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在古蹟摘下青春之夢 弘文高中古蹟解說服務隊

聯合新聞網 / 文化臺中
弘文高中在摘星山莊的導覽已邁入第3年 【圖‧陳俊宏】
弘文高中在摘星山莊的導覽已邁入第3年 【圖‧陳俊宏】

【文‧楊登淵】

　　也許，最勇敢無憾的方式之一，是選擇讓自己的青春，走入磚雕、書畫、交趾陶所堆砌的古樸建築中。

　　循著酒紅背心身影，步入素有「臺灣十大民宅之首」美名的摘星山莊，聆聽隊員有條不紊的解說後，方知正廳對聯「有打瞌睡神仙，無不讀書豪傑」，隱含著先祖對後代治學的期許。彷彿望見了清代的林其中將軍，在門扉旁頷首微笑，肯定弘文高中的學子們能熟通在地文化，積極分享。百年的建築生命，藉青春活力的注入，煥然一新。

古蹟會說話　從課程至導覽

　　「摘星山莊就在校園附近，而學生竟不知道。」弘文高中的歷史教師蔡建文笑說，乘著新課綱培養「自主學習能力」的風潮，3年前，他與國文、英文教師等合作，推出「古蹟會說話」課程，從摘星山莊與臺中各地古蹟的文史介紹，一直到導覽技巧與英文口說訓練，「藉由實務練習，瞭解傳統建築隱藏的文化價值觀。」課程結束後，邀請有興趣的同學參與考核，躋身「古蹟解說服務隊」一員。

　　通過筆試的學生，將至摘星山莊現地口試，採抽籤方式擇定主題，分為門樓與半月池、第一進門屋、第二進正廳，再由指導老師、大學教授與館方人員評分。「那天晴空萬里，我的手卻直冒冷汗。」已甄選上臺灣文學系的劉婉如回憶，口試前一刻仍緊握背稿，解說時更錯置內容，所幸仍順利通過，在胸前別上印著姓名、閃耀榮譽的金屬銘牌。迄今，弘文高中已訓練出28位合格解說員。

有「臺灣十大民宅之首」美名的摘星山莊 【圖‧蔡建文】
有「臺灣十大民宅之首」美名的摘星山莊 【圖‧蔡建文】

　　緣於熱情的態度，服務隊備受訪客的好評，堆疊在窗花裡的古老記憶，與清新的青春絮語共鳴著，將摘星山莊的特色──道盡，每個角落都有隊員最想分享的故事。門廳「郭子儀談單騎赴會」的畫像，烙印為張雅筑心中勇氣的典範；「加冠錦上花」交趾陶，讓甘芳慈體認到動物在傳統建築中的吉祥意涵。

導覽實戰　充滿挑戰與成就

　　有時，導覽充滿挑戰，落得被問倒的窘境；有時，與訪客的互動，竟醞釀出喜悅的滋味，繼而深化解說的技巧。

　　「導覽之路是孤獨的，有時值勤時只有自己一人。」劉婉如轉而笑道，起初對環境陌生，解說時竟不慎踩入水池，讓她好生尷尬。無獨有偶，黃子憶及某次接待臺北的貴賓，成功人士的光環，對彼時身為新手的她不啻為無形的壓力，所幸在學姊協助下，仍克服恐懼完成導覽。

　　甘芳慈提到，某天為年逾花甲的兄弟檔講解，發現他們竟能對答如流，甚至在「灶腳」模仿先人吃飯的模樣，再現昔時文化光景，讓她受益匪淺；一次為大學教授解說，也成了劉婉如導覽路上的轉捩點，過去她總如實轉述，不免有些枯燥，在教授提點後，方知將故事融入解說中，進而鮮活了古蹟的生趣。

師生共赴成長之路

　　「古蹟會說話」課程試行至今，已是第3年，蔡老師曾至文化導覽行之有年的鹿港高中觀摩，一路走來，辛苦歷歷在目。他坦承，似乎是題材特殊，前兩年學生參與意願較低，「曾有1學期，1個人都沒有招到，因此很沮喪，所幸後來有優秀的新血加入，才又看到希望。」

　　部分家長也不是很支持，擔憂影響子女課業，他以解說隊成員的成長為例，有些組織、邏輯能力躍進了，有些則更敢於與人眼神交會、互動，而這都是一生受用的軟實力。「成績雖非出類拔萃，我卻佩服他們用心的態度，這也是我最希望看到的學生圖像！ 」

同學們認真的導覽讓遊客目不轉睛 【圖‧蔡建文】
同學們認真的導覽讓遊客目不轉睛 【圖‧蔡建文】

摘星築夢　放眼臺中

　　現在，遊客來訪時，他們常會主動前去詢問導覽意願，摘星山莊館長黃信彰說，人文科系學子往往內向，服務隊卻能帶來活潑的文化氛圍，他並以從基層做起的孫副館長為例，勉勵學生從讀書、實習到任用「一條龍」，在摘星築夢踏實。

　　草坡映著藍天，輝映出蔡老師對未來的想像，他盼能培訓更多的中英文解說員，並申請經費聘請師資，深化學子專業能力，他相信摘星山莊只是踏出教室的第一步，駐點解說的身影將擴及至后里、豐原等地的古蹟。邀你走進典雅的宅院，一齊聆聽尚未說完的故事，感受古樸中的青春熱力。

【完整內容請見《文化臺中》第40期】

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