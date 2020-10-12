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藝術傳承教育家 陳銀輝90大壽璀璨回顧

聯合新聞網 / 文化臺中
市長盧秀燕感謝陳銀輝為臺灣藝術教育的無私奉獻 【圖‧臺中市政府文化局】
市長盧秀燕感謝陳銀輝為臺灣藝術教育的無私奉獻 【圖‧臺中市政府文化局】

　　「悠遊於形色樂章－陳銀輝90回顧展」於2020年9月19日至10月7日在本市大墩文化中心大墩藝廊展出，自在揮灑的筆觸和繽紛鮮豔的色彩，猶如一首首氣勢磅礡的交響樂曲，震撼了觀眾的視覺感受。現場共展出陳銀輝45件精選作品，年代橫跨1956至2019年，完整呈現作品風格的轉變與進化，也展現了臺灣近代美術史精采輝煌的一頁。

不畏戰後艱辛　投入教育與創作

　　陳銀輝1931年出生在嘉義鹿草，畢業於國立臺灣師範大學美術系，1957年回母校任教，直到1995年退休後，次年移居臺中至今。長達近40年的教職生涯作育英才無數，許多當年的門下學子，如今都已成為家喻戶曉的藝術家。開幕當天，許多藝術家與創作者都爭相排隊與陳銀輝握手致意，場面溫馨感人，其對於臺灣藝壇的貢獻與影響力可見一斑。

陳銀輝《老樹舞韻》 【圖‧臺中市政府文化局】
陳銀輝《老樹舞韻》 【圖‧臺中市政府文化局】

　　身為戰後第一代畫家及藝術教育者，面對當時臺灣窮困貧瘠的環境，陳銀輝依舊秉持著熱情與使命感成為開闢藝術荒土的先鋒，除了兢兢業業於教育工作，創作上更融會各畫派所長，形成極具個人特色的繪畫風格，除了立體派的構圖趣味、野獸派的色彩張力，也帶有德國表現主義如音樂般的詩性韻律節奏，豐富多元的西方技法，配合臺灣及世界各地風景名勝或民情特色的主題，在東西文化相互撞擊之下，不但使畫面呈現高度張力，更富含人文關懷的意涵，達到融合在地與國際、古典與當代兼具的創作高度。而今已過90大壽，仍手持畫筆創作不懈，堪稱藝壇楷模。

捐出退休金　提攜藝界後輩

　　除了自身豐厚的藝術涵養，為藝術犧牲奉獻的精神更傳為藝壇佳話，陳銀輝退休後捐出退休金，成立「陳銀輝油畫創作獎學金」，也提供獎金供全國油畫展設立「陳銀輝獎」，鼓勵提攜後輩不遺餘力。

　　9月19日開幕式當日，眾多貴賓皆到場祝賀，陳銀輝於致詞時相當感性也語帶哽咽地表示，自己的成就是社會所給予，雖然現在已高齡90歲，早已站不穩也坐不久，提筆作畫也很困難，但感謝另一半不斷地鼓勵，未來的每一天仍會繼續畫下去。市長盧秀燕則表示，陳老師是國寶級大師，也是臺灣的驕傲。市府相當榮幸能為他辦理90大壽回顧展，希望與陳老師約定臺中綠美圖啟用後，能再邀請陳老師舉辦個展，讓大師的畫作可以讓更多人看見。

【完整內容請見《文化臺中》第41期】

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