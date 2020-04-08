為藝術賦新聲──陳一凡

聯合新聞網 / 文化臺中
陳一凡教授目前擔任國立彰化師範大學美術系主任，更是大墩文化中心「藝術新聲」畢業生推薦展的發起人之一。 【圖‧陳一凡、張晉豪、大墩文化中心】
陳一凡教授目前擔任國立彰化師範大學美術系主任，更是大墩文化中心「藝術新聲」畢業生推薦展的發起人之一。 【圖‧陳一凡、張晉豪、大墩文化中心】

【文‧張晉豪】

　　「教育並不在我的人生規劃中。」眼前親切的陳一凡教授斬釘截鐵地說，目前擔任彰化師範大學美術系主任，更是大墩文化中心「藝術新聲」畢業生推薦展的發起人之一，全心投入藝術教育的他，當詢問起當初進入教育界的契機，陳教授如此回答。

與教育的命運羈絆

　　就讀臺灣師範大學時主修西畫，畢業後到臺中的梧棲國中教書，但這一年的教學經驗讓他認為自己似乎不太適合教書，便決定飛往美國的芳邦大學攻讀碩士學位。但有如冥冥中與教育的命運羈絆，回臺後，大學時期的導師邀請他進入當時才剛成立第2年的彰師大任教，雖然仍一心希望在藝術創作領域有所突破，但同時也需要一份穩定的工作收入，因此還是回到了教學場域。

　　起初他相當困惑，感性的藝術，要如何轉化為理性的教育，另一方面，他仍花上不少精力在創作上。不過隨著教學的時數增加，學生們的回饋，他不斷調整方式與心態，在彰師大服務第四年的某堂課結束後，才突然覺得「剛剛好像上了一堂好課！」，這一刻起，他對教育開始有了比較正面的想法。

　　升上教授後，有更多機會與藝術機構與專業人士接觸，這時他發現，似乎可以為學生串聯一些資源。他憶起當年自己努力想要進入藝術世界的艱辛歷程，也想起許多具天賦或潛力的新秀，熬不過這艱苦漫長的等待，便消失於藝術界，有許多感觸。他觀察到當前的藝術環境中，新人想接近藝術圈，藝術界也想引進新人，但卻缺乏暢通的接觸管道，因此陳教授心中萌生了想要建立一個平臺的想法。

藝術新聲深受重視，國美館前館長黃才郎及毓繡美術館副館長徐子涵皆前來觀賞。 【圖‧陳一凡、張晉豪、大墩文化中心】
藝術新聲深受重視，國美館前館長黃才郎及毓繡美術館副館長徐子涵皆前來觀賞。 【圖‧陳一凡、張晉豪、大墩文化中心】

提拔新秀創造新聲

　　一日，他與新竹教育大學（今清華大學）的李足新教授一同參與會議，由新竹回臺中的路上，聊到建立新人平臺這件事，兩個人一拍即合，便開始行動，尋找經費和場地，並與7所學校說明計畫，終於，第一屆「藝術新聲」特展順利在彰化福興穀倉舉辦。不過因為地點較偏遠，也非專業藝術展覽空間，求好心切的他們決定趁勝追擊，為學生們尋找更棒的場地。

　　關鍵時刻，大墩文化中心釋出了善意，當時的許秀蘭主任告訴他們，願意全館空出一個檔期給「藝術新聲」，這讓他們倆士氣大振，因為不只環境改善許多，地理位置更擁有絕佳的優勢，因此，2014年開始合作至今，館方成為主辦單位，以豐富的資源，以及館員們專業的知識，讓學生有機會踏入如此正式的場地，也從中學習到許多經驗。

　　「李老師去年初過世了，但這個展我會繼續辦下去的。」談起共同策展的李足新老師，他眼中滿滿的感激之情，「我們是研究所的同學，不過其實大學就知道彼此了，到了美國總算相認！」。回國後，他們不只共同策展「藝術新聲」，還一同關心偏鄉的藝術教育，他們一起規劃了「我的美術課在美術館」計畫，突破傳統教學的框架，讓同學到李足新老師所創立的南投毓繡美術館近距離感受作品。這些事情都可以看到兩人因為熱愛藝術，相知相惜的革命情感。

當策展也成為創作

　　回憶起已走過6 個年頭的「藝術新聲」，陳教授還是感到非常不可思議，他認為李老師義無反顧的推廣，加上很多人的幫忙，還有一開始的彰化縣文化局，以及後來長期合作的臺中市政府文化局，大家一路給予許多支援，才讓這個單純的夢想得以年年茁壯。2017年因為大墩文化中心主任陳文進的牽線，與中華民國畫廊協會合作，讓「新聲」的藝術家可以在台中藝術博覽會中展出，2019年起也開始與國外單位合作，將作品推向國際，為展覽帶入更多可能性。

藝術新聲2014 年首次進駐臺中大墩文化中心，李足新老師（左三）及陳一凡教授（左四）及毓繡美術館創辦人葉毓繡（左一）時任高雄市立美術館館長謝佩霓（左二）東海大學李思賢教授（右一）與參展人合影。 【圖‧陳一凡、張晉豪、大墩文化中心】
藝術新聲2014 年首次進駐臺中大墩文化中心，李足新老師（左三）及陳一凡教授（左四）及毓繡美術館創辦人葉毓繡（左一）時任高雄市立美術館館長謝佩霓（左二）東海大學李思賢教授（右一）與參展人合影。 【圖‧陳一凡、張晉豪、大墩文化中心】

　　未來陳教授希望展覽可以持續擴充，讓它不僅是一個展覽，更可以透過展覽，成為當代藝術的切片，見到未來藝術發展的雛型。近年來，開始有高中生透過這個展，來摸索各大學的風格走向，更有美術班老師將展覽做為校外參訪，因此也讓參與的學校可藉作品，梳理出課程成果，進而去調整甚至優化教學內容。可以發現「藝術新聲」不只是同學們交流與曝光的平臺，還成為校方教學規劃的重要指標。

　　某年遇到重達500公斤的作品，他們臨時調派吊車，輔以人工的方式將作品推入會場，「我希望每一件展出的作品都是最好的狀態」，雖然這是屬於學生的展覽，但陳教授不放低標準，一絲不苟地策展，希望同學體驗到的是專業的展出標準。當然，這樣開放式的展覽空間，難免會因為部分作品尺度而遭到投訴，甚至同學堅持想把作品放在消防栓的位置，老師也是耐著性子一起和同學討論解決方式，而這所有的現場狀況，都令他興奮，因為每次佈展對他來說，都是一場充滿實驗性的創作。

　　陳教授提到，曾有很長一段時間自己的作品陷入低潮，創作的喜悅消失，感覺每個作品都只是為了展覽而生，內心相當困惑，因此陳教授選擇停止參展，讓自己冷靜沉澱，教書這時成為心靈最大的支撐與救贖。創作跟當時的理想最接近，卻顯得玄虛，但教書是飽滿的、扎扎實實地給予學生支持，「藝術新聲」也將抱著這單純的想法繼續前進，雖然無法像設計界的展覽那般快速接上產業，但陳教授堅信，只要能讓更多人看見，這些年輕藝術家的「新聲」就有機會被關注到，那就足夠了。

【完整內容請見《文化臺中》第39期】

相關新聞

一織入繡纖藝師 人間國寶：劉千韶、黃蘭葉

針起針落，繡線在布料上雕琢出精緻的圖樣，線的疏密之間，寫下的是她們的光陰歲月；經緯交織，木織機臺規律地響起碰撞聲，梭子在蠶絲線中穿進穿出，在經線之中，以梭代筆，將色彩一一刻入畫面之中，譜寫出她們的生命故事。 文化部今年公告六位新科人間國寶，其中設籍臺中的有刺繡技藝保存者劉千韶藝師與緙絲技藝保存者黃蘭葉藝師，分別經文化部文化資產局傳統工藝審議會審議通過，登錄為「重要傳統工藝保存者」，她們數十年在工藝上的耕耘，也延續了臺灣傳統工藝的故事。

為藝術賦新聲──陳一凡

「教育並不在我的人生規劃中。」眼前親切的陳一凡教授斬釘截鐵地說，目前擔任彰化師範大學美術系主任，更是大墩文化中心「藝術新聲」畢業生推薦展的發起人之一，全心投入藝術教育的他，當詢問起當初進入教育界的契機，陳教授如此回答。

無可替代的空間 柳美術館

　你一定會對此感到驚訝！ 在柳川百年古道深處，竟有一處說是秘境也不為過的空間。它老舊、一眼就能察覺堆積了過量時光粉塵的外觀，但裡頭卻展演著年輕世代蓬勃的創作能量。有趣的是，這一切並不讓人感到違和。相反地，這個實驗性意味濃厚的場域，標誌著新一代創作者為了探索創作可能，以勇氣和熱情圈畫出屬於他們的藝術疆域。 　　它，就是柳美術館。 　　誰能想得到，它的起點竟是建築系學生的都市農園計畫。

燈峰造極玩創意 台灣燈會在臺中

2020台灣燈會在各方高度肯定的評價中，風光落幕，這是臺灣舉辦燈會31年來「規模最大」、「展期最長」的一次，從去年底在文心森林公園的副展區，到今年后里花博園區的主展區，不只花燈光彩奪目，臺中市政府更規劃7大舞臺、超過500場表演節目，每天邀請國內外優秀表演團隊及街頭藝人輪番獻藝，更有來自英國的珍寶馬戲團高空特技展演、寶島炫光巡邏隊夜光裝置行動演出等，帶給大家一個永生難忘的文化盛宴。

舊城百年穿越劇──臺中州廳

　走過臺中市區，行過民權路，在不經意之時，一棟白色仿巴洛克建築矗立其間，拱門、立柱以及立面彫飾裝飾，而其上方為「馬薩式斜頂」，以兩段式的斜面構成的屋頂，創造出宏偉高聳的外觀。

藝術家的青春住了它 科元藝術中心

　　1990年代，臺灣藝術產業曾一度短暫攀上高峰。在爆發亞太金融危機後，經濟環境急轉直下，從一片欣欣向榮走向蕭索冷落。面對日漸萎縮的藝術市場，往昔全國超過200間畫廊林立的榮景已不復見。許多畫廊不敵經濟壓力和市場競爭，甚至跟不上快速汰變的藝術生態，只能落寞地消失在時代洪流。在此背景下，畫廊想在臺灣求生存絕對稱不上一件易事。更不用說，想經營10年、20年之久。

鐵翼下的流金歲月──李適彰

　少有人意識到，我國飛機的故鄉就在臺中。國民政府播遷來臺後，許多空軍單位隨之落腳於此，一架架國人自力研發的自強號（AT-3）、經國號（IDF）、雷鳴號、介壽號啟動氣概豪壯的發動機，伴著眷村親人、地勤同袍的凝望，不斷由此飛向天際，成為時代膠卷上的動人身影。

許文融學貫東西方 再創時代經典

曾打破金氏世界紀錄的知名藝術家許文融，以世界上最長的水墨作品《臺灣風物圖卷》技驚四方，這幅作品自28歲（1992年）起筆，前後花了4年的時間創作，被譽為臺灣版的《清明上河圖》。之後，他更於2005年創立新的工作室，首創「草書立體雕塑」，再次驚艷藝壇；2018年在佛光山佛陀紀念館駐館藝術家期間，以「行草」書寫佛經，創作長達1公里、高1.6公尺的作品，顯示他過人的毅力及充沛的創作能量。

陳姿文 為公共藝術而生

妝點我們的公共空間，「公共藝術」與形塑都市風貌有著密不可分的關係。臺中市第1件的公共藝術作品《傾城之約》即是為了紀念921大地震，108年適逢921滿20年，我們一起從藝術家陳姿文的創作歷程探索專屬市民的公共藝術風采吧！

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

大里，在臺灣發展過程中佔有舉足輕重的地位，清朝三大民變之一的「林爽文事件」，發生的地點就在這裡。大里古稱「大里杙」，是早期烏溪（大肚溪）中游的大河港，「杙」是指「繫舟筏的木椿」。現代人很難想像清代時期的大里溪曾河水湍急可以行商船，渡船口一帶熱鬧繁華，是全臺排名第六名的市街，僅次於「一府、二鹿、三艋舺、四竹塹、五諸羅」。

文學從來都不是寂寞 這家咖啡以「詩詞」調配文學花茶

幸卉文學咖啡是臺中文學館的委外餐廳，以「文學從來都不是寂寞」為主題，提供手沖咖啡、手作甜點、經典抹茶、文青冰品等商品，並針對臺中文學館特色以詩詞為意境調配文學花茶。在步調緊湊的城市裡，不妨靜下心、停下腳步，進入充滿日式風格的歷史建築裡，享受片刻安寧，體驗文人生活的小確幸。

東海大學無限定打擊樂團

韓國知名的亂打秀，即是將隨手可得的廚房用具當作打擊樂器，精湛的演出享譽國際。出乎意料地，臺灣竟然也有亂打秀團體，他們是隱身在東海大學的「無限定打擊樂團」，校園中隨手可得的壞掉的掃把、閒置的鋁梯、廢棄的油漆桶都是他們信手捻來的打擊樂器，成員們更運用創意彩繪油漆桶，視覺上更顯繽紛，儼然是最環保的音樂社團。

熱門新聞

雙十公車構想 源自高中生通勤故事

無可替代的空間 柳美術館

民俗與粿餅的手製信仰 訂製萬華食感體驗

為何無菜單？ 子曰：不時不食

台中綠肺 水湳中央公園完工

以季節滋味撫慰心脾—當旬食成為生活的一部分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。