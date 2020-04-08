鐵翼下的流金歲月──李適彰

【文‧楊登淵】

少有人意識到，我國飛機的故鄉就在臺中。國民政府播遷來臺後，許多空軍單位隨之落腳於此，一架架國人自力研發的自強號（AT-3）、經國號（IDF）、雷鳴號、介壽號啟動氣概豪壯的發動機，伴著眷村親人、地勤同袍的凝望，不斷由此飛向天際，成為時代膠卷上的動人身影。

「這段歷史不能忘哪，牽涉到好多無名英雄的生命軌跡。」曾任漢翔航空工業發言人的李適彰老師，退休後猶孜孜不倦，以33萬字、逾400張照片編纂出版《我國航空工業發展史》，並以其豐厚的人生歷練，領我們走入竹籬笆圍繞、國旗飄盪的眷村，重溫一段「航空救國」的質樸歲月。 因憧憬於明確的職涯發展，李適彰老師選擇進入「中正理工學院」就讀。 【圖‧李適彰】

孩提往事 眷念時光

與李老師一同佇立於臺中市眷村文物館內，聽他說起空軍英雄歐陽漪棻冒著飛機解體的風險，擊落2架米格17的事蹟，還有眷村住民憑著糧票領取米、鹽，官兵以「戰士授田憑證」確保安康生活的往事。隱約間，我們似也返抵文物館的前身北屯新村，以及他在彰化度過的年少時光。

李老師說，彼時隨著湧入臺灣的軍伍增多，駐紮於成功基地彰化營區的父親，奉命由陸軍轉任警察，他也由國軍眷村遷徙至警察宿舍，而警察多由臺灣在地人出任，小學課堂上只有他一位是外省人，耳濡目染下，竟也將臺語琅琅上口。

北屯新村 災後新生

李老師回憶道，雙十路孔廟後方的「變電新村」是主要的空軍眷村之一，即便屋舍簡陋，仍富有人情、憂樂與共，一群人站上屋頂乘涼、唱歌，蔚成獨特的景致。然八七水災爆發後，洪水漫入村內，造成村舍毀壞。

所幸，空軍技術局長朱霖，於當時的副總統陳誠巡視時陳情：「投入航空科技的人才，生活如此克難，我們如何維繫人心，號召忠義？」不久200萬元經費到位，催生出嶄新的北屯新村，將變電新村的高階軍官和清泉崗的飛行人員安頓於此。住戶們彼此提攜，孩子課後則會奔赴鄰近的旱溪游泳、釣魚，或藏伏現於太原車站附近，待臺糖列車通過時，抽幾支甘蔗打打牙祭！ 眷村文物館擺脫光陰堆疊的距離感，拉近與大眾距離。 【圖‧張晉豪】

學有所成 引領國機起飛

大學時，李老師選擇攜筆從戎，進入隸屬於軍校的中正理工學院機械工程系就讀，在兵工建設的藍圖上，豎立造槍、造砲、造彈與機船維修的旗幟。畢業後，他本意於獻身聯勤或陸軍單位，卻意外抽籤成為空軍，「鐵翼」自此成為他翱翔生涯的臂膀。

首站是飛機製造廠，飛機零件製造、機械加工、板金成形、複合材料應用，成為年輕的李老師工作日常。後來，空軍將之派往美國，參與F5戰機的受訓，他們繼而在德州成立辦公室，與美國人通力合作，催化航空工業的發展，為當時東南亞國家所稱羨。返國後，陸續投入AT-3、 IDF等「國機國造」專案工作，讓國防建設得以發展自主防衛能力，不受制於軍售內容。

轉任發言人 扛起漢翔招牌

1946年，航空工業局成立於南京，是我國航空工業的濫觴，輾轉來臺後，陸續改制為空軍技術局、空軍航空工業發展中心等單位，1996年改隸至經濟部國營事業後，成為大眾耳熟能詳的漢翔航空工業。由軍方機構轉為企業營運者，不啻為一種挑戰，此時李老師受延攬為公關室主任，前往國會備詢外，還得應對新聞媒體，樹立企業形象。 在眷村文物館巧遇遠從德國來的旅客，李適彰老師化身導覽員用流利英文向他們介紹眷村的歷史。 【圖‧張晉豪】

緣於臨機應變的能力，李老師被拔擢為公司發言人，不論是弭平高雄岡山廠區的土地抗爭浪潮，還是化解標靶機「豬頭事件」，幾次度過可能撼動名譽的軒然大波。「發言人不僅是化妝師，更要對企業內部運作瞭若指掌，才能屢屢化險為夷。」他如此為發言人的使命，畫龍點睛。

循空軍足跡 續寫鐵翼故事

他強調，「漢翔是臺灣唯一完整從事飛機設計與製造的單位，臺中更留存獨一無二的航空工業發展足跡！」今中區公園路一帶，曾座落著統籌各地業務的「航空工業局」，而水湳經貿園區雖已不見飛機起降，昔時「第三飛機製造廠」的機械運轉聲猶響盪在耳邊，清水「發動機製造廠」的老照片，同樣述說屬於臺中的藍天記憶。

李老師一生為戰機裝上堅實的鐵翼，為公司擦亮向時代前行的羽翼，現在，他正為這片土地，寫下空軍的歷史，盼能鑑往知來，乘風而起。