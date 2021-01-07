美學榮耀 第25屆臺中市大墩美展

【文‧孫蓓玟】

提到中部地區的代表性美展，從1996年舉辦至今的「大墩美展」絕對是其一，從地方性美展，擴大到國際性規模，是全臺灣類別最廣、參賽人數最多、獎金總額最高的美術賽事，每年4月以公開徵件的方式，號召各路好手，分別為11大類別創作領域的作品，共同爭取這份榮耀。

大墩美展最高榮譽「大墩獎」，是從各類第1名中挑選5位，作品由臺中市政府文化局永久典藏。其中大墩獎的獎座，正是由獲得全省美展最多第1名紀錄的藝術家王水河製作，線條優美的銅質裸女獎座，一方面期許得獎者追求永恆之美，一方面彰揚大墩美展創辦之意義及尊崇得獎者的藝術成就。本文即邀請第25屆大墩美展的5位大墩獎得主，與讀者們分享這份至高榮耀。

書法 鄭振聰《刻話心境》

書法《刻話心境》為篆書作品，創作者於1996年拜入薛平南教授門下習書，進而接觸篆書，以唐詩三百首為文，利用篆書字典進行小篆的練習，在篆刻的學習下，遊走書印之中，調合出自己喜歡的結構方式，再運用行書映帶筆調形成自己的書寫風格。

評審委員蕭世瓊：「鄭振聰《刻話心境》以自家篆法書寫自作詩，融清篆於一爐，取徑西周金文之造型與佈局，清新雅健，自出機杼。鄭君再提三件作品角逐大墩獎，其中古隸、行草、榜書並陳，散發大家之風範，深具奪標之勢。」 鄭振聰《刻話心境》 【圖‧鄭振聰】

鄭振聰，1973年生於澎湖縣，號雪明，取得美國康州橋港大學教育人力資源管理教育碩士，目前為南風印社、千禧書會、十朋社、標準草書學會等會員。

油畫 張國二《春風》

油畫作品《春風》是經由觀察，發現野草叢中總是蘊藏著看不見的生命力，帶來強大的正能量，因此想訴說的不僅是草原的畫面，而是藉著作品傳達生命價值觀，由西方媒材來表達東方藝術概念，不只表現技法，更展現對生命的尊重，表達人類與自然的相環相扣。

評審委員柯適中：「《春風》在一堆尋常的雜草當中表現出豐富節奏與韻律的畫面，雜而不亂。視覺的焦點從下方的小鳥彼此之間的動態牽引到雜草，並延伸至畫面之外，在視覺的觀看上產生非常優異的引導作用。雜草與麻雀是作者在這幾年當中經常表現的內容，藉由雜草的隱喻來象徵堅毅的生命力量，麻雀的活潑好動與根植於土地的雜草也形成一種動與靜的對比內容。」 張國二《春風》 【圖‧張國二】

張國二，1963年出生於臺中市，畢業於東京デザイン專門學校商業美術科，現就讀臺中教育大學美術研究所。早期從事商業美術與室內設計，幾年前毅然決然辭去工作，專職油畫創作。

水彩 余沛倫《聽海》

水彩作品《聽海》是作者在開刀房10年的臨床經驗，讓其體認生命的短暫，加上幾位親友意外過世，因而興起了強烈的創作感受，便決心辭職創作，愛聽歌的作者以專輯方式，創作一系列大海與座頭鯨的作品，《聽海》便是其一。

評審委員林文昌：「作者將上方大面積的天空、中景波動的海水浪花，以及前景深色淺灘，以不同層次的灰調表現出來，手法細膩，一氣呵成，顯現大度成熟的水彩技法，以及創意發想的實踐能力；右上方加上淺淡的座頭鯨影像，巧妙地將寫實的氛圍融入略帶超現實的意境，也藉此幻化成穿越時空的思念，同時讓人可以在畫中深情的呼吸；不管是自然的觀照、生命的體悟，或是環保的議題等，都可以透過空靈單純的畫面，自在的聯想。」 余沛倫《聽海》 【圖‧余沛倫】

余沛倫，在東勢長大，為減輕家中負擔選擇護理系。高職開始在龍格畫室學習，為了完成繪畫的理想與學歷，進行臨床工作的同時，在臺灣藝術大學就讀美術系在職專班，並於幾年前開始全力創作。

膠彩 郭雅倢《九天塗炭》

《九天塗炭》以古代神話中的玄鳥被燒烤的畫面表現這多災的年代，記錄下時代氛圍與天意難違的無奈。郭雅倢期許自己將膠彩水墨等東方媒材融會貫通，創作出具有新風貌的作品。

評審委員詹前裕：「其創作理念來自於中國古書《山海經‧西山經》中的九天玄女，相傳是人頭鳥身的女神，卻經歷最近一年的森林火災，以及肺炎病毒的摧殘，生靈塗炭，九天玄女也落難。作者運用熟練的膠彩技法（如揉紙法、截金貼箔法等）表現出豐富的色彩肌理，諷刺隱喻的思維創意，將古代傳說題材，配合時局的現代表現手法，獲得評審們的肯定。」 郭雅倢《九天塗炭》 【圖‧郭雅倢】

郭雅倢，1992年生於汐止，目前就讀臺灣師範大學美術系藝術創作理論組博士班。大學時膠彩特殊的東方色感讓她產生強烈好奇，研究所時受教於張貞雯老師，漸漸開始以膠彩為主要創作形式。

雕塑 林志航《壓扁ing19》

雕塑作品《壓扁ing19》透過收集廢棄木材，聚積黏合後雕刻而成，壓扁的鋁箔包造型和回收廢棄的木料，都具有用過的、舊的等象徵性意涵，藉由雙重影射、交相隸屬，強化「永續利用」的概念，更取決於使用者的「態度」。 林志航《壓扁ing19》 【圖‧林志航】

評審委員陳振輝：「利用大量回收廢棄的木材或使用過的木料，聚積膠合後雕刻而成。回收再利用的觀點，甚為符合當代環境永續利用的觀念，在作品表現形式上，『放大壓扁的鋁箔包』其造形實質上為類似普普藝術的形式，但它不只強化了廢棄材料的主題，壓扁的內涵亦影射當下E世代社會所帶來的壓力。」

林志航，大葉大學造形藝術學系碩士班畢業，目前專職於創作。高二接觸木雕引發興趣，由林漢鼎老師帶領入門，再受日本籍的吉田敦老師指導，逐漸摸索出創作路線，奠定關心環境保護的理念基礎。