創意新生命 跨界好點子 2020創意臺中

【文‧陳俊宏】

若能將設計圖上的綺麗幻想一一實現，讓創意躍然紙上，再緊扣「接地氣」的理念與地方連結，就能在城市裡激盪出創意的生命力。臺中市政府文化局所舉辦的「創意臺中」、「纖維創作獎」兩場活動，便是將想像力凝結為實體的盛宴，讓創作者擁有平臺，也為臺中塑造鮮活的城市品牌。

舊站出發 綻放時尚中城

今年9月中旬路過臺中車站舊站廣場時，你是否被巨大的狗狗造型氣球裝置吸引目光？這是今年「創意臺中」的展品之一，可愛的Mr. Cloudy就如同家中的毛小孩一樣，在車站等候著異鄉遊子返鄉；等候著每個外出打拚的臺中人回家。有多久沒注意臺中的變化了呢？邁入第10屆的創意臺中，張開臂膀，迎接每位民眾，透過創意、藝術等文化能量認識臺中。

選在極具城市發展歷史意義的國定古蹟臺中車站舊站，作為本次展覽空間，這個承載著臺中人回憶的場域，由創意臺中活動注入全新的創意能量，令人驚覺，臺中車站舊站以截然不同的內涵，用「時尚中城」的新樣貌，呈現在世人眼前。 中區文創業者Chichic七柒展現精湛的金屬工藝 【圖‧臺中市政府文化局】

跨界整合 迸出燦爛火花

創意臺中在融舊賦新的理念上，大膽跨界整合，透過六大主軸「TREND建築、TREND設計、TREND藝術、TREND品味、TREND好食、TREND創意」，將各領域創作者的創意匯集，從產業、技術到藝術等方面多元展開。例如金工方面，有中區的Chichic七柒、身兼朝陽科技大學工業設計系系主任的金工藝術家蕭明瑜、助理教授曾永玲老師，以及從傳統產業轉型的谷同金等；設計領域則包括揚名國際的向罕設計、點睛設計、愛烙達等品牌，潭子的Feebees更推出「創意臺中限定款襪鞋」，還有其他更多領域的企業，都在活動中展出各項創意十足的作品。 在月臺上吸引人潮駐足的綠光小市 【圖‧臺中市政府文化局】

紙雕藝術家成若涵也在這次活動中，與來自各縣市的高中生，透過新生代的角度與舊城對話，共創了紙雕藝術裝置，訴說舊城區的點滴。臺中新生代插畫家黃琬婷則以手繪冰室，創造臺中專屬生活記憶空間。除此之外，舊站四周有5座裝置藝術，包含陳宣誠創作的《城市浮洲》、阿蕉（林彥良）從手繪插畫實體化為4公尺高的Mr. Cloudy、插畫家Nuomi諾米復刻經典「鐵道便當料理舖」、黑川互動媒體藝術公司與瘋設計攜手打造模擬火車旗語的「擬旗化語」、黑青的「創遊臺中」結合舊城景點與AR擴增實境，可以看到不同專業的創作者，用各種表現手法與角度，共同為時尚中城注入新的能量。

精采的展品與裝置讓人看得目不轉睛，週末更安排了專題講座，邀請策展人張漢寧、陳仕剛、廖佳玲，以及建築師陳宣誠、藝術家蕭明瑜、插畫家諾米等10多位不同領域的專家，與民眾進行創意分享；還與范特喜微創文化的綠光小市合作，策畫了假日音樂市集，整個中區宛如一場歡樂嘉年華，不斷激盪出創意的火花。 纖維創作獎邀集多位纖維工藝大師共同評審，纖維大獎得主獲得15萬元獎金。 【圖‧張晉豪】

新纖發想 創造文化價值

若說「創意臺中」是給予文創展示與交流的平臺，那麼由臺中市纖維工藝博物館主辦，今年邁入第3屆的「纖維創作獎」便是鼓勵文創的途徑。纖維創作獎分為生活工藝、美術工藝與新纖類三類，從技術、手法和理念等方面來評分，並邀請多位纖維工藝的重量級大師擔任評審，獲獎者不只有獎金，更會將參賽作品安排在纖維工藝博物館內的創纖基地進行兩個月展出。

本次報名件數再創新高來到320件，入選共有103件。頒獎典禮是採現場公布的模式，宣布獲獎時，多位得獎者受到熱情歡呼，相當刺激。今年纖維大獎由年僅22歲的侯冠廷獲得，得獎作品《痕跡》將由纖維工藝博物館永久典藏。參賽作品除了具有藝術典藏的價值，更有許多是具備商品化潛力的作品，與產業結合便能創造「文化財」。透過纖維創作獎與創意臺中，我們能看見文創品不只是藝術，更可以是「接地氣」的生活用品，呈現出創意的多元樣貌，和源源不絕的文化生命力。