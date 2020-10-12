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心似琉璃 一切唯心 臺中畫家陳明善

聯合新聞網 / 文化臺中
隨著青年軍隻身來臺，家庭是陳明善（前排右）最重要的支持。 【圖‧陳懷蓉】
隨著青年軍隻身來臺，家庭是陳明善（前排右）最重要的支持。 【圖‧陳懷蓉】

【文‧張晉豪】

　　2019年，畫家陳明善悄然逝去，2020年7月，由好友鐘俊雄、紀向策劃的「心似琉璃‧一切唯心」陳明善生命軌跡紀念展在大墩文化中心展出，才讓許多藝界人士驚覺，痛失了這麼一位畫技精湛、待人親切的良師益友。

《砧板上的魚（二）》為陳明善不侷限創意，大膽在砧板上作畫之作品。 【圖‧陳懷蓉】
《砧板上的魚（二）》為陳明善不侷限創意，大膽在砧板上作畫之作品。 【圖‧陳懷蓉】

熱血青年軍　隻身渡臺建家庭

　　陳明善出生在四川萬縣，16歲就隨著國民政府青年軍隻身來臺，從小喜歡畫圖的他，在從軍生活中就到處素描寫生，當時每個月只有百餘元的薪資，所以他選擇原料相對便宜、好取得的水彩和炭筆作為主要媒材。

在某一良緣下，陳明善遇到了當時擔任公路局金馬小姐（金馬號隨車人員）的陳郭寶鳳，一見鍾情下，陳明善展開熱烈追求。師母陳郭寶鳳回憶，當年87水災淹沒了聯絡道路，陳明善竟然從彰化游泳到臺中，只為順利赴約見上一面，令她相當感動。

　　住在第二市場附近的師母是本省籍，當時省籍對立嚴重，家裡反對她與身為外省軍人身分的陳明善結婚，但最後兩人還是用誠意打動家人，順利成婚。此時的陳明善月薪只有140元，加上軍職配給的微薄生活用品渡日，師母從事家庭代工，一起努力撐起這個家，將3個孩子撫養長大。

浪漫點子王　百貨美學先行者

　　35歲陳明善從上尉軍階退伍，結束軍旅生活，他將部隊退休金3萬元全拿去買了一臺偉士牌機車，載著師母環島旅遊，後來更是買了拉風的三門喜美轎車，帶著師母四處尋找創作靈感，陳明善的浪漫作風，在此一覽無遺。退伍後陳明善在自由路上的遠東百貨公司擔任行銷企劃，憑藉著他滿腦子的創意和與生俱來的美感，讓百貨的櫥窗櫃位和文宣品呈現不同以往的高水準設計，因此深受當時的老闆徐旭東（現任遠東集團總裁）重用，除了提拔他為經理，更在他提早退休時，提供兩年的顧問費，以表公司對他多年來付出的肯定。在遠百任職期間，陳明善當然也不忘藝術，特闢了一處畫廊，可說是百貨公司內推廣藝術的先鋒。

之所以在55歲提早退休，是因為陳明善太想念家鄉了。離家40年，政府於1987年開放民眾赴中國探親，他立刻去登記，但回去後發現故土依舊，人事全非，只好在畫紙上繪出記憶裡的長江，思念兒時點滴。也因此陳明善了解家庭的珍貴，相當重視家中氣氛，只要是節日一定會聚會吃飯，就算不是特別的日子，陳明善也常會找些名目，帶家人一起外出吃飯。

青年離故鄉 珍惜親情與友情

　　女兒陳懷蓉回憶小時候，因為爸爸的軍人身分，凡事講求規矩，不只起床要摺好被子，吃飯需長幼有序，更安排好每日行程「按表操課」。但在孩子日漸長大後，陳明善也不再如此嚴格，他們了解父親的用心良苦，都是希望子女別走偏，才認真雕琢生活習慣。「人家說我老公是好好先生，我完全認同。」陳郭寶鳳說，陳明善給她很大空間從事喜歡的事情，讓她可以去參加合唱團，退休後更開著車帶她遊山玩水。小女婿從事飯店業，常需要到各國駐點，會提供家屬的住宿名額，因此陳明善也帶著妻子一同去體驗異國風情，在世界各地留下難忘的回憶。

陳明善也樂於交友，遠百任職時期就常會有一群同事來到家中，由他親自下廚，他也燒得一手好菜，常讓朋友嚷著要再去家裡作客。平日總是作畫到凌晨的他，周末假日還喜歡去看展或和朋友聚會，無論是職場或是藝界，都可看出他的好人緣。

一生追求美　渲染創意新天地

　　軍隊退伍後，因緣際會下接觸到四川同鄉席德進，受其指導勉勵而奠定了更紮實靈活的畫技。起初以水彩描繪山水、人物，後期則改以油畫為主，更一改寫實畫風，轉為抽象畫。陳明善最令人津津樂道的就是油畫渲染技巧，藉著水與顏料間濃度的特殊調配，讓油畫呈現出有如水彩般的渲染氛圍，也因此他都是將畫布平放於桌面創作，避免顏料流動。另外，他也多在方形畫布作畫，追求畫面的平穩度，創作內容更融入哲學思考，透過畫作與生命對話，還大膽嘗試類裝置藝術，陳明善在藝術領域自成一派，走出了自己的道路。

《東海怒潮》以特殊渲染技法讓油畫也能呈現出水彩般的韻味 【圖‧陳懷蓉】
《東海怒潮》以特殊渲染技法讓油畫也能呈現出水彩般的韻味 【圖‧陳懷蓉】

　　「他很重視美感，所以穿搭很講究，出門常要等他換裝。」女兒陳懷蓉說，他們小時候被禁止穿涼鞋，她的老公也曾因穿著背心外出被陳明善告誡要注重穿著。翻閱老照片，皮衣、鴨舌帽、牛仔褲，修身俐落的搭配，陳明善總是帥氣入鏡。當然他對美的堅持是內外如一的，不只外出要得體，家裡也總是被他整理的有條不紊。

　　80歲個展前夕，陳明善因日以繼夜的準備，身體超出了負荷，竟中風陷入昏迷，全家發願吃素3個月，他才奇蹟似地甦醒。雖然已無法再執畫筆，他仍努力復健，護理系畢業的陳懷蓉因此回到家中照顧父親，「回想起爸爸中風這7、8年，感覺是上天賜予給家人的時間，已經很感激了。」陳懷蓉雖不捨父親最後還是因為細菌感染離世，但這段期間，陳明善最重視的家庭，也給了他人生最後一哩路滿滿的愛。

　　「能夠做自己喜歡的事情，雲遊四海到處旅行，買喜歡的東西，還有家人的陪伴，我想他的一生已經很圓滿了。」陳郭寶鳳失去這位疼愛她的老伴，卻也為他美好的生命歲月感到欣慰，更捐出他最喜歡的兩幅畫給臺中市政府典藏，希望作品受到妥善的保存。陳明善的生命已如同琉璃般澄澈圓融，如今這一切都將唯心，寄託於家人與朋友的記憶和他的作品中，昇華至那座他一生追求，名曰美的殿堂。

【完整內容請見《文化臺中》第41期】

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