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傳統和現代結藝的融合 施寳容

聯合新聞網 / 文化臺中
結藝日漸式微的今日，施容默默耕耘，努力推廣結藝之美。 【圖‧張晉豪】
結藝日漸式微的今日，施容默默耕耘，努力推廣結藝之美。 【圖‧張晉豪】

【文‧邱建順】

　　說起中國結，你會聯想到什麼呢？是寓意著吉祥如意的吉祥結？還是花團錦簇、喜氣洋洋的團錦結呢？你或許不知道，這項今日再熟悉不過的手工傳統技藝，曾一度瀕臨失傳，經過歲月長河淘洗，無數手工藝文化慢慢沉澱，自民間記憶淡出逐漸沒落。所幸，仍有願意投入精力、時間在研究和傳承領域的學者和職人們，讓面臨式微的中國結，重新返回日常舞臺。

　　施寳容，正是一位將大半輩子用來淬鍊和推廣結藝美學的職人。投入編結教學逾40年的她成名甚早，在1980年便獲得臺灣省藝文獎的肯定；2012年，彰化縣政府將其登錄為「傳統藝術（結藝）保存者」，目前亦是該類別全臺唯一的一位，如今她定居臺中，持續推廣結藝之美。

在葫蘆墩開班授課近30年，施容和學生成為教學相長的好友。 【圖‧張晉豪】
在葫蘆墩開班授課近30年，施容和學生成為教學相長的好友。 【圖‧張晉豪】

從鹿港小鎮汲取創作養分

　　施寳容之所以和中國結結下不解之緣，與當年中國風服飾流行興起有關。當時，從事服裝設計的施寳容，為製作中國風服飾裡的重要元素──盤扣，從一位遠親習得中國結的基礎技法。以此為契機，讓她對中國結產生濃厚的興趣。之後，她對照1976出刊的《漢聲雜誌》英文版，內文所介紹的13種基本中國結藝圖解，進一步補足和廓清口頭相授過程的不足和模糊之處。

　　無師可承，是當時施寳容所面臨的窘境。「在學習中國結的路上，漢聲出版社和陳夏生老師合作出版的《中國結》系列專書，給予我很大幫助。」此外，施寳容也談到另一個拉近她與中國結距離的關鍵，是1973年開館的鹿港民俗文物館。這個由臺灣近代五大家族之一的「辜家」所興建之宅邸，收藏無數珍貴文物，包括服裝飾品、刺繡錦畫等。「那時，我有空就到鹿港民俗文物館報到，在相機還不普及的年代，用紙筆將文物上的結畫下。回家後，再去拆解細節結構。也在那時，發現結與結有衍生的可能性，而不只是個別獨立的存在。」

　　人家常說，鹿港是一個沒有圍牆的博物館。這句話，對施寳容而言更是如此。在接觸和學習中國結的過程，比其他人更幸運的是，她在這有著豐富文化底蘊的小鎮成長和生活。「後來，鹿港市街重新規劃，不少珍貴老器物流出到市面。我就會去古董商那淘寶，因此蒐羅不少文物，也是日後編結創作的重要養分。」施寳容分享那段自我摸索成長的階段。

傳統結藝保存者　也是開拓者

　　回首推廣編結技藝的來時路，施寳容最感念鹿港文化的重要推手黃志農。施寳容回憶道，「某年鹿港慶端陽活動的工藝展，黃志農老師發現我的作品，驚訝竟有人保有這項手藝。適逢省政府教育廳推動薪傳專案，在他邀請下擔任授課傳藝的老師。本以為『中國結薪傳班』課程不會引起太大迴響，沒想到吸引超過百人報名，3個班次皆爆滿。」因此契機，讓施寳容正式踏上編結教學之路，並放棄原本工作，專心投入中國結傳承和推廣的領域。

當時，開授中國結教學課程並無前例可循。在缺乏材料、教材的情況下，施容一路摸索，甚至向工廠學習絲帶染色工法。就這樣，施容從一位業餘中國結愛好者，成為專職浸淫在該領域的推廣者。「當年學習中國結的風氣很興盛，加上政府推動中小學教師研習課程的推波助瀾，讓中國結技藝教育向下扎根。」施寳容提到，在學員的需求和支持下，她進一步開設初階班和進階課程。對她來說，教學相長成為鞭策其不斷精進的動力。

臺中縣立文化中心（今葫蘆墩文化中心）曾為施容出版編結兩輯 【圖‧張晉豪】
臺中縣立文化中心（今葫蘆墩文化中心）曾為施容出版編結兩輯 【圖‧張晉豪】

從傳統走向現代　結合珠寶設計

　　在葫蘆墩文化中心編織工藝館開班授課近30年的施容，見證了中國結課程熱潮的興衰。「在投入教學工作20年左右遇到了瓶頸。當生活節奏變得更快、更緊湊，需要慢工出細活的中國結慢慢跟不上時代的腳步。但我謹記黃志農老師說的，『工藝一定要存在於生活，不能和它脫節』。」於是，施寳容進修珠寶設計課程，嘗試將現代繩結藝術與新媒材結合，利用「形、色、材」兼備的玉髓、水晶和青金石，賦予繩結藝術更多可能性。

　　施寳容的教學足跡不限於中部地區，高雄、臺南、花蓮都有她向學員示範編結的身影。從2010年開始，她每週北上中正紀念堂，接觸到更多來自不同領域的學員，文化上的刺激為其創作帶來更多驚喜。談到未來規劃，施寳容透露，在轉向現代繩結教學多年後，她計畫再次開設中國結課程，期望讓中國結之美傳承下去，纏繞在最熟悉的日常當中。

【完整內容請見《文化臺中》第41期】

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