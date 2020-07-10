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龍飛鳳舞的藺類人生 朱周貴春

聯合新聞網 / 文化臺中
邁入古稀之年的朱周貴春仍熟稔地處理藺草 【圖‧蘇大衛】
邁入古稀之年的朱周貴春仍熟稔地處理藺草 【圖‧蘇大衛】

藺草也能編出充滿時尚感的提袋 【圖‧朱周貴春提供】
藺草也能編出充滿時尚感的提袋 【圖‧朱周貴春提供】

【文‧邱建順】

　　「龍鳳蓆」是臺灣早年大戶人家嫁娶禮俗中的必備品。蓆面上1對活靈活現的龍鳳，寄喻著對新人龍鳳合鳴的祝福。然而，新婚禮俗隨著時代推演而有所變化，對於過去傳統的新婚禮俗，我們只能從泛黃斑駁的老照片中一窺當年的風華。不僅如此，那些曾擁有如魔術手法般，或壓、或挑即讓手中樸質無華的藺草，交織成一幅幅令人驚艷圖樣的技藝者，也日漸消失在人們的目光裡。

　　在大甲，還有這麼1位守護著傳統「龍鳳蓆」編織技藝的保存者，她是朱周貴春。在大甲這處以藺草編織文化聞名全臺的所在，她是第1位成功編織出「龍鳳蓆」的手藝人，也是目前唯一的1位。「龍鳳蓆」的編織不僅步驟繁瑣，更需施展精巧高妙的技法。更重要的是，製作一張「龍鳳蓆」需聚精會神、日以繼夜地投入，時間往往長達1個月以上，難度之高不在話下。但朱周貴春不只編織出全大甲第1張「龍鳳蓆」，迄今為止，她一共創作了7張各式尺寸的「龍鳳蓆」，更顯難得。

謀生的技藝　一生的興趣

　　日治時期，藺草編織的手工藝就已扎根於大甲。爾後，更外銷至日本、歐美等地，「大甲帽蓆」名震一時。在此背景下，朱周貴春和其他大甲地區女性一般，從小就在祖母身邊學習關於藺草編織的基礎手法，之後靠著這項技藝，成為立足社會的依憑。但隨著時代變遷，中國充沛的低廉人力崛起，工廠紛紛西進，大甲帽蓆產業跟著慢慢沒落。

　　此時朱周貴春不得不放下手中的藺草，然而她並未浪費其編織天賦。她帶著一身技藝和先生北上開創新事業，投入「編織鞋面」這個全新領域。靠著多年編織藺草所奠定的基礎和觸類旁通的悟性，很快地在此領域站穩腳步。這一轉行，就是16年。這段期間，她埋首於工作，扶養著孩子長大成人。但心裡明白著，有一天，必然會回到藺草編織的懷抱。

從編藺草到北上創業，夫妻兩始終相互扶持。 【圖‧蘇大衛】
從編藺草到北上創業，夫妻兩始終相互扶持。 【圖‧蘇大衛】

天分和堅持 編織出大甲第1張龍鳳蓆

　　北漂打拚多年後，她和先生終於回到魂牽夢縈的故鄉。這時的朱周貴春已不用再為生計所煩惱。理所當然重拾10幾年來日思夜想的藺草，重新編織各式平面、立體的藝品。她從未打草稿，因為一張張藍圖，在動手那一刻已然於腦海中展開。在不斷自我挑戰的過程，她將目光鎖定在大甲匠師們不曾成功製作過的「龍鳳蓆」上，想作為兒子結婚時的禮物。

　　「雖然，大甲以帽蓆編織聞名。但苗栗苑裡製作藺草編織的風氣，其實更加興盛。或許，是因大甲貿易活動較為熱絡，而讓人留下更加深刻的印象。」朱周貴春緩緩道來，「所以，過去懂得編織『龍鳳蓆』技法的師傅都在苑裡，反而大甲沒有。」

　　對朱周貴春來說，這正是編織「龍鳳蓆」的難度所在。因為當時，她面臨無師可拜的窘境。於是，她選擇土法煉鋼。恰好，當時文化中心正展出「龍鳳蓆」的作品，她便在現場記下編織特色和各處細節。回家後不斷地摸索、嘗試，竟讓她「無師自通」，成為大甲成功製作「龍鳳蓆」第1人，令各界嘖嘖稱奇。臺中市政府已於2015年2月將藺草編登錄為傳統工藝，朱周貴春為保存者。

婦唱夫隨　為愛而種的藺草田

　　自朱周貴春決定重新拾起藺草編織這份興趣時，其夫婿朱木紅亦表大力支持。甚至為她開闢了一方藺草田。這一種就是25年，年復一年，將親手種下的藺草採收、曬乾，最後化作愛妻手中一件件精緻的藺草編織品，包括：背包、提袋、帽子、枕頭套、蓆子及錢包等。

　　「其實，這麼多年來，每一件作品在我心中都早已成為非賣品。編織的7張『龍鳳蓆』中，除了受邀至各地展覽，以及作為子女新婚賀禮外。比較特別的是其中1張『龍鳳蓆』送給了前總統李登輝。」說起這些年累積的作品，朱周貴春像談論自己孩子般，流露出溫柔的神情。事實上，她大部分作品都編織上孩子或孫子們的姓名縮寫。因為，這些成果並非束之高閣的收藏，而是日常中的真正陪伴。

　　藺草編織，對朱周貴春而言，不單是1項手工藝文化的傳承。同時，亦是作為1位妻子、1位母親、1位祖母，想要代代傳遞下去的親情之愛。

【完整內容請見《文化臺中》第40期】

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