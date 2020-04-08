藝術家的青春住了它 科元藝術中心

【文‧邱建順】

1990年代，臺灣藝術產業曾一度短暫攀上高峰。在爆發亞太金融危機後，經濟環境急轉直下，從一片欣欣向榮走向蕭索冷落。面對日漸萎縮的藝術市場，往昔全國超過200間畫廊林立的榮景已不復見。許多畫廊不敵經濟壓力和市場競爭，甚至跟不上快速汰變的藝術生態，只能落寞地消失在時代洪流。在此背景下，畫廊想在臺灣求生存絕對稱不上一件易事。更不用說，想經營10年、20年之久。

在清水，有這麼一間畫廊。自1999年成立以來，已走過20個年頭。它是清水第一間，也是唯一的畫廊，更是臺中海線地區商業畫廊的先驅。科元藝術中心，是它的名，是許多藝術新秀被挖掘初登場的重要舞臺。在臺灣藝術市場轉入黯淡的時刻，它高舉著引路火炬，照亮每一張新生代創作者的面孔，讓世人有機會凝視其名與作品。

孵育出畫廊夢的讀書會

科元藝術中心的原點，要從創辦人陳秀分和她的讀書會夥伴們說起。彼時，陳秀分與志同道合的朋友們組織了讀書會，談論著關於文學、藝術和音樂的一切。由於讀書會需要固定據點，在夥伴們提議下，在咖啡店尚不風行的年代，她開設了清水第一間大型咖啡店，以其最愛的西方點描派畫家──秀拉（Georges-Pierre Seurat）｣為名，「秀拉咖啡」於此誕生。後來，她們在此舉辦讀書會、講座，更讓它成為一個複合式空間，陳列各式藝品供藏家賞玩，描繪出科元藝術中心的輪廓。

在秀拉咖啡營運幾年後，陳秀分對空間運用有更多想法與期待，一間畫廊的藍圖在她心中展開。為了實現目標，非科班出身的她，大量蒐集和閱讀相關資料，以充實作為一名畫廊經營者應具備的專業知識。當然，光是靠著書上理論是不足夠的，更不用說在艱困市場中站穩腳步、突圍而出。經過頭幾年摸索，陳秀分逐步釐清科元藝術中心的定位——｢挖掘臺灣本土藝術新秀。這也成為畫廊日後的生存之道，也是20年屹立不搖的核心價值。 科元藝術中心是不少人踏上的第一個商業性舞臺，得到向觀眾和收藏家自習不同經營模式、裝潢擺設，乃至接待介紹等細節，希望為科元帶來我介紹的機會。 【圖‧張晉豪】

青春嶺上的伯樂與千里馬

那麼，科元藝術中心是如何挖掘本土藝術新秀呢？

自2000年起，一年一度的「青春嶺」特展，就是陳秀分的答案。

「在臺灣，我們算是第一批深入校園尋找藝術新秀的畫廊」，科元藝術中心現任負責人蔡佳政，創辦人陳秀分的兒子，談起當年畫廊為挖掘藝術新秀，陳秀分及前藝術總監饒大經跑遍全國設有美術系的校園。「在那個年代，美術系學生或藝術創作者的資源較匱乏。科元藝術中心是不少人踏上的第一個商業性舞臺，得到向觀眾和收藏家們自我介紹的機會」。｣

「嶺，是有一定高度的山。之所以取名青春嶺，即是期許該展覽向正值青春之際的藝術新秀，提供具一定高度的平臺。」不少已在藝壇相當活躍的藝術家，如陳建榮、余宗杰等人，在其創作歷程之初，都曾在「青春嶺」留下青春的足跡。每一屆「青春嶺」都會邀請4至7位新銳創作者參展，20年來，已有超過百位藝術新秀與「青春嶺」同行。

下一個廿年的變與不變

2020年，蔡佳政正式從母親陳秀分手中，接下經營科元藝術中心的棒子。和母親同樣非科班出身的他，勤走臺灣、國外各畫廊，從中學習不同經營模式、裝潢擺設，乃至接待介紹等細節，希望為科元帶來不同元素。「一方面，母親年事漸高，所以回來分擔畫廊的繁瑣工作。另一方面，想把空間傳承下去。」言談之間，蔡佳政流露出對畫廊的深厚情感，和想為臺灣繼續挖掘藝術新秀的使命感。 今年接下經營重擔的蔡佳政，爺爺是清水在地木雕師父，藝術涵養可說是從小就受到薰陶。 【圖‧張晉豪】

除了繼續尋找下一顆新星，蔡佳政想保留的，還有對作品篩選的堅持。從創辦人陳秀分開始，並不拘泥創作形式、呈現風格。她更在乎的，是創作者的「本質」。「在邀請創作者前，我們會花時間溝通和交流以了解創作者的初心，以及頻率是否契合。所以，儘管在科元可以看到各種媒材、手法的作品，但它們都有一個共同點，就是『沉靜、質樸』的特質，成就了科元獨有的藝術風格品味。」從走過20年乃至邁向未來20年，蔡佳政已準備好變與不變，一路相隨。