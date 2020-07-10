快訊

「陶朱隱園」億元實品屋將公開 想參觀要審「人品」

今天前5名高溫紀錄都飆破38度！台北38.6度居冠

臺中市真人圖書館進駐 建築疑問迎刃而解

聯合新聞網 / 文化臺中
溪西圖書館引進「真人圖書館」，吸引不少民眾預約。 【圖‧臺中市立圖書館】
溪西圖書館引進「真人圖書館」，吸引不少民眾預約。 【圖‧臺中市立圖書館】

【文‧林子皓、建築師唐真真】

　　真人圖書館(The Human Library）運動源自於2000年的哥本哈根，目的在於促進人與人之間的互動，跨越族群所帶來的隔閡，運用圖書館借書的方法來「借出」真人，藉由「借入」人的提問來了解不同的文化、摒除偏見，此舉也漸漸在各國傳開，並朝面對面溝通交流的知識閱讀方式發展。

真人圖書館解答家庭建築大小事

　　2018年起由大臺中建築師公會號召一群建築師與設計師與溪西圖書館合作成立「CC建築館」，這裡有建築師、設計師們為小朋友講繪本故事與提升繪畫的興趣之外，每週六下午有任何「建築」相關問題都可以經由線上預約時間的「建築師真人圖書館」，不論是建物的疑難雜症、空間設計或是對世界各地建築風格人文的探討，走一趟溪西圖書館，一對一的與建築師諮詢，每位建築師就像是一本獨一無二的真人圖書，協助解決所有跟房子有關的大小疑問！

　　建築師唐真真笑說，當初接到「真人圖書館」的任務時，同事們都微微一愣，還張真人、劉真人的，相互調侃一下，也有些微的緊張，到底來人會如何出招？

唐真真回憶，一開始活動是在書庫的一個開放空間，效果不錯，因為沒有什麼空間的壓力，可以聊房屋漏水的問題、管線配置的由來、社區鄰居間的糾紛、甚至綠化植栽的設計安排，如果沒有太多預約時，甚至可以聊整個下午；後來圖書館幫我們安排了一個清靜的研討室，這下子更好了! 民眾可以放心的提問、相互討論，在讀書桌上彼此坐下來聊，館方還為我們準備了茶水，也不會干擾到其他在閱讀的民眾，這真是一個非常棒的機會。

建築師耐心地與民眾分享建築點滴 【圖‧臺中市立圖書館】
建築師耐心地與民眾分享建築點滴 【圖‧臺中市立圖書館】

各種疑難雜症建築師親自解惑

　　有一次一位母親，非常希望兒子能夠成為一位建築師，特別預約「真人圖書館」，唐建築師耐心地從小孩的成長跟興趣去瞭解、分析，並將自身在大學建築系的生活學習以及建築師工作現況分享給這位母親，並告訴她下一次歡迎帶著兒子再次預約，讓孩子能對未來職涯規劃更有概念。

　　在臺中有這個能與建築師面對面的直接互動平臺，您想好了怎麼利用這個「真人圖書館」的寶庫了嗎？ 試著借一位建築師，來解答建築的問題吧！

【完整內容請見《文化臺中》第40期】

相關新聞

山河間的清涼幽靜 和平區雙崎部落、沙鹿區南勢溪

詩仙李白的作品《夏日山中》：「懶搖白羽扇，裸袒青林中。脫巾掛石壁，露頂灑松風。」可看到李白的瀟灑自若，更可感受夏季在山林裡避暑的快活。臺中也有許多兼具文化內涵的避暑秘境，值得我們前往探索。

在古蹟摘下青春之夢 弘文高中古蹟解說服務隊

也許，最勇敢無憾的方式之一，是選擇讓自己的青春，走入磚雕、書畫、交趾陶所堆砌的古樸建築中。 循著酒紅背心身影，步入素有「臺灣十大民宅之首」美名的摘星山莊，聆聽隊員有條不紊的解說後，方知正廳對聯「有打瞌睡神仙，無不讀書豪傑」，隱含著先祖對後代治學的期許。彷彿望見了清代的林其中將軍，在門扉旁頷首微笑，肯定弘文高中的學子們能熟通在地文化，積極分享。百年的建築生命，藉青春活力的注入，煥然一新。

消暑的臺中好滋味

炎炎夏日，室外36度的高溫，酷熱難耐，鹹鹹的汗水沿著鬢角滑落，此時此刻最好的選擇，便是挑選一家店，找個距離電風扇最近的位子坐下來，點上一道最消暑的夏日聖品，讓心平靜，感受城市午後的片刻安寧。

臺中市真人圖書館進駐 建築疑問迎刃而解

真人圖書館(The Human Library）運動源自於2000年的哥本哈根，目的在於促進人與人之間的互動，跨越族群所帶來的隔閡，運用圖書館借書的方法來「借出」真人，藉由「借入」人的提問來了解不同的文化、摒除偏見，此舉也漸漸在各國傳開，並朝面對面溝通交流的知識閱讀方式發展。

漫步於山與水之間 知高圳步道的小旅行

在臺中高鐵站附近，有一條行走於山腹、漫步水邊的步道，從成功嶺的大門前的小徑迆邐而行，沿途經過旭光國小舊址與善光寺，走到可以俯視國道1號中山高速公路的地點。這條步道雖鄰近繁華市區，卻是景色優美、平緩安全，近年來又經市府修整、改造，讓知高圳步道的美景廣為人知，成為熱門的「打卡」地點。

膠彩畫史的一抹光 曾得標

膠彩畫，常予人淡雅、柔美之感，緣於膠彩特性，要一層層抹上顏料，紙上耐心堆疊的過程，如同膠彩畫在臺灣扎根、動盪中定位的漫漫之路，由林之助教授畫下初筆後，續由門生傳承與發揚。今年甫逝世的曾得標老師，可謂承先啟後的關鍵人物

龍飛鳳舞的藺類人生 朱周貴春

「龍鳳蓆」是臺灣早年大戶人家嫁娶禮俗中的必備品。蓆面上1對活靈活現的龍鳳，寄喻著對新人龍鳳合鳴的祝福。然而，新婚禮俗隨著時代推演而有所變化，對於過去傳統的新婚禮俗，我們只能從泛黃斑駁的老照片中一窺當年的風華。不僅如此，那些曾擁有如魔術手法般，或壓、

一織入繡纖藝師 人間國寶：劉千韶、黃蘭葉

針起針落，繡線在布料上雕琢出精緻的圖樣，線的疏密之間，寫下的是她們的光陰歲月；經緯交織，木織機臺規律地響起碰撞聲，梭子在蠶絲線中穿進穿出，在經線之中，以梭代筆，將色彩一一刻入畫面之中，譜寫出她們的生命故事。 文化部今年公告六位新科人間國寶，其中設籍臺中的有刺繡技藝保存者劉千韶藝師與緙絲技藝保存者黃蘭葉藝師，分別經文化部文化資產局傳統工藝審議會審議通過，登錄為「重要傳統工藝保存者」，她們數十年在工藝上的耕耘，也延續了臺灣傳統工藝的故事。

為藝術賦新聲──陳一凡

「教育並不在我的人生規劃中。」眼前親切的陳一凡教授斬釘截鐵地說，目前擔任彰化師範大學美術系主任，更是大墩文化中心「藝術新聲」畢業生推薦展的發起人之一，全心投入藝術教育的他，當詢問起當初進入教育界的契機，陳教授如此回答。

無可替代的空間 柳美術館

　你一定會對此感到驚訝！ 在柳川百年古道深處，竟有一處說是秘境也不為過的空間。它老舊、一眼就能察覺堆積了過量時光粉塵的外觀，但裡頭卻展演著年輕世代蓬勃的創作能量。有趣的是，這一切並不讓人感到違和。相反地，這個實驗性意味濃厚的場域，標誌著新一代創作者為了探索創作可能，以勇氣和熱情圈畫出屬於他們的藝術疆域。 　　它，就是柳美術館。 　　誰能想得到，它的起點竟是建築系學生的都市農園計畫。

燈峰造極玩創意 台灣燈會在臺中

2020台灣燈會在各方高度肯定的評價中，風光落幕，這是臺灣舉辦燈會31年來「規模最大」、「展期最長」的一次，從去年底在文心森林公園的副展區，到今年后里花博園區的主展區，不只花燈光彩奪目，臺中市政府更規劃7大舞臺、超過500場表演節目，每天邀請國內外優秀表演團隊及街頭藝人輪番獻藝，更有來自英國的珍寶馬戲團高空特技展演、寶島炫光巡邏隊夜光裝置行動演出等，帶給大家一個永生難忘的文化盛宴。

舊城百年穿越劇──臺中州廳

　走過臺中市區，行過民權路，在不經意之時，一棟白色仿巴洛克建築矗立其間，拱門、立柱以及立面彫飾裝飾，而其上方為「馬薩式斜頂」，以兩段式的斜面構成的屋頂，創造出宏偉高聳的外觀。

熱門新聞

山河間的清涼幽靜 和平區雙崎部落、沙鹿區南勢溪

臺中市真人圖書館進駐 建築疑問迎刃而解

漫步於山與水之間 知高圳步道的小旅行

消暑的臺中好滋味

岡山醒村

在古蹟摘下青春之夢 弘文高中古蹟解說服務隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。