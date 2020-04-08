舊城百年穿越劇──臺中州廳

聯合新聞網 / 文化臺中
走進州廳，映入眼簾是蔚綠的草地與典雅的紅磚。 【圖‧陳俊宏】
走進州廳，映入眼簾是蔚綠的草地與典雅的紅磚。 【圖‧陳俊宏】

【文‧林良哲】

　　走過臺中市區，行過民權路，在不經意之時，一棟白色仿巴洛克建築矗立其間，拱門、立柱以及立面彫飾裝飾，而其上方為「馬薩式斜頂」，以兩段式的斜面構成的屋頂，創造出宏偉高聳的外觀。

省城開始的百年風華

　　這棟建物被稱為「臺中州廳」，興建於1913年，經歷多次擴建，2006年指定為「臺中市市定古蹟」，2019年又升格為「國定古蹟」。從過去到現在，時間緩緩流逝，訴說著百餘年的人情與世故、歲月和蒼茫，現在，就讓我們回顧臺中州廳的歷史，以及其前世今生。

　　清代末年，中國面臨列強侵略，必須加強海防，而臺灣被視為「東南鎖鑰」、「七省藩籬」，1887年建省，劉銘傳就任巡撫，定於彰化縣「橋孜圖」（現今臺中市南區）設立省城，新築一座中國式城池（包括城門與城牆），省城內興建官衙、廟宇、兵營、祠堂、考棚等建物，但建城花費龐大，最後功敗垂成。1891年，清廷下令省城停工，將省會移到臺北，臺灣省城逐漸荒廢，只能留待後人追念。

逐步現代化的臺中

　　1900年公布「臺中市區改正圖」，將省城完全廢棄，連同清代的建物也被拆除，只留下北門樓、湧泉閣（試院門樓）成為「歷史紀念物」。1901年，臺灣實施「廳制」，臺中廳即為其中之一。從初期的老照片可看出，臺中廳所使用的廳舍為清代所遺留的考棚建物，而在臺中的都市計畫中，改以西方現代化都市為理念，舊有官署紛紛被拆除，新的建物多以西方建築為準繩。

　　1913年，日本建築師森山松之助規劃興建「臺中廳舍」，在當年2月15日的《臺灣日日新報》有一則「臺中廳舍新營」之報導，內容載明此一工程在2月12日由「濱田忠吉」得標，總經費7萬9,500元。1920年，臺灣總督府重新劃分臺灣地方行政區域為「五州二廳」，其中臺中州包括現今臺中市、彰化縣、南投縣範圍。轄區擴大後，「臺中廳舍」更名為「臺中州廳」，並歷經多次擴建，1938年大致完成建築整體，成為臺灣中部的政治中心。

州廳目前仍保有官署辦公廳舍功能。 【圖‧陳俊宏】
州廳目前仍保有官署辦公廳舍功能。 【圖‧陳俊宏】

政治功能退居幕後

　　1945年戰爭結束，在政權更迭下，臺中州成為「臺中縣」（俗稱「大臺中縣」），縣府設於員林；到了1950年，從臺中縣劃分出臺中市、臺中縣、彰化縣、南投縣，臺中州廳又成為臺中市政府所在地。隨著人口的逐漸增加，市府組織愈加擴增，必須另覓場地興建廳舍。1995年6月，當時市府規劃興建新市政中心，而市政府的原址的臺中州廳以及其附近，則另定「臺中州廳都市更新案」，保留臺中州廳等舊有建物，引進百貨商場、觀光旅館與住宅等興建，以期帶動中、西區之發展。

　　2006年11月，市府將臺中州廳建物列為「市定古蹟」，並於2010年12月臺中縣市合併升格後，搬遷到新市政大樓，作為辦公廳舍。至於臺中州廳建物，則成為都發局、環保局的辦公處所。

從過去、現在到未來

目前臺中市政府已經對臺中州廳進行整修預計於2022年底完工，未來整建完成後，將保留原官署辦公廳舍供實務應用上的功能，與內部文化展場及會議中心，延續臺中州廳興建以來，即為官署建築的歷史意義，期冀維持人氣活化再利用。

以兩段式的斜面構成的屋頂，創造出宏偉高聳的外觀。 【圖‧林良哲】
以兩段式的斜面構成的屋頂，創造出宏偉高聳的外觀。 【圖‧林良哲】

　　臺中州廳所在地從荒煙蔓草的平野，變成士子們科舉考試的試場，但在政權更迭下，此地變成為臺中的政治中心，興建起新式的西洋式樓房，經歷百餘年演變，臺中州廳成為臺中歷史的重要部分，建物也從「市定古蹟」升格為「國定古蹟」，後續再利用方式市府會持續於修復期間廣納各界意見，讓州廳除了辦公廳舍外，還擁有更多元的功能，滿足市民所需。未來臺中州廳將繼續矗立於市區中，告訴世世代代的臺中子弟，有關臺中的發展過程，以及其間所發生的許多故事。

【完整內容請見《文化臺中》第39期】

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