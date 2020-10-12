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手工製香點燃天然臺灣味 陳冠與馨心齋香品

聯合新聞網 / 文化臺中
陳冠彣表示當初大約花了三年才逐漸融會貫通師傅傳授的製香秘訣 【圖‧陳俊宏】
陳冠彣表示當初大約花了三年才逐漸融會貫通師傅傳授的製香秘訣 【圖‧陳俊宏】

【文‧邱建順】

　　近幾年，人們開始追求返璞歸真，「天然」和「手工」的聲量日漸高漲。但事實上，在追求利潤和效率的商業競爭下，人工仍多被機器取代。不少傳統手工藝技術因此式微，文化傳承面臨斷層危機。

　　手工製香，正是一項日漸沒落的夕陽產業。但73年次的陳冠，在28歲那年，毅然決然辭去前程似錦的科技業業務工作。只因懷著對品香文化的使命感，讓他從一個製香門外漢，拜師學藝從零開始學習製香。經過6年潛心磨練、用心製香，他帶著一手創立的手工製香品牌「馨心齋」，拿下2018年「誠品生活文創平臺expo」的「肖年頭家」頭獎，成功取得進駐設櫃的門票。

從素人到職人 全憑毅力過人

　　「手工製香，不是我的家族事業。」馨心齋創辦人陳冠開門見山地說：「在離職全心投入學習手工製香前，我在科技業當業務。正因為那段工作經歷，讓我深感科技產品淘汰速度快、週期短，易被取代。然而，品香文化卻已流傳了上百年之久。」陳冠指出，焚香祭拜是他成長記憶中再也熟悉不過的場景。為了延續情有獨鍾的製香文化並賦予產業更多可能性，他心中有一張藍圖，希望結合過去行銷、包裝的工作經驗，為傳統手工製香業找一條活路。

馨心齋的產品於2018年進入誠品生活文創平臺販售 【圖‧馨心齋香品】
馨心齋的產品於2018年進入誠品生活文創平臺販售 【圖‧馨心齋香品】

　　但光有行銷點子還不夠，陳冠認為，掌握製香技術才能實踐理念和確保品質。「當初，想拜師學藝就是一大挑戰。在相對封閉的傳統產業，手工技藝大多傳子不傳外。幸運的是，經人引薦一位鹿港的師傅願意相授關於手工製香的知識和基礎。但師傅並非以手把手方式教學，而是提綱挈領地告訴我製香各個步驟，剩下的就全靠實作累積。等遇到無法突破的瓶頸，再向師傅請教問題癥結點。大概花了3年時間，我才能心領神會師傅所說的重點和掌握如何保持品質穩定的關鍵。」陳冠驕傲地展示長滿老繭的雙手，每一道傷痕累累都是他不斷自我突破的印記。

　　放棄穩定有前景的工作，選擇投入充滿不確定的夕陽產業，身邊親近的人當然感到擔心並反對。「想得到認同，就必須拿出有說服力的表現和行動，才能讓他們放心。」陳冠輕描淡寫地描述那段為爭取日曬時間，每天清晨4、5點就得起床在自家頂樓反覆練習的時光。從「黏粉」、「打底」、「吃水」、「掄香」、「展香」、「抖香」、「曬香」等，每個步驟都扎扎實實地用汗水和專注去成就。

品牌之路　步步都踏實

　　從2012年成立馨心齋品牌以來，陳冠的每一步都走得踏實，正如馨心齋品牌名稱所寄寓的理念。「馨」代表著香氣，是他想傳承下去的手工製香文化；「心」是持之以恆的態度，用良心做好每一支香；「齋」則是提醒著莫忘當年在樓頂製香時的初心。

　　「最初，我們的產品僅透過網路銷售。但就和茶葉一樣，許多客戶向我們反應希望在現場實際感受產品。剛好，當時臺中市政府推出輔導青年創業的摘星計劃。一開始，我們就鎖定摘星山莊，因為那裡的氛圍與馨心齋最為契合。」陳冠提到，進駐摘星山莊的頭兩年，是品牌能否繼續成長茁壯的關鍵期。在進入短兵相接的商業市場前，馨心齋得到緩衝的時間累積經驗，在產品定價、期程掌控、設計包裝等方面做更多準備。

馨心齋嚴格選用天然原料製作香品 【圖‧陳俊宏】
馨心齋嚴格選用天然原料製作香品 【圖‧陳俊宏】

讓天然臺灣味　飄香世界

　　早在創業前，陳冠曾和老婆說，未來要將他所做的香品放上誠品的展示架。這個目標，他在2018年拿下「誠品生活文創平臺expo」的「肖年頭家」頭獎後達成。談到下一步，陳冠自信地說，他希望手工製香產品能跳脫傳統刻板印象，而不只侷限於祭拜功能。接著進一步打入非宗教信仰和年輕客群，透過天然香料的薰香繚繞，讓每一位品香者都能凝心安神、回味無窮。

　　從對製香一竅不通，到每個步驟了然於胸；製作產品從最初僅有「香錐」，到今日已開發超過60個品項，這個過程，陳冠和馨心齋香品一路堅持了8個年頭。「未來，我想帶馨心齋香品一起走到日本，甚至巴黎，讓全世界都能用鼻子認識最天然的臺灣味和源遠流長的品香文化。」雖然是半路出家，但陳冠用毅力和決心，矢志要陪這瀕臨失傳的手工技藝，走向更長更遠的未來。

【完整內容請見《文化臺中》第41期】

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