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山河間的清涼幽靜 和平區雙崎部落、沙鹿區南勢溪

聯合新聞網 / 文化臺中
一邊洗衣一邊聊天，洗衣場可說是社區的情報站。 【圖‧陳俊宏】
一邊洗衣一邊聊天，洗衣場可說是社區的情報站。 【圖‧陳俊宏】

部落青年瓦旦傳承獵人的藤編工藝 【圖‧張晉豪】
部落青年瓦旦傳承獵人的藤編工藝 【圖‧張晉豪】

【文‧孫蓓玟】

　　詩仙李白的作品《夏日山中》：「懶搖白羽扇，裸袒青林中。脫巾掛石壁，露頂灑松風。」可看到李白的瀟灑自若，更可感受夏季在山林裡避暑的快活。臺中也有許多兼具文化內涵的避暑秘境，值得我們前往探索。

大安溪部落群的首站

　　在臺中與苗栗交界處的大安溪河畔，沿途有許多原住民部落，擁有豐厚珍貴的原住民文化，溪畔山谷間的清涼，讓這些部落夏季依然相當舒適，吸引許多旅人來訪。其中位在部落群入口處的雙崎部落，屬於泰雅族聚落，可以選擇由東勢區東崎路一路從山間挺進，或是走大安溪北岸的140縣道，經過白布帆大橋右轉，即可進入河岸臺地上的雙崎部落。

　　雙崎部落是大安溪部落群的對外入口，很早就接觸外頭的文化，加上921大地震時，部落有7成以上建物嚴重毀損無法居住，河岸更有數公尺的崩落，因此除了日治時期留下的碉堡、水量站，其他保留的古物或相片都不多，是雙崎社區發展協會理事長吳懷聲認為，部落最遺憾的事情。

族人的文化傳承之心

　　雖然有形文化資產保存不多，但部落內的無形文化資產則在傳統工藝師的堅持下，持續傳承前人留下的珍貴工藝，也開班授課將技術與訣竅不藏私地傳授給有心學習者，包含從事編織的「慕伊阿道工坊」藍惠珍老師、「三個女人雙崎部落工坊」與製作藤編的吳家丞老師，都努力延續部落內的傳統工藝；舞蹈方面則有部落青年組成的「雙崎M'iho舞蹈團」，曾榮獲臺中市泰雅舞蹈第1名及全國泰雅運動會舞蹈冠軍的殊榮，可以看到族人不分男女老少，為文化傳承付出心力。

　　部落去年落成的埋伏坪步道是最新的景點，沿著教堂後方的果園小路，踏上人工砌造的步道，可在瞭望處將部落與大安溪，以及鄰近的大克山、卓蘭與摩天嶺盡收眼底，沿途還有百年櫸木與日治時期的引水道遺址，吸引不少登山客前往挑戰。

　　埋伏坪是日本人給予的稱號，當時日本政府來臺，受到熟知地形特性的泰雅族人抵抗，日軍多次遭埋伏，最後以轟炸機投毒氣彈才讓族人投降，存活的居民便被帶到雙崎部落現址集中看管。因此取名埋伏坪步道便是為了紀念先人，希望後代莫忘前人為守護家園壯烈犧牲，展現部落對於歷史的敬重。

人才輩出的文化部落

　　雙崎部落也是個人文薈萃的地方，這裡住了3位校長，還有知名作家瓦歷斯．諾幹，吳理事長表示，諾幹是大安溪流域的文史專家，他視諾幹為老師，常常去請教他問題，對部落文化貢獻極大；而創立人文學園的黃人傑教授，已在此定居30多年，許多人誤會該學園研究部落人文，吳理事長特別澄清，黃教授雖非從事相關研究，但也非常願意幫忙社區事務，是位和藹可親的長輩。

　　雙崎是和平區唯一自主辦理活動的部落，一年一度的跨年晚會吸引了鄰近部落和外地遊客前來參加，並陸續與公部門合作，舉辦甜柿祭、部落市集、部落體驗行程等。邀請大家炎炎夏日，一同來這山谷臺地上的部落，認識原住民文化，並在步道林間的徐徐微風中，感受歷史的脈動。

再遇見溪邊洗衣文化

　　除了深入山林，鄰近市區的沙鹿區也有一處消暑秘境，就是發源自大肚山臺地的南勢溪，每到夏季假日總是吸引許多民眾前來戲水，除此之外，豐富的生態與人文內涵，更是南勢溪的一大特色。

　　早年農業社會沒有洗衣機，加上水源未受汙染，民眾都習慣在河邊洗衣，但隨著科技工業發展，現在已相當少見。而南勢溪因為有天然的湧泉，所以水質清澈，因此還保有這樣的溪邊洗衣文化，清晨4、5點就能夠在溪畔遇見早起洗衣的婦女，甚至還有人專程從梧棲過來這裡洗衣。岸邊的工具、石頭與特製的板凳都是由附近一位被稱為「石頭伯」的蔡大哥熱心提供，而眾人一邊洗衣一邊聊天，也成為社區重要的情報站，甚至連年菜揪團都有，讓人感受到鄉村的濃濃人情味。

沙鹿的自然生態教室

　　已在這裡洗衣多年的秀春姊分享，凌晨4點天色未亮到這裡洗衣，會有夜鷺在身旁陪伴，溪裡的魚群更會主動靠近，尤其冬天時，因湧泉的水溫高於空氣中的溫度，水面會蒙上一層薄薄霧氣，讓人彷彿置身仙境。南勢溪也是座生態的寶庫，溪中有短柄花溝繁縷、短吻紅斑蝦虎魚、粗首、多齒新米蝦等，鳥類則有白鶺鴒、褐頭鷦鶯、翠鳥等，河岸旁的田埂間更有臺灣特有種大型淡水陸蟹─南海溪蟹，是該族群最北端的棲地，因此南勢溪可說是得天獨厚的生態教室。

　　南勢溪附近的沙鹿深波圖書館曾舉辦親子讀書會，成員們基於愛孩子、愛鄉土的共識，共同籌組了臺中市豐像文化協會，並在近年來以南勢溪做為社造主題，舉辦了一系列生態踏查、護溪宣導、洗衣場故事探索等活動，還出版一本以南勢溪生態為主題的繪本，成為沙鹿區數間國小的鄉土教材。

生態導覽讓小朋友看得目不轉睛 【圖‧臺中市豐像文化協會】
生態導覽讓小朋友看得目不轉睛 【圖‧臺中市豐像文化協會】

社造讓在地人更加在地

　　李愛珍總幹事表示，原本對自己所居住的環境並沒有太多認識，但因對在地文化的好奇，並帶著孩子共學的驅動力，協會成員一同走向社造之路，加上在地居民及學者的熱心協助，慢慢發掘出沙鹿蘊藏的豐富文化內涵，也讓自己變得更像個「沙鹿人」，對家鄉的感情愈加深厚。

　　未來臺中市豐像文化協會也打算繼續推廣南勢溪的相關計畫，林全勝理事長說：「協會將持續招募培訓生態繪本故事志工，並到各地圖書館、學校與社區推廣南勢溪生態繪本，最近還打算以南勢溪為主題設計深度文化之旅喔！」在地方人士與團體的努力下，期盼南勢溪未來成為民眾消暑之餘，一條親近生態、認識鄉土的文化流域。

【完整內容請見《文化臺中》第40期】

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