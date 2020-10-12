書情寫意 來趟臺中文學館輕旅行

【文‧孫蓓玟】

秋天將至疫情漸緩，趁著週末假期來趟文學輕旅行再適合不過了。坐落於臺中市西區的臺中文學公園是臺中首座以文學為主題的景觀公園，與歷史建築臺中文學館比鄰，在這裡民眾可穿梭於室內文學展覽與室外文學景觀裝置之間，另外館內還有以文學為主題所開設的咖啡館，若是想在這裡待上一個下午絕對不成問題。

取水行筆 寫下剎那

臺中文學公園，位於柳川和第五市場附近，這裡原是日治時期的警察宿舍，後來經過整地、館舍修復，與空間設計後再展新生，形成現在充滿藝文風氣與文學氣息的空間，同時也在喧囂的城市中添了一分寧靜。

步行於自立街，從對面的停車場，遠遠就能望見臺中文學公園裡別具巧思的文學景觀裝置，壯闊吸睛的墨痕詩牆採雙面運用，向外的面上刻有臺中作家趙天儀的童詩作品《小草》，兼具美感與文學特色，吸引許多民眾前來拍照打卡；另一面則是一整面的石質黑板，用手蘸了水便能在上面任意創作書寫，不一會兒字跡便會隨水蒸發而消失，這項裝置的設計，除了可以不斷重複使用、不留痕跡外，也增加了民眾與文學公園間的互動性。

蜿蜒在大榕樹旁的曲水流觴相當具有特色 【圖‧孫蓓玟】

古時雅興 經典重現

文學公園內，還有一座重現古人雅致的「曲水流觴」分外別緻。「曲水流觴」原是古代文人用來吟詩罰酒助興的一種遊戲，是詩友們互相切磋的場地，後來的風俗則逐漸演變成現在的臨水宴客和郊外踏青，湧水汩汩而流、溢出至蜿蜒水道而成的曲水，這項裝置設置在文學公園中，更添一番雅致風味。

今年文化局也特別調整並啟用公園內的「環保水循環系統」，讓循環再利用的活水流經曲水流觴和墨痕詩牆等裝置，今年初登錄為臺中市文化資產保存技術保存者，唯一一位毛筆製作的陳景聰老師，更捐贈親手製作的毛筆，讓「墨痕詩牆」有了更新的玩法，來到這裡民眾便可拿毛筆沾取水道中的清水，在牆上即興創作、揮灑創意，而清水不留痕跡的設計，也非常適合家長帶著小朋友一同領會毛筆書寫的魅力。

與文學一同穿越時空的廊道

在文學公園裡隨處可見頗具文學巧思的設計，像是樹影牆、老牆說書、種子文學廣場、文學森林區、文學步履區等，而以石板所打造的文學步道兩側，則會發現臺中在地作家李長青、蘇紹連等以動物為主題的文學創作作品，若有時間，不妨停留片刻，細細咀嚼作家們字裡行間的趣味。

漫步在公園內，彷彿跨越了時空與地域，在樂群街那端，日式木造的老建築與庭園造景，刻畫出了歲月的痕跡，慢慢往內走去，高達3層樓高的巨型老榕樹，矗立在公園中央，因為歷史悠久形成了氣根穴景觀，樹鬚茂盛半掩住了磚牆，遂成了公園內特殊的古樸景致。 登錄為毛筆製作文化資產技術保存者的陳景聰（圖中人物），特別在墨痕詩牆旁提供毛筆供來訪民眾使用。 【圖‧臺中市政府文化局】

放慢了腳步 遇見家鄉的美好

來到這裡當然也不能錯過臺中文學館內的館舍，包含常設展區、主題展區、兒童文學區、研習講堂、主題餐飲區，各館舍以展覽、研習、推廣為主要用途，且為了達到文學教育與文化休閒之目的，運用了多元活潑的展示手法及互動體驗，頗具教育意義。另外，館舍兼具建築美學與歷史氛圍，讓這裡逐漸成為臺中親子共遊的必訪之地。

2020年COVID-19（新冠肺炎）來襲，地球彷彿按下了慢動作播放，人們的腳步趨緩，我們不再飛向遠方，探索起了自己的家鄉。若到了臺中旅行，除了知名的夜市小吃、西部的海岸風光，你也可以選擇到臺中文學公園，浸潤在文學裡，體驗日式風情，最後再提筆取水，為旅程寫下回憶點滴。