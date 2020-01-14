許文融學貫東西方 再創時代經典

藝術對談 許文融VS.張大春 【圖‧陳俊宏】 分享 facebook

【文‧宋昀姮】

曾打破金氏世界紀錄的知名藝術家許文融，以世界上最長的水墨作品《臺灣風物圖卷》技驚四方，這幅作品自28歲（1992年）起筆，前後花了4年的時間創作，被譽為臺灣版的《清明上河圖》。之後，他更於2005年創立新的工作室，首創「草書立體雕塑」，再次驚艷藝壇；2018年在佛光山佛陀紀念館駐館藝術家期間，以「行草」書寫佛經，創作長達1公里、高1.6公尺的作品，顯示他過人的毅力及充沛的創作能量。 佛陀紀念館展出長達1 公里的《行願千里》行草經文。 【圖‧許文融】 分享 facebook

許老師成名甚早，獲獎無數、備受肯定，包括累計4屆「全省美展國畫類首獎」、「中華民國全國十大傑出青年文化藝術類金手獎」、「全球中華文化藝術薪傳獎」、「吳三連文藝創作獎」及「中山文藝創作獎」等，超越自我屢屢締造新的藝術成就，可謂臺中之光。 《自在》，不鏽鋼雕塑，2012。 【圖‧許文融】 分享 facebook

本期由許文融老師與文化局長張大春進行深度的藝術對談，讓大家更瞭解這位國寶級的藝術家，如何融會東西方藝術精髓，再創美學巔峰。

臺灣風物圖卷 臺版清明上河圖

張大春局長（以下簡稱張）：我們知道許老師的作品裡面，有一幅在1996年完成的《臺灣風物圖卷》，締造金氏世界紀錄最長水墨畫的紀錄，海內外頗負盛名，有「臺灣清明上河圖」的美譽，展現出臺灣各地的風土民情、風景，您可以跟我們敘述一下當初想要創作的動機？

許文融老師（以下簡稱許）：1992年，28歲的我剛從美國研究所畢業返臺。在美國主修油畫雕塑，但回來後我卻用了4年的時間，畫了長320公尺、以臺灣為主題的水墨畫長卷作品，是當時世界最長的水墨作品。（在當時金氏世界紀錄是156公尺）

如果不是北宋畫家張擇端繪製了《清明上河圖》，我們可能很難完全理解馬車、居住的房舍等北宋庶民生活的習性，透過《清明上河圖》我們便可一窺當時的生活光景。我繪《臺灣風物圖卷》也是植基於此，創作時從「水與人」的關係來思考，因此我以北臺灣最大的十分瀑布作為畫面起點。全幅以行走的視角，始自臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄，再轉由南部中央山脈，往北攀越阿里山、玉山、大雪山、大霸尖山等，直至臺灣東北角，進而轉至臺灣東部之宜蘭、花蓮、臺東，最後以屏東之最南端鵝鑾鼻海面做結束，流出一個臺灣，作品內容以表現臺灣之自然山川、人文建設、民俗風貌等為主。有晨、昏、午、夜、時空及平、仰、俯視等不同視點之變化。期盼能像《清明上河圖》，用藝術呈現20世紀末臺灣的真實面貌。

創作《臺灣風物圖卷》最初的動機是想要打破世界紀錄，後來才覺作品的長短不是很重要，要緊的乃是「它的內涵對我們臺灣人的意義」。我想藝術本身就是生活的表現，每個時代的藝術家表現他們所存在時代的生活體驗，累積串連起來就是一部藝術史。 《旭日》，複合媒材，2018。 【圖‧許文融】 分享 facebook

赴美深造 融會中西藝術之精髓

張：一般人熟知的許文融老師，可能都與你最出名的水墨作品有關，但其實老師於國內奠定美術基礎後，更到美國修習藝術碩士，可以說是學貫中西。我看到您很多的作品都在講臺灣的文化，可以跟我們談一談您在創作過程中有甚麼樣的體會？

許：小時候家境清貧，父母早逝。於是北上就讀復興商工美工科夜校，白天則當學徒，想學一技之長。陸續做過招牌看板、電影招牌、木雕佛像、卡通學徒等，然因學無所成，才想考大學。結果考了三年才順利進入國立藝專國畫組就讀，與水墨結下不解之緣，並得了一些獎項。但我一直嚮往於西畫、雕塑創作，於是退役兩年後籌款赴美進修藝術碩士，主修油畫及雕塑。

其實，藝術這條路，一路行來我皆是邊走邊思考，到底藝術生涯賦予我的使命是什麼？我該怎麼走﹖該往何處去﹖直到從美國回來，投入320公尺《臺灣風物圖卷》的創作後，隱約之間，我似乎知道自己的使命是什麼了！

從兒時的塗鴉到入世的滾滾紅塵，人生給我的磨難，正提供給我成長的養份與連綿不斷的創作體悟，也磨練出堅毅不輟的性格。當我花4年的時間完成《臺灣風物圖卷》後，才真正體會到人生應何去何從，那種突然的領悟，讓我豁然開朗，用更廣大的心量在藝術這條路大步前行。

世界巡迴展 東方氣韻驚艷巴黎

張：您最近到法國巴黎舉辦世界巡迴展剛回來，可以幫我們介紹一下海外策展的情形，還有您將東方藝術推廣到西方的一些看法。

許：當初決定要去世界巡迴，於巴黎展出的時候，我第一個想到的就是1944年抽象主義發生在歐洲。但我認為抽象主義，最早更應該是發生在東方。因為東方許多領域的思想觀念都是抽象的，東方的境界不以「視覺」為憑，而以「氣」為主。氣是看不到的，可是它對人體很重要。所以東方醫學講「氣」，武學講「氣」，書畫藝術追求「一氣呵成」、「氣韻生動」，更是談視覺看不到的「氣」。 2019年11月巴黎世界巡迴展開幕現場。 【圖‧許文融】 分享 facebook

東方一切的宗教、哲學都很虛玄，它本身就是抽象的。「筆墨」自然也是抽象的，以前我授課時常對學生說：「如果你分不清黑與墨的差異，你就分不清東西方藝術的差別。」於是，我特別帶了三十幾件我新創作的抽象水墨，再加上具有東方特色的草書雕塑作品去巴黎展出。開幕致詞我便開玩笑說道：「我帶著東方抽象來找西方抽象（笑）」。我想這樣的衝擊，會讓西方認真看待「不同文化」的抽象藝術表現差異。

行願千里 以立誓成佛之願行草一公里

張：我們知道許老師在2019年的佛陀紀念館也展出《行願千里》作品，這個高1.6公尺，長達1公里的行草的作品，在佛陀紀念館展出時極為轟動，將東方藝術表現淋漓盡致，備受各方肯定，這樣要耗費大量的時間、耐心和毅力完成的作品，您怎麼辦到的？

許：「行願千里～世界巡迴展」，緣起於2017年我在佛光山佛陀紀念館個展時，館方委託我將星雲大師的一筆字作品創作成雕塑作品，於是我便著手設計，並名之為《行願千里》；為了展出此件作品，我也於佛陀紀念館駐館期間，立願要以行草書寫創作1公里長的經文。此舉，不僅讓我透過一面書寫、一面參禪悟道，「唸一句寫一句，逐字逐句立著書寫」，以避免疏漏，我自詡為「一面生活，一面創作，一面修行。」

為了持續寫經，把寫經當成人生修行的一部分，期間研讀書寫：心經、金剛經、六祖壇經、普門品、道德經、常清靜經等經典，受益匪淺。我更特別訂製100本冊頁，每本可寫一部金剛經，計畫寫100冊金剛經及100冊心經，把寫經文與創作融入成生活的一部分。

我覺得人生若有所謂「成功」或「失敗」，那應該就是取決於「悟得」與否。不同的人生階段，應活出不同的境界，以「不思善」、「不思惡」、「無智亦無得」的心境，持續努力，自然能成就一番作為。

【完整內容請見《文化臺中》第38期】