歌后輪番上陣，並由知名三金主持人黃子佼全程主持，以其深厚的音樂及藝術底蘊，以及流暢深具幽默的主持風格，讓音樂會兼具深度及娛樂，帶給觀眾精采的爵士樂之夜。
此外，這次特別邀請多年參與臺中爵士音樂節的「臺北爵士大樂隊」擔任音樂演出，同時號召每年參與臺中爵士音樂節「青少年爵士樂團」培訓的青年樂手回流參與，讓本音樂會更有傳承臺中爵士音樂節精神的意味。
現場爵士音樂會 爵式聖誕夜音樂會
除了線上音樂會，還特別規劃於12月24日聖誕夜在臺中國家歌劇院舉辦「爵式聖誕夜」音樂會，邀請獲阿卡貝拉界葛萊美獎CARAs最佳亞洲專輯與最佳爵士專輯等多項肯定的歐開合唱團、獲選為國藝會109 Taiwan Top團隊且為臺中傑出演藝團隊的台中室內合唱團，跟著臺北爵士大樂團的臺中樂手團一起，用人聲演繹爵士與佳音歌曲，給予觀眾身心靈徹底放鬆的音樂饗宴。當天更演出由荀伯克以爵士樂風所創作的巴哈原曲「聖母讚主頌」的全臺首演！滿滿的爵士情懷，讓全場爵士樂迷陶醉其中！
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