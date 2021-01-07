在地美學發光 臺中公共藝術的榮耀

【文‧陳俊宏】

城市美學中，公共藝術的存在能將民眾與藝術連結，並與所在的場域產生激盪，為城市帶來生命力。文化部所設立的公共藝術獎今年邁入第7屆，其中「臺中大都會歌劇院新建工程公共藝術設置案」的3件作品《翩翩》、《聆聽》與《風的花‧花的風》獲得「環境融合獎」，臺中第1個計畫型公共藝術「空軍第一後勤指揮部水湳機場遷建專案（清泉崗營區整建工程）公共藝術設置案B案─清泉崗藝術後勤計畫」（以下簡稱藝術後勤）則榮獲「民眾參與獎」肯定。本文特別專訪《翩翩》創作者蘇孟鴻助理教授與藝術後勤計畫策展人張惠蘭副教授，與讀者淺談創作理念，一同分享這份屬於臺中的榮耀。

與歌劇院一同翩翩起舞

蘇孟鴻於高中時就讀臺中市立豐原高中美術班，並在畢業後於彰化師範大學兼課的數年間居住在臺中西屯，與臺中頗有淵源，因此接到臺中國家歌劇院公共藝術設置比稿機會時相當興奮。《翩翩》經過與數十組各國頂尖藝術家激烈競圖後，順利脫穎而出，於2015年進場施作，耗時1年完成作品後，和歷經7年施工正式開幕的歌劇院一同亮相。

《翩翩》是位在2樓中劇院外牆的壁畫作品，該作理念源於蘇孟鴻2003年的《開到荼靡》，以色塊平塗的方式呈現。蝴蝶翅膀融入側臉的作法，原是蘇孟鴻的個人意象LOGO，《翩翩》中他特別畫上歌劇院建築師伊東豊雄及團隊夥伴們的側臉，向這棟世界級的建築團隊致上最高敬意。作品也融入臺中元素，讓市鳥「白耳畫眉」穿梭其間，鳥或花的方向都配合動線精心安排，展現出生氣蓬勃的氛圍。 翅膀輪廓側臉原是蘇孟鴻的個人logo，《翩翩》中則變形為歌劇院團隊夥伴的側臉向他們致敬。 【圖‧蘇孟鴻】

自我與環境的極限挑戰

在臺灣除了廟宇外，由藝術家所繪製的壁畫並不多見，蘇孟鴻透過作品，驗證了臺灣建築內大型壁畫的可能性，回憶起過程，他說：「設計時不斷在自我創作風格與公共性之間拔河，過程也是困難重重。」因為作品與建物施工同時進行，環境中粉塵紛飛，在沒有空調的狀態下非常悶熱，即使是冬天都需要打赤膊工作，在約4層樓高的鷹架上工作，更是考驗膽識。曲面變化的牆面上，他們透過電腦3D模擬處理，依照比例放樣，並切割成一個個小方格，再用鉛筆打稿，顏料特別採用無毒無味的水性乳膠漆，歌劇院凹凸不平的顆粒狀牆面，更增加上色難度，幸好在團隊的努力下一一克服，完成作品。

這次獲獎，蘇孟鴻表示相當開心，甚至認為這是自己難以超越的代表作，「這就是公共藝術特別的地方，因為時間、環境等因素皆會影響作品的完整性，我很難想像還能不能遇到比《翩翩》更好的創作機會。」這次「環境融合獎」除了《翩翩》，還有夏綠地公園草皮上由林舜龍打造，吸引許多遊客拍照打卡的《聆聽》；與日本藝術家藤江和子創作，藏身於歌劇院6樓空中花園的《風的花‧花的風》，讀者們入場看劇時，可以順道來感受3件作品與歌劇院的完美融合。

《翩翩》（左）、《聆聽》（右上） 與《風的花‧ 花的風》（右下）獲得文化部公共藝術獎「環境融合獎」的肯定。 【圖‧臺中市政府文化局】

讓藝術成為生活的後勤

軍事的後勤，讓軍隊可以無後顧之憂的在前線作戰，藝術後勤計畫便是將藝術作為居民生活的「後勤」，透過各種活動，讓藝術家們與居民交流，將藝術用最貼近在地的樣貌，融入生活中。

策展人張惠蘭副教授曾任東海大學美術系主任，於法國攻讀應用藝術研究所，擅長空間、景觀、建築等跨領域整合。除藝術創作外，她擔任過許多公共藝術案的評審委員、藝術展演的策劃執行，以及用藝術介入的方式，協助社區打造地方認同與保存，「藝術後勤」就是這樣的類型。

計畫型公共藝術不同於傳統既定印象中的裝置藝術品，民眾有更高的參與度，並以多元彈性的方式呈現。前期透過資料蒐集與實地訪談，盤點本次計畫基地「公明里」內可用資源與需求，張惠蘭認為，田野調查也是一種創作方式，從觀察環境色彩，可歸納出人文風土與景觀環境的構成，進而思考規劃的方向。藝術後勤將公明里三寶：飛機、地瓜、狗尾草融入，舉辦了9種工作坊，7個藝術設置計畫（1個永久性，6個臨時性），5個社區交流計畫，以及多種成果發表活動，豐富程度可見一斑。

多元呈現的計畫型公共藝術

張惠蘭特別邀請幾位深具民眾參與特質的藝術家進駐社區，像是陶藝家張和民的「樂燒陶」，在紅土地瓜田搭起帳篷，邀請民眾來上陶藝課。有位媽媽說，平常孩子上課總愛賴床，但現在卻6點就起床嚷著要去張老師的工作坊，讓她相當驚訝孩子對藝術的高度興趣。擊坊則帶領「公明小鼓手」們將日常生活化為樂曲，還參加地方宮廟的活動，令廟方人員相當感動，因為廟內這幾年未有陣頭，其他寺廟進香時無法回禮，闊別多年終於可以回敬進香隊伍，小鼓手們也相當有成就感，這都是始料未及的收穫。

此外，基地雖在公明里，但活動採開放式進行，因此吸引了周遭社區參與，甚至還有從北部南下參加的親子檔，讓張惠蘭留下深刻印象。計畫也跟多間學校合作，包含公明國小、公明國中、靜宜大學、弘光科技大學及東海大學，再輔以漢翔航空、社區發展協會、里辦公處與區公所的大力協助，使藝術後勤不只影響在地社區，更將社區向外連結。

張惠蘭今年回到社區拜訪時，發現居民們依然自發性的維護計畫留下的作品與成果，她認為這已是高度的肯定，加上這次獲選文化部公共藝術獎的「民眾參與獎」殊榮，張惠蘭譬喻，社區像是一球很棒的麵粉糰，藝術家們則是酵母菌，經過藝術後勤的發酵烘焙，才有了今日的成果，未來後勤會持續下去，因為藝術的芽已在每位居民心中茁壯。