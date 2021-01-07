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29歲美艷女星才剛發新作 遭客運迎面撞上不治身亡

輕鬆在家「樂」享爵士 暖心樂聲過聖誕

聯合新聞網 / 文化臺中
市長盧秀燕驚喜獻唱，與台中少年兒童合唱團演出聖誕組曲。 【圖‧臺中市政府文化局】
市長盧秀燕驚喜獻唱，與台中少年兒童合唱團演出聖誕組曲。 【圖‧臺中市政府文化局】

【文‧臺中市政府文化局】

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2020年COVID-19（新冠肺炎）疫情，打亂了全球的腳步，但卻澆不熄大家對音樂與節奏的熱情，尤其是每年讓百萬樂迷引頸企盼，並齊聚市民廣場同樂的臺中爵士音樂節。音樂一直是撫慰人心的最佳良藥，為了替全球民眾加油打氣，並傳遞「爵士不打烊」的精神，臺中市政府文化局特別規劃「2020臺中線上爵士Ｘ現場音樂會」，以Jazz@Home為主題，讓所有爵士樂迷能安心在家享受優質的爵士音樂會，同時期望於歲末年終之時，散播療癒又振奮人心的正能量，揮別過去，充滿希望的迎向2021年。

線上爵士音樂會　Jazz @Home

　　為了讓所有樂迷朋友在家欣賞高品質的音樂，這次線上爵士音樂會邀請了頂尖的爵士歌手，包括華語樂壇獲獎無數之靈魂樂唱腔代表，並榮獲第28屆金曲獎最佳國語女歌手獎──艾怡良；以及被封為「臺灣拉丁爵士女王」，更榮獲亞太熱歌榜中榜最具影響力大獎殊榮──官靈芝，2位實力派歌后輪番上陣，並由知名三金主持人黃子佼全程主持，以其深厚的音樂及藝術底蘊，以及流暢深具幽默的主持風格，讓音樂會兼具深度及娛樂，帶給觀眾精采的爵士樂之夜。

　　此外，這次特別邀請多年參與臺中爵士音樂節的「臺北爵士大樂隊」擔任音樂演出，同時號召每年參與臺中爵士音樂節「青少年爵士樂團」培訓的青年樂手回流參與，讓本音樂會更有傳承臺中爵士音樂節精神的意味。

多年參與臺中爵士音樂節的臺北爵士大樂隊與實力派歌后官靈芝帶來專業演出 【圖‧臺中市政府文化局】
多年參與臺中爵士音樂節的臺北爵士大樂隊與實力派歌后官靈芝帶來專業演出 【圖‧臺中市政府文化局】

現場爵士音樂會　爵式聖誕夜音樂會

　　除了線上音樂會，還特別規劃於12月24日聖誕夜在臺中國家歌劇院舉辦「爵式聖誕夜」音樂會，邀請獲阿卡貝拉界葛萊美獎CARAs最佳亞洲專輯與最佳爵士專輯等多項肯定的歐開合唱團、獲選為國藝會109 Taiwan Top團隊且為臺中傑出演藝團隊的台中室內合唱團，跟著臺北爵士大樂團的臺中樂手團一起，用人聲演繹爵士與佳音歌曲，給予觀眾身心靈徹底放鬆的音樂饗宴。當天更演出由荀伯克以爵士樂風所創作的巴哈原曲「聖母讚主頌」的全臺首演！滿滿的爵士情懷，讓全場爵士樂迷陶醉其中！

【完整內容請見《文化臺中》第42期】

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