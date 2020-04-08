燈峰造極玩創意 台灣燈會在臺中

【文‧張晉豪】

2020台灣燈會在各方高度肯定的評價中，風光落幕，這是臺灣舉辦燈會31年來「規模最大」、「展期最長」的一次，從去年底在文心森林公園的副展區，到今年后里花博園區的主展區，不只花燈光彩奪目，臺中市政府更規劃7大舞臺、超過500場表演節目，每天邀請國內外優秀表演團隊及街頭藝人輪番獻藝，更有來自英國的珍寶馬戲團高空特技展演、寶島炫光巡邏隊夜光裝置行動演出等，帶給大家一個永生難忘的文化盛宴。

超過500場演出 國內外團體精銳盡出

此次燈會7大舞臺包括主展區的主舞臺、地方采風舞臺、馬術競技場、《原藝交響燈區》舞臺、《新囍同歡燈區》舞臺、《好神宗教燈區》舞臺及副展區圓滿戶外劇場童樂舞臺等，每個燈區都有自己的主題特色，也各自安排了精采的活動，有不少民眾特別安排不同日子回訪燈會，就為了看到更多不同的演出。

主展區森林園區主燈旁的主舞臺，每日傍晚至入夜，每25分鐘都有一場表演，累積多達109場演出，且表演團體精銳盡出，國內表演團隊包括以扯鈴奇幻表演紅遍國際的「舞鈴劇場」、曾獲金曲獎肯定的「絲竹空爵士樂團」、用原音美聲傳唱動人歌聲的「泰武古謠傳唱」及代表臺東縣政府參與燈會演出的「比西里岸PawPaw鼓樂團」等，展現臺灣令人驚豔的文化實力。

國外團體則有來自韓國的速繪默劇雙兄弟「Croquiky Brothers」，速繪神奇技巧加上爆笑幽默的默劇表演，讓觀眾看得時而嘖嘖稱奇，時而捧腹大笑；日本長野千曲市爵士口風琴TOMMY BAND帶來極具城市特色的音樂演出；法國幻奇山間精靈創作團體Les Monts Rieurs則透過歌唱、舞蹈和音樂向自然致敬。馬場園區花舞館旁的地方采風舞臺則安排每晚兩時段，超過40場精采表演，包含舞臺劇、音樂演奏、傳統戲劇與原住民、客家及其它多元族群表演，沒有年齡的限制，從小朋友到長輩都在舞臺上盡情演出，帶來視覺、聽覺雙重饗宴，甚至有幾個場次天空飄起了雨，卻不減觀眾的興致，穿上雨衣繼續觀賞，讓參與團體表示相當感動。 受邀演出的舞鈴劇場用奇幻的扯鈴技藝紅遍國內外。 【圖‧蘇大衛】

世界級高空特技秀 全球唯一燈會限定演出

曾榮獲英國藝術節協會頒贈「最佳視覺驚豔大獎」的英國珍寶馬戲團（Cirque Bijou），也於馬場園區馬術競技場，為臺中量身打造全球唯一、臺灣首演、臺中限定的戶外高空特技秀《璀璨盛夜》，珍寶馬戲團曾與美國火人祭、英國荒野音樂節、杜拜世界杯、英國Bestival音樂節等世界知名活動中演出，並與臺灣頂尖劇場技術團隊合作設計，聯手打造11公尺，相當於2層樓高的雙塔鋼索，演出以火做為試煉，引領大家進入冒險、奇幻的挑戰。曾兩次打破金氏世界紀錄的專業演員，在鋼索上來回走動、倒立，甚至點燃火索，騎腳踏車穿越雙塔，看得觀眾目不轉睛、大呼過癮，更被評價為今年燈會必看的演出，掀起很高的討論度。 《璀璨盛夜》高空特技邀請后里在地社團及居民手持傘燈，化為璀璨閃耀的星星共同演出。 【圖‧臺中市政府文化局】

這次也邀請新媒體藝術策劃團隊「噪咖事務所」，打造充滿潮流感及童趣的夜光車隊「寶島炫光巡邏隊」，在馬場園區及草悟道商圈的踩街活動華麗登場。車隊造型融合臺中特色，包含雞排、珍奶、爵士音樂節和各種水果，還有回收保特瓶打造的垃圾車，和小朋友互動，宣導環保教育。車隊浩浩蕩蕩在馬場路上遊行，繽紛吸睛的行動裝置車，彷彿嘉年華的氛圍，讓民眾爭相合影，許多觀眾也驚呼，原來燈會不只靜態的花燈展示，還有如此熱鬧有趣的互動演出。

一切精心的安排換得燈會的精采奪目，花燈傳承傳統技藝，並與現代科技結合迸發新能量，而來自各國的展演團體，與在地團體互相觀摩或合作，讓文化得以交流，創意得以展現，2020台灣燈會圓滿閉幕，璀璨的文化盛事，為臺中再次寫下一筆亮眼歷史。 市長盧秀燕邀請遊客蒞臨2020 台灣燈會在臺中。 【圖‧臺中市政府文化局】