來自臺中的歌聲 淺談五虎唱片

雷虎唱片首張臺語流行歌專輯（編號301），其中以《田庄兄哥》最為出名。 【圖‧林良哲】

【文‧林良哲（臺中人，身兼記者、詞曲創作者與文史工作者）】

臺中市南區大慶街隱藏了1間透天工廠，從1960年代起，此地培養了尤雅、陳淑樺、葉啟田、黃西田等知名歌手，更發行了許多膾炙人口的臺語流行歌曲。這間工廠的名稱為「五虎唱片」，目前雖已不見看板，但仍持續發行臺語老歌CD唱片，散播來自臺中的「聲音」，而這一切的一切，都要從1場爭議來談起！

從雷虎到五虎

1964年，「雷虎唱片」在臺北設立，為了節省成本，便將日本走紅歌曲填上臺語歌詞，並找來在歌唱比賽獲得冠軍的新人，灌錄成流行歌唱片發行，而這些新歌透過各地電臺強力放送，一時間「唱」遍全臺。

雷虎唱片第1張唱片在1964年6月發行，編號為301，曲目有郭大誠演唱的《流浪拳頭師》和《糊塗和尚》、黃西田演唱《田庄兄哥》、尤美演唱《無緣的叨位去》以及尤君演唱的《最後的出帆》等，一推出就攻佔臺語流行歌壇。 黃西田原發跡於雷虎唱片，曾入圍金曲獎，更獲得過金鐘獎最佳社區綜藝主持人。 【圖‧林良哲】

此後，雷虎唱片連續推出4張唱片（編號302到305），可說曲曲轟動、張張暢銷，但因商標和公司登記發生問題，造成股東拆夥，多位股東另設五虎唱片公司，並帶走郭大誠、黃西田、尤美、尤君、尤雅、尢鳳、尤卿等歌手，在臺中市另立門戶。 五虎唱片臺柱尤雅是經由歌唱比賽發掘栽培 【圖‧林良哲】

五虎時代的來臨

五虎唱片接續雷虎唱片的發行編號，首張編號FT306唱片在1965年9月發行，有尤雅《難忘的愛人》、《給！無良心的人》及尤鳳《想君心綿綿》等歌，造成熱潮。

五虎唱片的出現，徹底挖空了雷虎唱片的資源，股東中有4人是廣播當紅主持人，包括了北部華聲電臺的鄧君華（外號「阿丁」）、吳文龍（吳景中），中部中興電臺的周進升（外號「放送頭」）與南部勝利電臺的陳燦馨，趁機推銷自家歌手及流行歌，在那個廣播電臺興盛的年代，這樣的宣傳手法立刻帶來效果，五虎唱片的銷售量蒸蒸日上，快速取代雷虎唱片的地位，成為當時臺語歌曲樂壇的重要廠牌。

對抗盜版與培養新人

在1960年代，唱片公司錄製歌曲後，先將母帶製成「金屬板」，再由唱片工廠壓製成唱片。當時的唱片工廠多數集中在臺北三重，經常「順便」製作盜版唱片，也就是俗稱的「白牌仔」，侵蝕正版唱片的利潤。為了對抗其威脅，五虎唱片設計了「參加券」、「優待券」及「幸福券」等方案，前二者是印製在唱片封套的背面，顧客只要將其剪下，即能用其參加電臺舉辦的歌唱比賽，或兌換雜誌、歌本、月刊、手提包等獎品。

此一方式讓顧客不購買盜版，更藉由比賽發掘新一代的歌手，例如五虎唱片的臺柱「尤雅」（本名林麗鴻）便是在中學時參加比賽並獲得第1名而被發掘；1980年代走紅於歌壇的陳淑樺，則是在1966年參加中廣的歌唱比賽獲得冠軍，9歲時加入五虎唱片，以藝名「尤萍」灌錄《水車姑娘》一曲成名。

雖然如此，五虎唱片也面臨歌手跳槽危機，歌手尤美（本名陳碧霞）因演唱《為著十萬元》一曲成名，卻跳槽到別家公司，可見那時臺語唱片業的蓬勃與競爭，更是強化了五虎唱片加速培育新人的決心，避免孤注一擲，將資源全部放在少數歌手上，最後被他廠挖角造成巨大損失的情形發生。

創作歌曲與挖角

為節省製作成本，從雷虎唱片時期即採用日語流行歌曲來填寫臺語歌，例如首張唱片所推出《田庄兄哥》，原是日本歌手北原謙二所演唱的《イヤサカ・サッサ》（日本哥倫比亞唱片於1963年3月發行）改編，由剛出道的黃西田演唱。

五虎唱片雖維持翻唱型式，卻也想改變，因此找來知名的臺中作曲家姚讚福跨刀相助，並在吳景中、郭大誠、吳晉准等新一代作曲家力挺下，於1966年以及1967年分別製作「創作臺語歌曲」（唱片編號FT313以及FT317），其中《日落西山》、《青春嘆》都受到歡迎。

除了以創作歌曲取勝外，五虎唱片也對外挖角，其中以葉啟田最為知名。葉啟田於1965在「金星唱片」灌錄《內山姑娘》及《墓仔埔也敢去》等歌曲走紅，並參與電影演出，1967年他到五虎唱片灌錄《一見鍾情》、《碼頭惜別》等歌曲，成為五虎唱片的當家臺柱。

唱片界的沒落

1968年左右，臺灣唱片市場開始走下坡。首先，為政府對於流行歌曲展開管制，不少歌曲遭到禁唱的命運；其二，當時不管華語或是臺語歌曲，因大量引用日語流行歌曲來填詞，造成唱片公司怠於培養作曲人才，沒有好的作品產生；第三是針對中國掀起「文化大革命」，政府設立「中華文化復興運動推行委員會」，配合音樂界推動「歌曲淨化運動」，並推動愛國歌曲以及徵選歌曲，要求電視臺配合。

面臨局勢的轉變，五虎唱片也無法抵擋，在經營上日益困難，加上在1967年底時，郭大誠、尤雅等歌手另外成立「五龍唱片」，讓五虎唱片再度分裂，自此難有發展，只能將以往發行的唱片重新包裝來發行。2001年時，五虎唱片將其發行之臺語歌曲重新整理，發行1套15張的「懷念臺語老歌CD金曲集」，紀念以往輝煌的歷史。

1960年代的臺語流行歌，至今仍廣為流傳，成為臺灣歷史的一部份，而位於臺中市的五虎唱片，正是此一時期崛起的唱片公司，值得肯定的是，它為臺灣音樂留下了許多優秀的作品，培育出新一代的人才，更豐富臺灣的流行歌市場，而這些歌曲，迄今仍為許多民眾所傳唱。 外號「放送頭」的周進升為五虎唱片股東，主持廣播節目不忘宣傳自家歌手。 【圖‧林良哲】