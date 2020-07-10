【文‧孫蓓玟】

炎炎夏日，室外36度的高溫，酷熱難耐，鹹鹹的汗水沿著鬢角滑落，此時此刻最好的選擇，便是挑選一家店，找個距離電風扇最近的位子坐下來，點上一道最消暑的夏日聖品，讓心平靜，感受城市午後的片刻安寧。

美味來得剛剛好 剛好冰果室

剛好冰果室創立於2015年，在短短5年間就收獲大批粉絲，臺中食客們幾乎無人不知曉這家「好吃、好拍、好新鮮」的冰店，而他們用最經典的珍珠奶茶雪花冰不只受邀參加臺中珍奶節，更被交通部觀光局選為全臺12大冰品之一。

剛好冰果室的老闆原來是速食店的主管，「剛好」想創業，「剛好」原本賣服飾的媽媽退休所以空出了店面，「剛好」遇到冰店出售製冰器材，「剛好」有人教他製冰的技術，所以那麼剛剛好的「剛好冰果室」應運而生。

販售雪花冰的店家很多，剛好冰果室的冰吃起來卻特別好吃，詢問老闆製作的方式和其他店家有什麼不同，老闆說「健康」是最基本的元素，因此店裡所有的冰磚都是自己製作，像是西瓜冰的冰磚就是選用夏天最多汁的紅色大西瓜製成，降低糖的用量，以水果本身的甜味為主，當然這就考驗到挑選水果的功夫了。 美村點頭冰的芒果牛奶冰以剉冰淋上芒果醬汁與新鮮果肉 【圖‧孫蓓玟】

剛好冰果室不用大量批發的水果，而是老闆的母親每天一早親自到市場挑選最新鮮的當令水果，讓顧客吃下的每一口都是滿分美味，若是要推薦第１次拜訪的顧客，老闆說可以先從珍奶雪花冰入門，除了選用斯里蘭卡茶葉製成的奶茶冰磚，Q彈的手炒黑糖珍珠也是店裡的招牌配料，另外如果想嘗試水果系列冰品，老闆推薦招牌「剛好西瓜雪花冰」，除了可以吃到西瓜汁製成的雪花冰，還能一次吃到8種新鮮水果，只有盛產西瓜的夏天才有販售，錯過就要等到明年了。

麻薏好滋味 阿娥古早味

說到臺中最具代表性、最古早味的消暑聖品就屬一碗綠綠又黏呼呼的「麻薏湯」了，麻薏湯是以黃麻的嫩葉及嫩芽，經過挑葉、搓揉、去除黏液、沖洗苦汁後，加入小魚乾、地瓜、勾芡熬煮而成，在臺中老一輩的媽媽常會在炎炎夏日裡，做上這一道湯品。

位在中區的第二市場，從1917年開設至今，是大家眾所皆知的美食天堂，裡頭有不少商家，往往都會在每年5到10月的麻薏產季期間販賣麻薏湯，其中，位在武德宮對面的「阿娥古早味」所販賣的麻薏湯也相當受到歡迎。 麻薏湯是臺中特有的消暑湯品 【圖‧蘇大衛】

阿娥古早味又被稱為「點燈麻薏」，因為攤位上頭有個麻薏招牌，只要燈亮了，就表示顧客有吃到麻薏的口福。老闆娘表示，他們已經開業超過一甲子，目前是第3代經營，麻薏湯是店內相當熱門的餐點。

一大早，攤位人潮就絡繹不絕，幾乎所有人都點了1碗麻薏湯，無論是搭配淋上東泉辣椒醬的炒麵，或是滷得相當入味的爌肉飯，都可以跟麻薏湯一拍即合。若您來到第二市場，別忘了到阿娥古早味，品嘗道地的臺中夏日味。

新鮮現切20年不變 美村點頭冰

眾家美食雲集的美村路上，有家冰店只在夏天開門，一開張人潮總是絡繹不絕，更有許多美食節目、外國觀光客慕名而來，店裡只有6種品項，卻樣樣都是店裡的招牌，它就是臺中的知名冰店「美村點頭冰」。

與店同名的「點頭冰」是用椰奶、紫米搭配新鮮水果的南洋風味，老闆娘說會研發出這款冰品，只是單純覺得椰奶和水果正是夏天最適合的風味，而除了點頭冰外，「芒果牛奶冰」是最受歡迎的口味，老闆娘自豪地說「我們的冰好吃就在水果都是現切、料也都是親自熬煮」，老闆娘親自帶我們到後方的廚房，果真有一群員工正切著芒果，一籃籃的水果，完全不用擔心不新鮮，因為一批才剛送出去，下一批又接著補上，現在這樣親力親為的冰店已很少見，何況還是生意這麼好的店，光是在店裡待上30分鐘，吃冰的客人就已換上一輪。在草悟道商圈附近熱的暈頭轉向嗎？趕緊來碗美村點頭冰吧！

懷念的臺中老味道

瑪露連三種冰、嫩仙草

1971年創立的瑪露連，是許多臺中人的共同記憶，滑滑嫩嫩的仙草，配上純手工芋Q、西米露、仙草做的小碎冰，最後再淋上1顆奶油球，是許多老顧客心中最經典的風味，但老闆友善提醒，淋上奶油球前，務必先嚐幾口瑪露連嫩仙草最原始的味道，它不像一般的仙草凍切成方塊狀，瑪露連的嫩仙草口感滑嫩，需要以湯匙片下，若是舀得太大口，就會發生才剛到嘴邊，又不小心滑落的情況，這是因為瑪露連選用的原料並非常見的黑色仙草乾，而是略帶紅棕色，以臺灣紅土種植的仙草乾，膠質豐富、香氣濃郁，吃起來也沒有仙草常見的腥味。 瑪露連以三種冰起家，用心研發多種配料。 【圖‧瑪露連】

雖然多數臺中人對瑪露連並不陌生，很多人卻不知道，其實瑪露連是賣三種冰起家，老闆說60年代以前的刨冰，大多是用蜜餞和豆類搭配，做成像四果冰、八寶冰這樣的品項，而「三種冰」一詞的由來，是他母親在逛夜市時，看見有人在賣任選3種10元的生活雜物中獲得靈感，興起了賣冰的想法，爾後為了能讓顧客有更多選擇，便用心研發30多種配料，而最為人所喜愛的就屬芋Q及嫩仙草了。

幾年前中區逐漸沒落，瑪露連的生意也大不如前，為了維持生計，老闆心想「何不把最受歡迎的嫩仙草獨立成品項」，果然嫩仙草一推出，打響了瑪露連的名號，2、3代更分別在臺中、新竹設立分店，也培養出許多忠實的老顧客，近幾年受大環境的影響，瑪露連已不像過去人潮那樣絡繹不絕，但老闆卻絲毫不懈怠，親力親為、堅守品質，為客人端上一碗又一碗屬於臺中人「懷念的老味道」。