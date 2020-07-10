臺中市真人圖書館進駐 建築疑問迎刃而解

【文‧林子皓、建築師唐真真】

真人圖書館(The Human Library）運動源自於2000年的哥本哈根，目的在於促進人與人之間的互動，跨越族群所帶來的隔閡，運用圖書館借書的方法來「借出」真人，藉由「借入」人的提問來了解不同的文化、摒除偏見，此舉也漸漸在各國傳開，並朝面對面溝通交流的知識閱讀方式發展。

真人圖書館解答家庭建築大小事

2018年起由大臺中建築師公會號召一群建築師與設計師與溪西圖書館合作成立「CC建築館」，這裡有建築師、設計師們為小朋友講繪本故事與提升繪畫的興趣之外，每週六下午有任何「建築」相關問題都可以經由線上預約時間的「建築師真人圖書館」，不論是建物的疑難雜症、空間設計或是對世界各地建築風格人文的探討，走一趟溪西圖書館，一對一的與建築師諮詢，每位建築師就像是一本獨一無二的真人圖書，協助解決所有跟房子有關的大小疑問！

建築師唐真真笑說，當初接到「真人圖書館」的任務時，同事們都微微一愣，還張真人、劉真人的，相互調侃一下，也有些微的緊張，到底來人會如何出招？

唐真真回憶，一開始活動是在書庫的一個開放空間，效果不錯，因為沒有什麼空間的壓力，可以聊房屋漏水的問題、管線配置的由來、社區鄰居間的糾紛、甚至綠化植栽的設計安排，如果沒有太多預約時，甚至可以聊整個下午；後來圖書館幫我們安排了一個清靜的研討室，這下子更好了! 民眾可以放心的提問、相互討論，在讀書桌上彼此坐下來聊，館方還為我們準備了茶水，也不會干擾到其他在閱讀的民眾，這真是一個非常棒的機會。 建築師耐心地與民眾分享建築點滴 【圖‧臺中市立圖書館】

各種疑難雜症建築師親自解惑

有一次一位母親，非常希望兒子能夠成為一位建築師，特別預約「真人圖書館」，唐建築師耐心地從小孩的成長跟興趣去瞭解、分析，並將自身在大學建築系的生活學習以及建築師工作現況分享給這位母親，並告訴她下一次歡迎帶著兒子再次預約，讓孩子能對未來職涯規劃更有概念。

在臺中有這個能與建築師面對面的直接互動平臺，您想好了怎麼利用這個「真人圖書館」的寶庫了嗎？ 試著借一位建築師，來解答建築的問題吧！