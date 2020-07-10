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膠彩畫史的一抹光 曾得標

聯合新聞網 / 文化臺中
〈憩息〉獲第27屆全省美展第一名（曾得標〈憩息〉／1973年／膠彩） 【圖‧廖珮如】
〈憩息〉獲第27屆全省美展第一名（曾得標〈憩息〉／1973年／膠彩） 【圖‧廖珮如】

【文‧楊登淵】

　　膠彩畫，常予人淡雅、柔美之感，緣於膠彩特性，要一層層抹上顏料，紙上耐心堆疊的過程，如同膠彩畫在臺灣扎根、動盪中定位的漫漫之路，由林之助教授畫下初筆後，續由門生傳承與發揚。今年甫逝世的曾得標老師，可謂承先啟後的關鍵人物，他一生致力畫「醜」的畫，體現生命實感，其推廣膠彩的熱切與率真，在許多人心中卻是最美的身影。

師事林之助　畫最醜的畫

　　9 歲喪父的曾得標，自幼飽嚐風霜，賣油條不說，想讀書也只有巷口路燈陪伴至深夜。進入臺中師院美術科就讀後，他帶著勤加練習的畫作，前往柳川的竹籬笆畫室，拜訪仰慕已久的林之助教授。曾得標勤勉向學，林之助最後告訴他：「再這樣被你問下去， 好像不收你也不行。」兩人綿延「藝」生的師徒情誼於焉建立。

　　雖師承傳統學院派，曾得標仍不斷突破自我，〈河邊〉便是在柳川的日常光景中，定格於非慣見的「石階水流」，突破傳統，注入新意而入選全省美展。畢業時，林之助的一席話成了他畢生窮究的「繪畫三寶」：一、要有畫最醜圖畫的勇氣； 二、尊重別人存在的氣度； 三、追求美的理想。

　　「最醜的畫」絕非怪誕或不雅，而是藉由自我風格的樹立，走出有別於師長的嶄新路途。任教彰化三民國小時，曾得標前往鹿港龍山寺速寫，壁上歲月吹蝕的斑駁木雕，一躍為第17屆全省美展第2名的〈古壁〉，其作品展現古拙之美，畫「醜」就是觀照日常，展現林之助所說的：「俗俗仔水（臺語），也是美！」此後，他以寫實風格、厚塗技法，輔以裱褙技法的革新，在「講古訴樸、作氣調韻」之路探求善美。

曾得標(左)年輕時與林之助(中)、鄭善禧(右)2位老師留下的身影。 【圖‧廖珮如】
曾得標(左)年輕時與林之助(中)、鄭善禧(右)2位老師留下的身影。 【圖‧廖珮如】

正名膠彩畫　當仁不讓

　　臺日斷交後，國族意識抬頭，1974年全省美展 廢止別具東洋色彩與當代精神的「國畫第二部」，改立水墨為主的單一國畫部，眾人無不愕然。環境的變動，讓曾得標與膠彩畫家們差點失去舞臺。對此，1977年林之助決意發起「膠彩畫」正名，以取代舊稱「東洋畫」。旗幟舉起後，曾得標便義不容辭，積極爭取創作的正當性，無懼威權氛圍。他與藝術家友人謝峰生踏遍各地，促成「臺灣省膠彩畫協會」的立案連署，終在1981年通過審核，讓協會能以立案團體之姿，參與全省美展的決策。於此期間他積極發言，2年後，全省美展劃時代地分別成立國畫部、膠彩畫部，膠彩之美因此得以延續。爾後，曾得標推廣的腳步仍未停歇，最具代表性的，便是出版臺灣第1本《膠彩畫藝術—入門與創作》專書。

熱忱推廣　最動人身影

　　曾得標長期致力於藝術教育，廖珮如回憶起恩師身影，數不盡的笑中帶淚，也由衷感佩。時光倒轉30 多年前，美工科教室中的曾老師，總細心教導如何擺靜物寫生構圖，示範教導技法。「有一次老師和我說，今天不用畫了，旁邊沉澱吧！」讓臺下的廖珮如感到詫異，原來曾得標早已從紙上的用色，察覺出她鬱悶的心情，足見曾得標不僅認真教學，更關心學子。日後，曾得標於國立臺灣美術館研習班授課，廖珮如擔任班長，一做便是10 多年，而她也循著恩師腳步，繼續將膠彩藝術傳承給後代學子們。「顏料混和動物膠後，總要抹上許久，這時我會和學生說，就把它當作初戀情人。」廖珮如笑說，這是曾得標一直以來的叮嚀，如此一來便能耐心琢磨畫作，用心與顏料對話。這樣的心境，襯托出曾得標對膠彩的情感，就像是談一場美學戀愛。

曾得標(左上)、林之助伉儷(右)與著有多部臺灣藝術書籍的謝里法(左下)合影 【圖‧廖珮如】
曾得標(左上)、林之助伉儷(右)與著有多部臺灣藝術書籍的謝里法(左下)合影 【圖‧廖珮如】

不辱師命　未竟之夢

　　廖珮如含著淚光回憶道，老師晚年親近佛門， 揮筆畫下中臺禪寺的一片山巒，10 幅作品組合為氣韻生動的〈靈山傳奇〉，視覺頗為震撼。出乎意料地，當她從安置骨灰的塔中外望時，發現眼前所見之景，竟與〈靈山傳奇〉如出一轍，原來「藉由畫作，老師早選好長眠之地了。」曾得標曾言，林之助恩師傳授膠彩畫藝，呂佛庭教授要其立論，鄭善禧教授要他傳承，不辱師命，他都做到了。「其實，老師還有夢想。」廖珮如說，曾得標期盼能接著舉辦85、90歲個展，更對「臺灣膠彩畫年鑑」的編纂念茲在茲，惟要追蹤傳統的師徒派、創新的學院派的畫師現況，實屬不易。也許有一天，曾得標的未竟之夢，將由繁花盛開的後進們，在畫紙抹上、綻放。

只要廖珮如舉辦展覽，曾得標都會撥空出席，足見師徒感情深厚。 【圖‧廖珮如】
只要廖珮如舉辦展覽，曾得標都會撥空出席，足見師徒感情深厚。 【圖‧廖珮如】

【完整內容請見《文化臺中》第40期】

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