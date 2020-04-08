為藝術賦新聲──陳一凡

【文‧張晉豪】

「教育並不在我的人生規劃中。」眼前親切的陳一凡教授斬釘截鐵地說，目前擔任彰化師範大學美術系主任，更是大墩文化中心「藝術新聲」畢業生推薦展的發起人之一，全心投入藝術教育的他，當詢問起當初進入教育界的契機，陳教授如此回答。

與教育的命運羈絆

就讀臺灣師範大學時主修西畫，畢業後到臺中的梧棲國中教書，但這一年的教學經驗讓他認為自己似乎不太適合教書，便決定飛往美國的芳邦大學攻讀碩士學位。但有如冥冥中與教育的命運羈絆，回臺後，大學時期的導師邀請他進入當時才剛成立第2年的彰師大任教，雖然仍一心希望在藝術創作領域有所突破，但同時也需要一份穩定的工作收入，因此還是回到了教學場域。

起初他相當困惑，感性的藝術，要如何轉化為理性的教育，另一方面，他仍花上不少精力在創作上。不過隨著教學的時數增加，學生們的回饋，他不斷調整方式與心態，在彰師大服務第四年的某堂課結束後，才突然覺得「剛剛好像上了一堂好課！」，這一刻起，他對教育開始有了比較正面的想法。

升上教授後，有更多機會與藝術機構與專業人士接觸，這時他發現，似乎可以為學生串聯一些資源。他憶起當年自己努力想要進入藝術世界的艱辛歷程，也想起許多具天賦或潛力的新秀，熬不過這艱苦漫長的等待，便消失於藝術界，有許多感觸。他觀察到當前的藝術環境中，新人想接近藝術圈，藝術界也想引進新人，但卻缺乏暢通的接觸管道，因此陳教授心中萌生了想要建立一個平臺的想法。 藝術新聲深受重視，國美館前館長黃才郎及毓繡美術館副館長徐子涵皆前來觀賞。 【圖‧陳一凡、張晉豪、大墩文化中心】

提拔新秀創造新聲

一日，他與新竹教育大學（今清華大學）的李足新教授一同參與會議，由新竹回臺中的路上，聊到建立新人平臺這件事，兩個人一拍即合，便開始行動，尋找經費和場地，並與7所學校說明計畫，終於，第一屆「藝術新聲」特展順利在彰化福興穀倉舉辦。不過因為地點較偏遠，也非專業藝術展覽空間，求好心切的他們決定趁勝追擊，為學生們尋找更棒的場地。

關鍵時刻，大墩文化中心釋出了善意，當時的許秀蘭主任告訴他們，願意全館空出一個檔期給「藝術新聲」，這讓他們倆士氣大振，因為不只環境改善許多，地理位置更擁有絕佳的優勢，因此，2014年開始合作至今，館方成為主辦單位，以豐富的資源，以及館員們專業的知識，讓學生有機會踏入如此正式的場地，也從中學習到許多經驗。

「李老師去年初過世了，但這個展我會繼續辦下去的。」談起共同策展的李足新老師，他眼中滿滿的感激之情，「我們是研究所的同學，不過其實大學就知道彼此了，到了美國總算相認！」。回國後，他們不只共同策展「藝術新聲」，還一同關心偏鄉的藝術教育，他們一起規劃了「我的美術課在美術館」計畫，突破傳統教學的框架，讓同學到李足新老師所創立的南投毓繡美術館近距離感受作品。這些事情都可以看到兩人因為熱愛藝術，相知相惜的革命情感。

當策展也成為創作

回憶起已走過6 個年頭的「藝術新聲」，陳教授還是感到非常不可思議，他認為李老師義無反顧的推廣，加上很多人的幫忙，還有一開始的彰化縣文化局，以及後來長期合作的臺中市政府文化局，大家一路給予許多支援，才讓這個單純的夢想得以年年茁壯。2017年因為大墩文化中心主任陳文進的牽線，與中華民國畫廊協會合作，讓「新聲」的藝術家可以在台中藝術博覽會中展出，2019年起也開始與國外單位合作，將作品推向國際，為展覽帶入更多可能性。 藝術新聲2014 年首次進駐臺中大墩文化中心，李足新老師（左三）及陳一凡教授（左四）及毓繡美術館創辦人葉毓繡（左一）時任高雄市立美術館館長謝佩霓（左二）東海大學李思賢教授（右一）與參展人合影。 【圖‧陳一凡、張晉豪、大墩文化中心】

未來陳教授希望展覽可以持續擴充，讓它不僅是一個展覽，更可以透過展覽，成為當代藝術的切片，見到未來藝術發展的雛型。近年來，開始有高中生透過這個展，來摸索各大學的風格走向，更有美術班老師將展覽做為校外參訪，因此也讓參與的學校可藉作品，梳理出課程成果，進而去調整甚至優化教學內容。可以發現「藝術新聲」不只是同學們交流與曝光的平臺，還成為校方教學規劃的重要指標。

某年遇到重達500公斤的作品，他們臨時調派吊車，輔以人工的方式將作品推入會場，「我希望每一件展出的作品都是最好的狀態」，雖然這是屬於學生的展覽，但陳教授不放低標準，一絲不苟地策展，希望同學體驗到的是專業的展出標準。當然，這樣開放式的展覽空間，難免會因為部分作品尺度而遭到投訴，甚至同學堅持想把作品放在消防栓的位置，老師也是耐著性子一起和同學討論解決方式，而這所有的現場狀況，都令他興奮，因為每次佈展對他來說，都是一場充滿實驗性的創作。

陳教授提到，曾有很長一段時間自己的作品陷入低潮，創作的喜悅消失，感覺每個作品都只是為了展覽而生，內心相當困惑，因此陳教授選擇停止參展，讓自己冷靜沉澱，教書這時成為心靈最大的支撐與救贖。創作跟當時的理想最接近，卻顯得玄虛，但教書是飽滿的、扎扎實實地給予學生支持，「藝術新聲」也將抱著這單純的想法繼續前進，雖然無法像設計界的展覽那般快速接上產業，但陳教授堅信，只要能讓更多人看見，這些年輕藝術家的「新聲」就有機會被關注到，那就足夠了。