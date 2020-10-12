與名人一起「尬」閱讀 家家有個小書房開箱

【文‧沈祐維、林子皓】

您家中有書房嗎?都待在書房中做些甚麼呢?邁入第4屆的「家家有個小書房」每年都有名人加入分享書房的行列，準備好一起與名人「尬」閱讀、享受生活好書福了嗎?

揭開名人書房神秘面紗

「名人書房」首位邀請的是作家劉克襄，他形容自己的書房是個性十足的野性書房，劉克襄說「每年我都習慣趁寒假，回顧一年來的好書，把尚未閱讀的盡量買回來。緊接著，利用春節的長時休息，待在家裡好好閱讀。年過半百，這買書的習慣才漸漸收斂。」書房對於劉克襄來說是一望無垠的青綠草原，可以愉快的徜徉。 劉克襄說書買著買著就不知不覺在書房裡堆出了好幾棟書本101大樓 【圖‧臺中市立圖書館】

此外，詩人李長青也提到「與其說書房是一處精神的堡壘，不如說是一隅生活的避難所，得以讓我忘卻塵囂。」藝術總監賴美感性提到「隨著年歲增長，人雖然會愈來愈老；但透過閱讀，心總是愈來愈美好，很幸運從小到大總有個小書房相伴，讓我始終可以用浩瀚的知識，豐盈著我的人生。」每位名人來自不同的背景，但相同的是因為在書房閱讀而讓自我更加成長茁壯。

市長書房驚喜開箱

今年「名人書房」來了一位重量級人物──「燕子市長」，平時工作繁忙的盧秀燕市長，習慣在結束工作後，夜裡寧靜時分靜下心閱讀不同主題的書籍，加強知識、沉澱心靈，更常在書中「靈光一閃」找到推動市政發展的好點子。市長非常鼓勵民眾養成閱讀習慣，她相信閱讀會提升思考與判斷的能力，透過一行行的文字，身心自然而然也就沉靜下來，當重新思考問題時，就容易領悟到其中的癥結與處理的方向。

4年來「家家有個小書房」活動收藏許多小小書房的種子，不論是充滿童趣的親子書房、以食譜和料理技巧為主的美食書房或充滿設計感的品味書房等，展現民眾多元豐富的閱讀興趣和創意的書房風格，都是城市閱讀茁壯的來源。伴隨著「名人書房」的加持，與「家家有個小書房」一起成長，留下民眾及名人的書房寫照，讓書房成為美好的閱讀回憶與紀錄。 劉克襄將書架佈置得整齊清潔，使精神愉快，繪畫也生氣勃勃。 【圖‧臺中市立圖書館】