梅川長空劍氣橫 鑄劍大師陳遠芳

【文‧石德華（臺中作家）】

梅川初晤

「被忌妒的感覺很好。」

主人指點我，可以用「手工刀」關鍵字看一下關於他的評價，並且說「負面聲音不少喔。」我順勢問了第一個問題：「那你如何面對對你的負評？」

他便如此回答我。

「那證明了你的位階。」主人繼續說：「做不到的人，否定難的技術和高的境地。」我想起韓愈探究毀謗的根源，怠與忌。

「現實加事實，表現達到一個極致境地，別人做不到。」主人說。至於生命歷程，任誰都要問到成功的原因，這主人是這樣回答的：「技術面，靠努力」再一句：「但天賦，是與生俱來的。」這我懂，所以，努力的盡處，最根柢無法跨越的，在天賦。

「人才或任何事，就是要放對位置」，這話語重心長了些，然後，他笑著說自己：「沒有傘的孩子只有拚命往前跑。」

言談中，他突然看向門外市街，眼裡立即泛起興采笑意，梅川邊有一排停車格，他眼神沒收：「我朋友來了，他在停車，黃吉正，陶藝家。」

經得起別人不認同的看法，坦蕩中還帶幾分霸氣，看見好友眼神立馬變成小孩，這主人，他生命中一定有大彎大轉的故事，一定專業位階高而分明，一定，內心藏有一個調皮小孩。

金工藝術家，臺灣刀劍鑄造師──陳遠芳。 鑄劍大師陳遠芳手裡持著自己的作品，眉宇間充滿自信。 【圖‧蘇大衛】

完美的平衡點

進一步閱讀許多臺灣刀劍鑄造資料後，才發現當代刀劍鑄造已臻工藝美學，卓然自成一門秀傑的藝術，親近陳遠芳刀劍金工藝術坊後，我不動聲色的，不停在心中大幅移步走位，在重新調整尋找，與刀劍之間前所未有的新距離。

金工、鐵工、木工、皮工、漆藝、繪圖、設計、力學、美學、想像，刀劍鑄造涉及各種技藝的交互運用，技法繁複且充滿各種步驟與細節，是多種學問以及多重技藝的結合。

於工序與技藝，陳遠芳強調的是耐性與方法，單一技術不夠，能跨領域結合，創作的可能性更大。使用D2、M2、ATS、鈦合金等等現代鋼材的他，從未否定傳統，只是鑄造鋼已過時，而現代高科技材料，只要善加利用，就能如魚得水，相得益彰。至於手工部份，光是「刀劍呈鏡面，花的時間精神無人可體會」，所有你可以想像的耐性全加總，於刀劍鑄造過程中，「剛好而已」他說。

我看陳遠芳的作品，作工精細講究之外，材料特殊、型體、線條、裝飾、配色都別具吸睛的魅力，珠寶、貝殼、金屬等等異媒材的鑲嵌搭配，散發美學深邃的涵容度。

1＋1要大於2。創意美學與想像，在父兄也無法移子弟，除了左腦、右腦均衡且同步發達的整合邏輯外，一定和被淬鍊、造就過的生命經驗相關，甚或，這根本就是山一重、水一遭之後，最純粹天然的，自己原本的底氣。

好刀劍，刀顎離平衡點，絕對不可以超過兩吋，陳芳遠當場拿起一把劍，邊說邊做示範。一定要做到完美的平衡點，他強調。

那麼，如今我們在他身上盡見達人的風光，他人生的成功也需要失敗來平衡嗎？記得他曾說過：「成功不是，失敗才是必然的路。」網路上他用的文字大意是：欲知風雪的意義，去詢問松，去詢問珍珠。

他的腦子會發光

作品被選為世界500大名刀劍的臺中大墩工藝師，說自己是過動兒，腦停不下來，手一直動作，「找方法，找工具」，觸類旁通後，凡事水到渠成。

別人年紀越大，越沉寂安靜，但這老頭子永遠像年輕人，滿腦子創意越用越出，好友黃吉正在一旁如此追加，並直接用了4個字形容陳遠芳：「鬼頭鬼腦。」好友，最使人顯形，陳遠芳與黃吉正笑語相對，那麼，你有特別感謝的人嗎？黃吉正替他說了：「他謝天，謝地，謝老婆。」

迷刀劍的小孩，撿到斷刀一心修復的年輕人，臺北繁華大都市珠寶商，事業出變故的生意人，初創業默默無聞的鑄劍師，刀劍不易生存的零收入者。陳遠芳零收入那10年，箇中滋味不足為外人道，仗的都是妻子的一路相伴與扶持。 陳遠芳要求刀顎離平衡點絕不可超過兩吋，才能獲得最佳的手感。 【圖‧蘇大衛】

而魯迅是這樣說的：「有誰從小康人家而墜入困頓的麼，我以為在這途路中，大概可以看見世人的真面目。」陳遠芳是有過冷暖艱辛，於是現在「全世界再沒什麼難得了我。」

榮華都是煙雲。人只要健康就好。無求於人，看淡一切。做好我自己。極端難成大格局。名聲，最好從國外傳回來，世人知道了，買家收藏家自會來。大的買家，外表通常很樸素……這些不是空話，是他平衡過的豁達。這一生，你服誰？他說，我太太。

我也問黃吉正，當陳遠芳朋友的感覺？真心，黃吉正答，然後笑著說，最大的好處是：「他會對我說『這把沒賣出，我送給你』。」

其實，友情可以很具象，鬼頭鬼腦真的很見真章，這些年，陳遠芳與黃吉正聯手，將刀劍工藝技術移植到陶瓷茶具上，讓茶道柔中帶剛，陰陽兩極般的平衡：「刀劍，很陽剛，泡茶是很溫柔的動作，我何不利用我在做刀劍的工藝技術，做茶具上面的演化。」比如他將做刀柄的技術，接成茶壺的把柄，把一些鏤空的概念，展現到茶具上，獨門技藝就別出心裁的成就協調之美。可看又可用，陳遠芳說要打造茶具界的LV、愛馬仕，讓茶具精緻化、整體性。

陳遠芳刀劍得獎紀錄很多，近幾年於是還添加茶藝獎項。他擅長轉化，於新與舊，這與那之間，莫怪乎黃吉正要正色起來這麼說他：「他有想法又能去實踐，他腦中裝的是舍利子吧，會發光。」陳遠芳，用實力續航實踐力，用失敗豁達了成功。

川上有真氣

就像一把劍，你可以只驚豔它湛然的絕美，也可以知道它鑄成的身世，陳遠芳身上有教你致富成功的條件，但他也不簡化連結著的艱辛過程，得志時大氣，易見，低谷時，有大不了賠一棟房子的氣魄，難得。所以他才會世故又天真，也華麗也簡單。

什麼樣的人最有資格說：「面子、裏子分清楚，日子就好過？」當然是陳遠芳，因為他成也大氣，不成也大氣。

如果你也感覺梅川天空有些不同，我想，應該是那兒總有大氣沖天霄，劍氣凌青雲。