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漫步於山與水之間 知高圳步道的小旅行

聯合新聞網 / 文化臺中
步道沿途有小橋流水，富有典雅趣意。 【圖‧林良哲】
步道沿途有小橋流水，富有典雅趣意。 【圖‧林良哲】

【文‧林良哲】

　　在臺中高鐵站附近，有一條行走於山腹、漫步水邊的步道，從成功嶺的大門前的小徑迆邐而行，沿途經過旭光國小舊址與善光寺，走到可以俯視國道1號中山高速公路的地點。這條步道雖鄰近繁華市區，卻是景色優美、平緩安全，近年來又經市府修整、改造，讓知高圳步道的美景廣為人知，成為熱門的「打卡」地點。

百年水圳灌養南臺中

　　提起知高圳步道，顧名思義即是沿著「知高圳」而行。所謂的「圳」，正是農田灌溉用的水利設施，在200多年前，先民從筏子溪引水，沿著大肚山麓來灌溉現今王田一帶的7個村莊，因此稱為「王田圳」；直到100多年前，發現大肚山較高的地方也有不少土地可耕種，卻因無水灌溉，只能做為旱田，生產量不高，因此日本政府規劃從筏子溪的「知高庄」（南屯區文山里）引水，地勢較王田圳高，可以供應南屯、烏日、大肚一帶靠山的農田，並與下方的王田圳成「平行」運行。

　　由於引水處為「知高庄」，故取名為「知高圳」。但究其原意，所謂「知高」為後人美化之名稱，該處原名為臺語的「豬哥」，後人以其名不雅，遂以「知高」2字來替代，因此「知高圳」的名稱也隨之美化，不再是粗俗的「豬哥」。

用水橋渡河越谷的知高圳

　　在知高圳興建之後，確實為南屯、烏日、大肚一帶增加水田的種植面積。而其興建方式從早期圳體為石砌工法，後來改為水泥，並修築渡槽、涵洞等，加上水圳的地勢較高，要讓水源順利流動，成為灌溉之用，水圳不僅要「渡河」，更要「越谷」，因此還興建10處「水橋」，總計有515公尺，而此「渡河越谷」的景觀，也成為知高圳的主要特色。

知高圳步道相當平緩，適合各年齡層健行運動。 【圖‧林良哲】
知高圳步道相當平緩，適合各年齡層健行運動。 【圖‧林良哲】

　　知高圳步道於10多年前興建，步道入口位於成功嶺大門旁，民眾若是自行開車前來，此處停車不易，可由省道「臺一乙」線旁的「登寺巷」進入，將車輛停放在「善光寺」附近，然後再沿著知高圳前進。而步道全長約3公里，從善光寺出發之後，首先映入眼簾的是一棵盤根錯節的大榕樹，巨大的樹根沿著水圳生長，幅廣約有20公尺，相當壯觀，也成為不少人拍照的焦點。

學田山上的美照熱點

　　步道以枕木興建，不但平緩好走，而附近山巒翠綠，又可俯看高速公路車流；路途中會經過一座引水橋，以橫跨山谷方式，讓水流繼續往前進，而步道也在樹林中前進，在盛夏時到訪，還能感受到清涼。最後，抵達一處開闊的平地，這裡是步道終點，可以看見前方海拔139公尺的「學田山」，此處可以沿路返回，若是想多走幾步，可以沿著民眾自行鋪設的「雪蓮步道」上山，若是在秋冬之際登上學田山的三角點時，此處草原已呈現一片枯黃，不少民眾喜愛在此拍照，再從成功西路下山，可抵達成功嶺大門。

　　知高圳步道來回約5公里（以Google地圖測量），若是不走原路折返，登上雪蓮步道再由成功西路下山，全程則有5.5公里，但要注意的是，每逢冬季草木枯黃，雪蓮步道一帶有可能發生「火燒山」，必須注意安全。

登上學田山的三角點，可眺望蔚綠的草原和烏日一帶的景致。 【圖‧林姍】
登上學田山的三角點，可眺望蔚綠的草原和烏日一帶的景致。 【圖‧林姍】

從步道望見烏日今昔

　　除了到知高圳步道一遊外，若是時間允許，也可以到附近一些景點參觀。例如步道旁的善光寺為1951年興建，開山住持德照禪師於1940年赴日本寺院學禪，返臺之後於此處興建道場，供奉釋迦摩尼佛，為烏日地區知名佛寺。另外，位於學田路405巷36號的市定古蹟「聚奎居」，是一座二層樓的巴洛克建築風格的洋樓，占地約400坪，已有90年歷史，由烏日當地富商陳紹宗起造，目前已由市府斥資6,000萬元修復完工。選擇一個假日，來一趟漫步在山水間的知高圳文化旅程，不只健身，更能見證百年來烏日的發展軌跡。

【完整內容請見《文化臺中》第40期】

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